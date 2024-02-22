«Не нужно очаровываться»: метеоролог рассказал, какой будет весна-2024 в России и когда она уже наступит

«Понятие "весна" разнообразное»

Как отметил ученый, 1 марта наступает лишь календарная весна, окончание зимы можно оценивать по-разному: началом таяния снега, ледоходом на реках или возвращением птиц с юга.

— Что такое весна? У каждого человека свое представление, когда начинается: то ли когда начинается очень теплая погода, то ли сход снега, то ли взлом льда на реках или «грачи прилетели». Поэтому понятие «весна» разнообразное. Тут очень важно другое: в умеренных широтах весна наступает не 1 марта. Календарная весна наступает первого марта. Весну по климатическим характеристикам, скажем, в Москве, можно по-разному оценивать: ледоход на реках начинается в конце марта — начале апреля. Сход снега с полей тоже в первой декаде апреля. Грачи прилетают в третьей декаде марта, поэтому весна начинается с апреля, а уж в Сибири средняя температура в конце марта отрицательная, — добавил метеоролог.