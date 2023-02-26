Тепла в марте не будет? Какой погоды ждать от этой весны в России

Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.



По словам метеоролога, многие ассоциируют начало весны с теплой, комфортной погодой, когда можно избавиться от тяжелой зимней одежды — этот эмоциональный порог наступает при дневной температуре +15 градусов, и такая в среднем наблюдается лишь во второй половине апреля.

— Весна в наших умеренных широтах не наступает в начале марта, и это важно понимать, потому что завышенные ожидания влекут за собой разочарования. Даже 8 марта средняя температура — отрицательная: хоть это и первый весенний праздник, но весной он не является, — объяснил Роман Вильфанд.