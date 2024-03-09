Что делать на Масленицу, чтобы привлечь в дом деньги и удачу: 8 народных способов

Блинами нужно угощать всех знакомых и близких. Кто в масленичную неделю будет щедр, у того весь год деньги не переведутся. Со знакомых можно взять по мелкой монете со словами: «Копейка мала соринка, да рубль бережет», — после чего собрать все монеты в мешочек и поставить где-нибудь в доме (но не в спальне). Такой обряд привлечет много денег в течение года.

Способ № 2

В среду нужно печь блины с разными начинками, приговаривая: «Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, жёлтый и ровный, как монетка. Лакомство в блинок заверну — достаток в дом привлеку. Так!».