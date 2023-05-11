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Миндаль зацвел в Новосибирске после потепления — показываем фото ярко-розовых бутонов

Кусты декоративного растения набирают популярность у садоводов

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Миндаль начал набирать бутоны

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В Новосибирске начал набирать цвет миндаль. Фотографию с бутонами выложила жительница города Наталья Липатникова.

Фото сделаны в Заельцовском районе на улице Дачной. Наталья рассказала, что в прошлом году цветы распустились 11 мая.

Как рассказали НГС в новосибирском питомнике «Сад в Сибири», миндаль в этом году зацвел вовремя.

— Это декоративный кустарник, который цветет невероятно красивыми нежно-розовыми цветами, источающими сладкий медовый аромат. Цветки миндаля плотно облепляют веточки кустарника. А вот листочки обычно появляются уже после цветения. В последнее время миндаль становится более популярным среди садоводов и в ландшафтном озеленении садов, — рассказала сотрудница питомника.

Как добавляют в питомнике, миндаль неприхотлив в уходе и вырастить кустарник может даже начинающий садовод. В солнечных местах растение цветет активнее.

После потепления Новосибирск стал намного зеленее и многие растения начали цвести. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прошелся по центру Новосибирска и сделал снимки преобразившегося города.

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ЦветениеМиндальВеснаКустЗаельцовский район
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