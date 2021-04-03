«Ради молодости продала бы душу дьяволу»: инстадива рассказала, сколько денег уходит на пластические операции

— Катя, у тебя очень яркая внешность, но мы видели фотографии до пластических операций и после — ты очень изменилась. Сколько пришлось сделать операций и почему ты вообще пошла на пластику? Ты ведь была очень миловидной и до нее?



— Я пошла на пластику после родов. Тут большую роль сыграл мой бывший муж. Он постоянно говорил, что я никому, кроме него, не буду нужна, что я не привлекательная, унижал меня. Еще мне не очень нравились некоторые детали моей внешности. Например, моей первой операцией стало увеличение груди. Потом я делала нос, продолжаю колоть в верхнюю губу гиалуроновую кислоту для увеличения и вставляла нити для подтяжки лица. Точное количество процедур сказать не могу, так как постоянно приходится что-то обновлять.

