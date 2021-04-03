«Ради молодости продала бы душу дьяволу»: инстадива рассказала, сколько денег уходит на пластические операции

Инстадива из Ярославля рассказала, сколько денег уходит на пластические операции
Многие девушки мечтают о кукольной внешности несмотря на то, что в моду возвращается естественная красота.
— Катя, у тебя очень яркая внешность, но мы видели фотографии до пластических операций и после — ты очень изменилась. Сколько пришлось сделать операций и почему ты вообще пошла на пластику? Ты ведь была очень миловидной и до нее?
— Я пошла на пластику после родов. Тут большую роль сыграл мой бывший муж. Он постоянно говорил, что я никому, кроме него, не буду нужна, что я не привлекательная, унижал меня. Еще мне не очень нравились некоторые детали моей внешности. Например, моей первой операцией стало увеличение груди. Потом я делала нос, продолжаю колоть в верхнюю губу гиалуроновую кислоту для увеличения и вставляла нити для подтяжки лица. Точное количество процедур сказать не могу, так как постоянно приходится что-то обновлять.
— А как к переменам во внешности относятся твои родные и молодой человек?
— Ну родные понимают, что я уже взрослая и сама решаю, что мне делать, а что нет. Молодой человек меня всячески поддерживает, а иногда даже сам говорит: «Может, ты это сделаешь? Или это?» То есть он разделяет мои интересы. У нас, кстати, летом будет свадьба.
— А сколько в итоге нужно потратить денег, чтобы иметь такое тело и внешность?
— Очень много. Чисто на пластику ушло порядка двух миллионов рублей. После неудачной операции на грудь я несколько раз переделывала ее, и на это ушло много денег. Про отдельные процедуры и уход за собой сказать сложно, но я всегда беру качественные продукты.
— Говорят, что силиконовые губы и грудь — это не очень удобно, мол, чувствуется искусственность. Даже иногда слышно, как девушки со сделанными губами чуть шепелявят — мышцы же не работают, как им положено природой. Столкнулась с этим?
— Нет. В губах у меня не силикон, а гиалурон. Он со временем рассасывается, и его постоянно нужно подкалывать. Но зато губы мягкие и приятные, не чувствуется никакой скованности. По поводу груди — привыкаю только к новому размеру. У меня сейчас 4,5. Сейчас я уже спокойно могу спать на животе, хотя немножко непривычно.
— Есть ли какая-то операция, о которой ты жалеешь?
— Нет. Жалею, что однажды ошиблась и выбрала некомпетентного хирурга. Это была моя первая операция, и я была неопытной. Он неправильно сделал мне грудь, она была почти квадратная. Потом несколько раз переделывал, но становилось только хуже. По итогу сейчас операции я делаю в Саратове.
— Есть предел совершенству? Или ты хочешь продолжать себя улучшать?
— Я продолжаю. Скоро у меня операция по подтяжке лица. Решила сделать ее, потому что надоело вставлять нити. Лучше один раз сделать хорошо, чем каждый раз переделывать. Да и вообще я бы на многое пошла, чтобы сохранить свою молодость. Как говорится, и душу дьяволу продала бы. Так что буду делать всё, чтобы остаться молодой и красивой.
— А приходится отбиваться от обвинений в искусственной или излишней сексуальности? Как вообще общаешься с хейтерами? От кого нападок больше — от мужчин или от женщин?
— Конечно, бывают агрессивные комментарии. Раньше я на них реагировала, переживала. А сейчас нет. Ну не нравится тебе — не смотри. Я же не иду к тебе на страницу комментировать то, что мне не нравится. Я не общаюсь с хейтерами, потому что их это только подпитывает. Лучшее оружие против них — игнор. Я читала много книг по психологии, и теперь ко многим вещам отношусь очень спокойно. Чаще пишут девушки, хотя и от тех, и от тех достается. Но больше от женщин. Заходишь к ним в профиль — а там серые мышки.
— Мода — дело переменчивое. Сейчас из моды уже выходят четкие брови, а на смену им приходят естественные. Не боишься, что пухлые губы и круглая грудь выйдут из моды?
— Ну с губами всё просто — гиалурон со временем рассасывается, поэтому если не буду их подкалывать, то они придут в первоначальный вид. А вообще я пробовала покраситься в натуральный русый цвет, но почувствовала, что это не мое. Я привыкла быть яркой, выделяющейся. Поэтому, думаю, не смогу вернуться к натуральности. Когда покрасила волосы в русый, ходила и оглядывалась на блондинок. Наверное, потому что в душе я блондинка.
— Мы часто делаем подборки голливудских звезд — во что они превращаются с годами. Не опасаешься, что время исказит работу пластических хирургов?
— Технологии непрерывно движутся вперед. Я уверена, что со временем придумают что-то такое, что нам и не снилось. Пластическая хирургия и уходовые процедуры будут совершенствоваться. Поэтому не переживаю по этому поводу. Думаю, что сохранить молодость и красоту станет еще легче, чем сейчас. Иногда смотрю старые фотки женщин тех времен, когда таких процедур не было, и мне прямо страшно. Я бы не хотела выглядеть как они — в 30 на
— Что, если твоя дочь в какой-то момент скажет: «Хочу губы, как у мамы». Согласишься?
— Она не хочет. Иногда, когда сделаю себе татуировку, например, говорю ей в шутку: «Набьем тебе тату?» Она отказывается, ей не хочется. Она от природы очень красивая, большие глаза, ресницы длинные, губы пухлые. Но если ей вдруг захочется, то я перечить, конечно, не стану. Только посоветую идти к хорошим специалистам.
— Ты общаешься с людьми из прошлой жизни — теми, кто видел тебя прежней? Они тебя узнают? Что говорят об изменениях во внешности?
— У меня в кругу общения очень мало людей из прошлой жизни. На улице иногда узнают, иногда нет. В лицо обычно говорят комплименты, о том, что я хорошею и хорошею. Но никто же не знает, что они говорят за спиной. Одна девушка, правда, сказала мне как-то: «Вот два лексуса уже в себя вколола», а я ей отвечаю: «Надо будет, еще два вколю, зато я в свои 30 выгляжу лучше, чем ты в 20». Иногда вижу фотографии ровесников или встречаю их на улице и думаю, что выглядеть так, как они, совсем не хочу.