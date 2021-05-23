«Чего стесняться, если у меня красивое тело?»: модель рассказала, сколько зарабатывает на откровенных фото

Юлиана Самохвалова — известная 27-летняя модель: у девушки популярный аккаунт в инстаграме. Когда она приезжает в родной Ярославль, ее визиты попадают в новости. Но еще Юлиана зарабатывает тем, что продает подписчикам свои откровенные фото и видео на платформе Only Fans. Как устроен рынок таких удовольствий, где граница между виртуальной игрой и проституцией? И что думают родные о таком способе заработка? Об этом Юлиана рассказала в эксклюзивном интервью 76.RU.
Only Fans — британская платформа подписки на платный контент. Авторам платят деньги фанаты. Здесь свои услуги предоставляют тренеры, музыканты и интим-модели.
— Многие воспринимают платформу «Онлифанс» как виртуальную проституцию. По сути, люди платят деньги, чтобы получить доступ к вашим обнаженным фото. Чем это отличается от проституции?
— Для меня это не больше чем средство заработка. Когда у тебя есть все данные, это нужно использовать. Почему бы не заработать на своей внешности, когда есть такая возможность? Я не считаю это проституцией, там ведь не торгуют телами и не предоставляют интим-услуги. И у меня нет чрезмерно откровенных фото. Я не показываю свои гениталии. Максимум — могу отправить за отдельную стоимость в личку приватное видео, где у меня будет открыта грудь. Мои фото в инстаграме несильно отличаются от тех, что на «Онлифанс». Возможно, чуть более откровенные.
— И сколько готовы платить за такой контент?
— Ну у меня аккаунт еще не очень развит, но в месяц я могу заработать от трех до пяти тысяч долларов (221–368 тысяч рублей). Я еще планирую его развивать. Девушки с более популярными аккаунтами зарабатывают около 20 тысяч долларов (около
— И не было смущения, когда делали откровенные фото?
— В инстаграме у меня есть реклама, но в основном это бартер. Здесь же с моих фото можно заработать реальные деньги. Плюс, инстаграм блокирует откровенный контент, там такое не выложишь, поэтому девушки, в принципе, и перешли на платформу, где их подписчики готовы платить за более откровенные фотографии. Я не стесняюсь. Чего стесняться, если у меня красивое тело, грудь? Больший спрос, конечно, имеют красивые женские формы. Но, как говорится, на вкус и цвет... Главное, чтобы у тебя был хорошо развит инстаграм. Подписчики в основном приходят оттуда. То есть сначала ты продвигаешь свою страницу в инсте, а когда формируется твоя аудитория, создаешь аккаунт на «Онлифанс», куда приходят самые преданные фанаты.
— А ваш молодой человек как к этому отнесся? Не все ведь готовы мириться с тем, что на откровенные фото любимой смотрят тысячи человек?
— Он отреагировал совершенно адекватно. То есть я с ним всё обсудила и создала аккаунт. Он уверенный в себе мужчина, ему не о чем переживать.
— А если эти снимки потом увидят ваши дети?
— Я надеюсь, что мои дети не увидят этого. Не будет ничего страшного, если они вдруг увидят мои фото в белье. Но не хотелось бы, чтобы они при каких-то обстоятельствах увидели мои приватные видео.
— Где откровенные фото, там непристойные предложения от мужчин. Вы такие получали? Как отвечаете на подобные?
— Конечно. Мне пишет очень много мужчин, которые предлагают деньги за интим. Я всегда им вежливо отказываю. Говорю: «Я откажусь от вашего предложения, но я ценю, что вам интересен мой контент». Когда мужчины видят мои фото, они, наверное, судя по внешности, думают, что я легкодоступна. Но они ошибаются.
— Если бы вам предложили крупную сумму, чтобы вы удалили все свои откровенные фото, вы бы согласились?
— Я никогда не была обделена вниманием. Знала, что у меня хорошие данные, и решила делать из этого деньги. Работа — ничего больше. Да, я бы согласилась удалить их за крупную сумму. Или за хорошую машину, «Порше» например.
— А что бы вы сказали людям, которые осуждают такие занятия?
— Каждый думает в меру своей испорченности. Я не считаю это чем-то постыдным. Меня вообще мало волнует мнение посторонних людей. У меня есть друзья и знакомые, которые меня не осуждают, а наоборот, поддерживают.