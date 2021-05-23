«Чего стесняться, если у меня красивое тело?»: модель рассказала, сколько зарабатывает на откровенных фото

— Многие воспринимают платформу «Онлифанс» как виртуальную проституцию. По сути, люди платят деньги, чтобы получить доступ к вашим обнаженным фото. Чем это отличается от проституции?

— Для меня это не больше чем средство заработка. Когда у тебя есть все данные, это нужно использовать. Почему бы не заработать на своей внешности, когда есть такая возможность? Я не считаю это проституцией, там ведь не торгуют телами и не предоставляют интим-услуги. И у меня нет чрезмерно откровенных фото. Я не показываю свои гениталии. Максимум — могу отправить за отдельную стоимость в личку приватное видео, где у меня будет открыта грудь. Мои фото в инстаграме несильно отличаются от тех, что на «Онлифанс». Возможно, чуть более откровенные.