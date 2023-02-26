Тепла в марте не будет? Какой погоды ждать от этой весны в России

До начала календарной весны остались считаные дни — вероятностный прогноз синоптиков пока есть только на март, но он был сделан еще в прошлом году (обновление будет на следующей неделе). Спросили у синоптиков, какой будет следующая весна и стоит ли ждать ее уже в марте (желательно с первого числа).
Впрочем, на вторую часть этого вопроса мы сразу же получили отрицательный ответ — по словам метеоролога Романа Вильфанда, календарная весна никогда не совпадает с естественной и в России ее приход 1 марта невозможен.
— Какая может быть весна 1 марта в Центральном федеральном округе, на Урале, а тем более в Сибири и на Дальнем Востоке? В конце февраля — начале марта, по климатическим характеристикам, высота снега еще очень большая — как это можно ассоциировать с началом весны? — задался вопросом метеоролог. — Есть понятие естественных синоптических сезонов, для весны в том числе. Дата плавающая, но началом весны считаются дни от 20 до 23 марта, и это совпадает со многими факторами. Если брать Москву, то здесь снег сходит в первых числах апреля, ледоход тоже в конце марта — начале апреля. Грачи прилетают в это же время, в третьей декаде марта. День весеннего равноденствия — 21 марта. В наших широтах устойчивый переход температуры через 0 градусов в сторону повышения происходит тоже в третьей декаде марта. Другие фенологические признаки всевозможные: почки набухают и так далее.
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.
По словам метеоролога, многие ассоциируют начало весны с теплой, комфортной погодой, когда можно избавиться от тяжелой зимней одежды — этот эмоциональный порог наступает при дневной температуре +15 градусов, и такая в среднем наблюдается лишь во второй половине апреля.
— Весна в наших умеренных широтах не наступает в начале марта, и это важно понимать, потому что завышенные ожидания влекут за собой разочарования. Даже 8 марта средняя температура — отрицательная: хоть это и первый весенний праздник, но весной он не является, — объяснил Роман Вильфанд.
Долгосрочных прогнозов на весну синоптики пока не делают — сейчас еще нет вероятностного прогноза на апрель — сентябрь 2023 года, а прогноз на март появится только на следующей неделе. Но даже эти данные, по словам Романа Вильфанда, будут корректироваться в течение месяца.
— Детали внутри месяца корректируются десятидневными, пятидневными и детализированными прогнозами, — говорит синоптик. — Бывают такие процессы, которые хорошо изучены и позволяют продлить долговременность прогноза до девяти дней. Например, стационирование антициклона. Такие процессы редко, но бывают. Тот факт, что сейчас можно доверять прогнозу на 7 дней, — это уже огромное достижение.
Отдельная сложность с определением прогноза внутри месяца в том, что погодных аномалий в последние годы становится всё больше. Климатолог Андрей Киселев рассказывал, что число опасных гидрометеорологических явлений по сравнению с концом века выросло примерно в два раза.
— Погодные явления зависят от того, что происходит в самой климатической системе, и накладывается антропогенный фактор, то есть влияние человеческой деятельности, — говорил климатолог. — Считается, что за каждое отдельное явление несет ответственность внутренняя изменчивость. А вот увеличение частоты этих явлений — это результат воздействия антропогенного фактора. Если очень просто объяснить: температура растет. Это значит, что растет энергия всей системы и она должна найти какой-то выход.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».
Если ориентироваться на вероятностный прогноз на март, составленный синоптиками Росгидрометцентра в сентябре прошлого года, то можно заметить, что температура выше нормы ожидается на территории Западной и Восточной Сибири. Чуть ниже нормы температура прогнозируется на западе и юге страны, а также на Камчатке.
— Март — это зимний месяц в принципе, и не нужно ассоциировать его с весной. В апреле весна начинается уже по-настоящему, но в начале марта она не наступает у нас нигде, — подытожил Роман Вильфанд.
Если метеорологический прогноз на весну вас не сильно устроил, тогда можно обратиться к прогнозу астрологическому. Правда, астрологи предупреждают, что март для всех может оказаться очень непростым, причем как с эмоциональной, так и с финансовой точки зрения. Выяснили, что поджидает в первый месяц весны каждого из нас и к чему стоит подготовиться представителям разных знаков зодиака.
Не стоит забывать, что весной начинается новый садово-огородный сезон и в деле подготовки к нему хороши все средства. А одно из главных — лунный календарь. По нему садоводы и огородники уже в марте (а кто-то и раньше) сверяют свои планы на ближайшие несколько месяцев и выбирают, когда лучше сажать цветы для сада, когда самое время для овощей, а в какие дни лучше вообще не притрагиваться к посадкам. На каждый из этих вопросов у нас есть ответы — проверяйте лунный календарь на этот сезон.