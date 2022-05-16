«Работаем точечно»: разбираемся, как избавиться от одуванчиков в своем саду
И обязательно ли для этого убиваться с лопатой в руках
Умение одуванчика выжить практически в любых условиях, конечно, восхищает, но далеко не каждого садовода радует появление этих ярко-желтых цветов на участке. Особенно если вы немало времени и сил потратили на устройство газона. Те, кто сталкивался с такой проблемой, прекрасно знают: просто вырывать одуванчики бесполезно, они быстро отвоевывают территорию. Так проиграна ли эта битва или есть эффективные способы? Мы расспросили об этом садоводов и ландшафтных дизайнеров.
Корень проблемы
Сразу оговоримся: избавиться от одуванчика раз и навсегда у вас не получится. Этот сорняк быстро распространяется и очень живуч.
— Борьба с одуванчиками — это стопроцентный проигрыш, я так считаю, — иронизирует садовод Любовь Пономарева. — Потому что мы с ними боремся, но вокруг всегда есть другие сады, где одуванчиков может быть целое поле. И все эти одуванчики прорастают и у нас тоже. Но мы, конечно, продолжаем бороться.
Просто выдрать одуванчик, как со многими другими растениями, не получится. У него мясистый длинный корень, и даже если потянуть за торчащую зелень, скорее всего, она просто оторвется. А сам сорняк со временем отрастет заново. Махнуть рукой на наступление желтых головок — тоже плохая стратегия. Они стремительно заполонят весь участок, стоит только дать волю.
Устраняем слабые места
«Лысые» участки на территории — зона риска. Затягивание их сорняками всего лишь вопрос времени, так что займитесь профилактикой. Засейте пустоты или замульчируйте — например, корой хвойных растений или травой.
— Мульча позволяет не только сохранить влагу в земле, но и сдерживать сорняки, — объясняет садовод, ландшафтный дизайнер Светлана Александрова. — Я мульчирую землю скошенной травой сразу же после покоса. И то, что она была обработана гербицидами, совершенно не страшно.
На грядках некоторые садоводы вместо мульчи используют укрывной материал — так, чтобы полотно полностью накрывало землю, а нужные саженцы оставались над ним.
Появление сорняков может быть также сигналом о том, что своему газону и участку вы уделяете чуть меньше внимания, чем требуется.
— Одуванчики появляются при несистемном поливе, при несистемном скашивании газона, если мы говорим про газонную траву, — объясняет ландшафтный дизайнер Нина Ощерина.
Ручная борьба с сорняками
Если профилактика не помогла и одуванчики на участке все-таки появились, начните уничтожать их вручную. Главное — полностью убрать из земли корень, чтобы сорняк не отрос. Помогает в этом специальный корнеудалитель, такие продают в садовых магазинах. Пластиковые приспособления можно купить от 50–80 рублей, но вряд ли такой вариант будет долговечным. Стоимость стальных инструментов — от 130 рублей, и они уже вызывают большее доверие. Главное — проверьте, чтобы корнеудалитель был достаточно крепким.
— Этот инструмент заостренный и раздвоенный на конце внизу. Он позволяет убрать корешок с газона и грядки, не потревожив соседние растения, — рассказывает Любовь Пономарева. — Муж у меня ходит с ним по участку и выкапывает одуванчики.
Не хотите прикладывать физические усилия для уничтожения сорняков? Присмотритесь к механическим приспособлениям. Цены на такие корнеудалители начинаются от 2700 рублей. А если времени на планомерное выкапывание каждого одуванчика прямо сейчас нет, проведите обработку по сокращенной программе.
— Многие говорят: «Ну что вы себя насилуете? Сорняки всё равно будут». Можно просто машинкой пройти, и в общей массе одуванчики не сильно видно. А желтенькие цветочки можно убрать рукой, — говорит Любовь Пономарева. — Это буквально три минуты занимает — пройтись и убрать. И если постоянно одуванчики скашивать вместе с газоном, возможно, будет угнетена верхушка и ослаблены корни.
Используем химию
Есть, правда, вероятность, что к скашиванию одуванчики приспособятся, и тогда от появления белой шапки семян защититься вы не успеете.
— Когда вы стрижете газон, одуванчики становятся всё короче, короче и короче. Они постепенно уменьшаются, и цветоносы становятся ниже того уровня, по которому вы стрижете газон. Это такая манера приспособиться у них, — объясняет ландшафтный дизайнер Нина Ощерина.
Если борьба с одуванчиками уже пошла по этому сценарию, попробуйте комплексную терапию — корнеудалитель и гербициды.
— Используйте химию, которая предназначена для борьбы с одуванчиками, — предлагает специалист. — Раньше это были «Лонтрел», «Газонтрел», а сейчас вариантов очень много можно найти в интернете.
Многих беспокоит, не повредит ли химия всему остальному участку. Специалисты успокаивают: если действовать строго по инструкции, то погибнут только сорняки, а растительность будет в безопасности.
— На газонах я использую избирательные гербициды: «Лонтрел 300», «Линтур». А для дорожек и мест, где руки не доходят, использую сплошные: «Торнадо», «Раундап», — делится опытом садовод, ландшафтный дизайнер Светлана Александрова. — Разводите по инструкции. Держите опрыскиватель низко к земле. По одуванам работаем точечно! Пырей, лопух, хрен и даже девичий виноград выводится на сто процентов при регулярных обработках по листу
Одной обработки бывает недостаточно, при повторном появлении проблемы процедуру нужно повторять.
СЮЖЕТ
— Я научилась работать очень аккуратно и осторожно, точечно опрыскивая каждый сорняк в отдельности, — говорит Светлана Александрова. — Здесь нужно четко понимать, что гербицид работает только по зеленой массе. На что попал препарат, то и завянет, но и новые всходы снова появятся. Поэтому частота обработок зависит от того, сколько сорняков в вашем саду и как долго они сеяли семена в вашу землю. Я предпочитаю раз в две недели зарядить опрыскиватель и обработать дорожки от сорняков, газон от одуванчиков, чем тратить время и силы на прополку.
Одним словом, терпение и методичность — ваши лучшие друзья в борьбе с одуванчиками.