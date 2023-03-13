Из Первомайского сквера начали убирать новогодние украшения

Утром 13 марта из Первомайского сквера в Новосибирске начали убирать новогодние украшения. В первую очередь рабочие приступили к гирляндам на деревьях.
— Потихоньку разбираем. Будем делать это аккуратно, потому что там деревья. Нужно и гирлянды сохранить, и деревья, поэтому мы не ставим для себя какого-то определенного срока, просто делаем, — пояснила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Она добавила, что в скором времени уберут и светящиеся фигуры оленей и сани.
Украшения в сквере начали устанавливать с октября. Сначала появились большие фигуры оленей и яркие сани, а позже гирляндами украсили и деревья. 1 декабря новогоднюю иллюминацию включили.