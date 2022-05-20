Полиция поймала мужчину с 20 килограммами рыбы — он выловил их запрещенной сетью

Новосибирские полицейские поймали на Оби мужчину, подозреваемого в браконьерстве, — он наловил сетями 20 килограмм рыбы.

— На правом берегу реки Обь задержали 48-летнего местного жителя, который, используя запрещенное орудие лова — одну ставную сеть из лески, длиной в 25 метров и высотой в 1,5 метра , и на надувной резиновой лодке на веслах, незаконно добыл более 100 экземпляров рыбы, — сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.