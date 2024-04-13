Никаких званых ужинов и гостей! Что нельзя делать 13 и 14 апреля, чтобы не жить в бедности, — народные приметы

В день Чудотворца Ипатия люди посещали церковь, чтобы попросить у мученика здоровья для себя и близких Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В эти выходные, 13 и 14 апреля, православная церковь вспоминает святого Ипатия и преподобную Марию Египетскую. В народном календаре эти дни называли Огнище и Марья Пустые Щи. С датами в старину было связано немало запретов и поверий. Наши коллеги из 72.RU рассказали, что можно и нельзя делать 13 и 14 апреля, а также о том, какие приметы существуют.

Что можно делать

13 апреля было принято посвящать уборке: обязательно помойте дома полы, протрите зеркала, устройте стирку и разберите шкафы. День отлично подходит и для работ на земле. Если огорода у вас нет, то можно пересадить и удобрить комнатные растения. В день Чудотворца Ипатия люди посещали церковь, чтобы попросить у мученика здоровья для себя и близких. Чаще всего к нему обращались женщины, которые хотели родить ребенка. Обязательно найдите время для общения с родными. Не отказывайте им в помощи, если она требуется. Проведайте стариков и уделите время тем, с кем давно не встречались.

В Марьин день, 14 апреля, следует убрать всю зимнюю одежду до следующего года, если вы еще этого не сделали. Так же, как и в предыдущий день, можно посвятить время домашним делам и готовке.

Что нельзя делать

13 апреля ни в коем случае нельзя сплетничать, обсуждать людей за их спиной, чтобы самим не пострадать от слухов и злословия. Также попридержите желание похвастаться чем-либо, если хотите уберечься от сглаза. Лучше никому не рассказывайте о своих планах, чтобы всё наверняка получилось. Чтобы не остаться без денег, не стряхивайте крошки рукой со стола и ни в коем случае не выбрасывайте остатки еды. Лучше отдайте это птицам или бездомным животным.

На следующий день, 14 апреля, запрещалось устраивать праздничные ужины, звать гостей, чтоб следующий год не был голодным. Нельзя ругаться дома, иначе домовой может обидеться. Если ссоры не удалось избежать, нужно посмотреться в зеркало — предки верили, что оно нейтрализует негативные эмоции, — а после помыть его под проточной водой.

Приметы о погоде

Чтобы определить погоду на ближайшие дни и лето, наши предки внимательно следили за природой. Ясный день 13 апреля обещал теплое лето. Если пошел дождь, погода окажется нестабильной. Туман в утренние часы обещает богатый урожай грибов. Много облаков на небе, значит скоро ждать ливней. Считалось, что большое половодье в этот день — к хорошему сенокосу, удачной рыбалке весной. Если ночью 14 апреля на небе не было звезд, то вся весна и лето будут теплыми и ясными. Гроза 14 апреля — к засушливому и жаркому лету. Частый и раскатистый гром обещал дождливую погоду в ближайшие дни, а короткий и редкий — наоборот, теплую и ясную.