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Полиция поймала мужчину с 20 килограммами рыбы — он выловил их запрещенной сетью

Ущерб оценили в 70 тысяч рублей

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Мужчина использовал сеть и надувную лодку

Мужчина использовал сеть и надувную лодку

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Новосибирские полицейские поймали на Оби мужчину, подозреваемого в браконьерстве, — он наловил сетями 20 килограмм рыбы.

— На правом берегу реки Обь задержали 48-летнего местного жителя, который, используя запрещенное орудие лова — одну ставную сеть из лески, длиной в 25 метров и высотой в 1,5 метра, и на надувной резиновой лодке на веслах, незаконно добыл более 100 экземпляров рыбы, — сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Задержанный причинил водным биологическим ресурсам ущерб на сумму почти в 70 тысяч рублей, добавили в ведомстве.

Всего с началом весны и запрета на добычу рыбы было выявлено 28 правонарушений. Из них по 2 фактам возбуждены по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба); пять уголовных дел — по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним).

Еще 21 рыбак будет нести административную ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство).

Ранее в Новосибирской области пограничное управление ФСБ поймало двух браконьеров, которые незаконно наловили 21 мешок планктона. Артемии (ракообразные представители планктонообразных организмов) изъяли и выпустили в озеро Горькое Чистоозерного района.

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