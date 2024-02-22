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«Не нужно очаровываться»: метеоролог рассказал, какой будет весна-2024 в России и когда она уже наступит

Роман Вильфанд дает прогноз для всех регионов страны на конец февраля — начало марта

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Главный синоптик рассказал, когда потеплеет

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал предварительный прогноз на весну в 2024 году. По словам специалиста, обилие снега зимой скажется на температуре воздуха. Как рассказал Вильфанд в беседе с нашими коллегами из 76.RU, март станет зимним месяцем.

— Погода будет неоднородная, резкие колебания температуры. Поэтому не нужно очаровываться, что 1 марта наступает весна. Самое большое разочарование от завышенных ожиданий бывает. Само понятие «весна» появилось в Индии, в Риме, где действительно с первых чисел марта есть весенние признаки: травка начинает появляться, цветы распускаются. У нас по климату высота сугробов самая большая именно в конце февраля — в начале марта, — пояснил 76.RU Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации

«Понятие "весна" разнообразное»

Как отметил ученый, 1 марта наступает лишь календарная весна, окончание зимы можно оценивать по-разному: началом таяния снега, ледоходом на реках или возвращением птиц с юга.

— Что такое весна? У каждого человека свое представление, когда начинается: то ли когда начинается очень теплая погода, то ли сход снега, то ли взлом льда на реках или «грачи прилетели». Поэтому понятие «весна» разнообразное. Тут очень важно другое: в умеренных широтах весна наступает не 1 марта. Календарная весна наступает первого марта. Весну по климатическим характеристикам, скажем, в Москве, можно по-разному оценивать: ледоход на реках начинается в конце марта — начале апреля. Сход снега с полей тоже в первой декаде апреля. Грачи прилетают в третьей декаде марта, поэтому весна начинается с апреля, а уж в Сибири средняя температура в конце марта отрицательная, — добавил метеоролог.

По его прогнозу, в этом году на конец февраля выпадет оттепель, а март начнется с похолодания.

— Сейчас у нас солнце, а на самом деле погода январская. Морозы достигали -23 °С ночью 20 февраля. Даже в Москве, в Домодедово похолодало в этот день ниже -20 °С. На ВДНХ -14 °С, в Тушино было ниже -17 °С. Очень холодная ночь. А видите, солнышко какое! Поэтому солнце зимой не такую роль играет. Но циркуляция меняется. Ночью еще холодно, около минус 10 °С. Но днем уже температура будет повышаться, и с 21 февраля после полудня — к вечеру температура уже была -1… -3 °С, то есть существенно повысилась, — объяснил метеоролог. — В четверг, 22 февраля, уже оттепельная погода, и оттепель будет и 22-го, и 23-го числа, и в субботу, и в воскресенье. Температура будет такая, какая бывает в конце марта по климату. Очень теплая погода! На 4–6 °С температура выше нормы.

«Суперхолодная погода»

После длинных выходных погода напомнит, что зима еще не закончилась в Центральной России. Жителям Урала и Сибири тоже предстоит готовиться к морозам.

— В начале следующей недели резких понижений температуры не прогнозируется, но температура понизится на пару градусов. Тут нужно четко, совершенно четко понимать, что март — это зимний месяц, поэтому в марте еще понижение температуры до -10 °С очень вероятно. И повышения температуры тоже выше 5–10 градусов, они тоже прогнозируются во второй половине марта. Но колебания будут, как вся эта зима, так и в марте, — добавил Роман Вильфанд.

За границами Центральной России столбики термометров будут держаться в районе —30 °С.

— Суперхолодная погода, просто очень холодная погода и в Поволжье, там температура -25… -30 °С до конца этой недели — в начале следующей прогнозируется. И на Урале, в Курганской области, Свердловской области температура ниже -30 °С. А вот в самой густонаселенной азиатской части — Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях — -35... -38 °С, в Красноярске — до -45 °С, в Хакасии — до -50 °С. Мы привыкли к понятиям «сибирские морозы», но когда температура на 12–15 градусов ниже нормы в феврале, то это суперхолодная погода. Когда мы говорим о весне, нужно же понимать, что это так далеко еще до весны, март — это зимний месяц, — добавил специалист.

Он еще раз отметил, что погода не привязана к календарю. Хоть многие и считают, что на 23 Февраля порой бывают морозы, в этом году будет тепло.

— Сейчас очень редкое колебание, очень резкое повышение температуры. 23 февраля обычно День защитника Отечества, считается, что суровая погода, морозы. А в этот раз будет наоборот погода очень мягкая. Погода, она не привязана ни к каким праздникам, ни к каким датам, она сама по себе. Сейчас после очень холодной погоды резкое повышение температуры. И по оценкам, примерно первые дни следующей недели тоже будут теплыми, — добавил специалист.

Ранее мы рассказывали, какие еще сюрпризы выкинет погода в ближайший месяц. А также по приметам на Сретение мы определяли, какой будет весна.

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