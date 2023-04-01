Торт с портретом Путина, голос Чупакабры и дыра в окне: как работает редакция НГС — огненные истории от журналистов

Сегодня 1 апреля, и мы решили рассказать вам о своей работе. Не то чтобы это всегда смешно, но без улыбки жить непросто. В этом видео журналисты НГС вспоминают интересные, смешные моменты из рабочего процесса.
— Однажды я на почту получаю комментарий: «Фуфло. Больше не пиши», — вспоминает текст анонимного сообщения журналист Илья Калинин. Илья — человек скрупулезный, так что ему было достаточно адреса электронной почты отправителя, чтобы узнать о нём почти что всё. Илья в ответ отправил шокирующее адресата сообщение.
На страницы сайта попадает лишь часть той информации, которая буквально сыплется на редакционный ящик. Люди просят журналистов починить им трубы, сделать электричество или убрать дыру в окне. Одна такая просьба так и осталась камнем на душе корреспондента Екатерины Евстафьевой. Почему — узнаете из видео.
Журналисты ищут истории и интересных героев, иногда герои сами появляются в редакции. Однажды пришла женщина и принесла нам торт с изображением президента. Что было дальше — тоже смотрите в этом ролике.
Кстати, вы слышите крики Чупакабры? Это не шутка, один читатель рассказал, что слышит чудище в районе Плановой. Если бы было фото, мы бы точно написали новость. Смотрите видео и улыбайтесь — сегодня 1 апреля, но все герои и события не вымышленные, это и есть вся наша жизнь.
Если вы наш постоянный читатель, наверняка сможете сразу отличить настоящие новости от шуточных — предлагаем пройти первоапрельский тест и написать нам кучу комментариев (комментарии и комментаторы — это отдельная тема, вы сами знаете).