Миндаль зацвел в Новосибирске после потепления — показываем фото ярко-розовых бутонов

В Новосибирске начал набирать цвет миндаль. Фотографию с бутонами выложила жительница города Наталья Липатникова.
Фото сделаны в Заельцовском районе на улице Дачной. Наталья рассказала, что в прошлом году цветы распустились
Как рассказали НГС в новосибирском питомнике «Сад в Сибири», миндаль в этом году зацвел вовремя.
— Это декоративный кустарник, который цветет невероятно красивыми нежно-розовыми цветами, источающими сладкий медовый аромат. Цветки миндаля плотно облепляют веточки кустарника. А вот листочки обычно появляются уже после цветения. В последнее время миндаль становится более популярным среди садоводов и в ландшафтном озеленении садов, — рассказала сотрудница питомника.
Как добавляют в питомнике, миндаль неприхотлив в уходе и вырастить кустарник может даже начинающий садовод. В солнечных местах растение цветет активнее.
После потепления Новосибирск стал намного зеленее и многие растения начали цвести. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по центру Новосибирска и сделал снимки преобразившегося города.