Полиция поймала мужчину с 20 килограммами рыбы — он выловил их запрещенной сетью
Ущерб оценили в
Новосибирские полицейские поймали на Оби мужчину, подозреваемого в браконьерстве, — он наловил сетями 20 килограмм рыбы.
— На правом берегу реки Обь задержали
Задержанный причинил водным биологическим ресурсам ущерб на сумму почти в
Всего с началом весны и запрета на добычу рыбы было выявлено
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