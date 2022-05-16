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«Работаем точечно»: разбираемся, как избавиться от одуванчиков в своем саду

И обязательно ли для этого убиваться с лопатой в руках

Одуванчики хороши в качестве зеленого удобрения, но мало кто из садоводов рад видеть их на своем участке

Одуванчики хороши в качестве зеленого удобрения, но мало кто из садоводов рад видеть их на своем участке

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Умение одуванчика выжить практически в любых условиях, конечно, восхищает, но далеко не каждого садовода радует появление этих ярко-желтых цветов на участке. Особенно если вы немало времени и сил потратили на устройство газона. Те, кто сталкивался с такой проблемой, прекрасно знают: просто вырывать одуванчики бесполезно, они быстро отвоевывают территорию. Так проиграна ли эта битва или есть эффективные способы? Мы расспросили об этом садоводов и ландшафтных дизайнеров.

Корень проблемы


Сразу оговоримся: избавиться от одуванчика раз и навсегда у вас не получится. Этот сорняк быстро распространяется и очень живуч.

— Борьба с одуванчиками — это стопроцентный проигрыш, я так считаю, — иронизирует садовод Любовь Пономарева. — Потому что мы с ними боремся, но вокруг всегда есть другие сады, где одуванчиков может быть целое поле. И все эти одуванчики прорастают и у нас тоже. Но мы, конечно, продолжаем бороться.

Просто выдрать одуванчик, как со многими другими растениями, не получится. У него мясистый длинный корень, и даже если потянуть за торчащую зелень, скорее всего, она просто оторвется. А сам сорняк со временем отрастет заново. Махнуть рукой на наступление желтых головок — тоже плохая стратегия. Они стремительно заполонят весь участок, стоит только дать волю.

Устраняем слабые места


«Лысые» участки на территории — зона риска. Затягивание их сорняками всего лишь вопрос времени, так что займитесь профилактикой. Засейте пустоты или замульчируйте — например, корой хвойных растений или травой.

— Мульча позволяет не только сохранить влагу в земле, но и сдерживать сорняки, — объясняет садовод, ландшафтный дизайнер Светлана Александрова. — Я мульчирую землю скошенной травой сразу же после покоса. И то, что она была обработана гербицидами, совершенно не страшно.

На грядках некоторые садоводы вместо мульчи используют укрывной материал — так, чтобы полотно полностью накрывало землю, а нужные саженцы оставались над ним.

Появление сорняков может быть также сигналом о том, что своему газону и участку вы уделяете чуть меньше внимания, чем требуется.

— Одуванчики появляются при несистемном поливе, при несистемном скашивании газона, если мы говорим про газонную траву, — объясняет ландшафтный дизайнер Нина Ощерина.

Ручная борьба с сорняками


Если профилактика не помогла и одуванчики на участке все-таки появились, начните уничтожать их вручную. Главное — полностью убрать из земли корень, чтобы сорняк не отрос. Помогает в этом специальный корнеудалитель, такие продают в садовых магазинах. Пластиковые приспособления можно купить от 50–80 рублей, но вряд ли такой вариант будет долговечным. Стоимость стальных инструментов — от 130 рублей, и они уже вызывают большее доверие. Главное — проверьте, чтобы корнеудалитель был достаточно крепким.

— Этот инструмент заостренный и раздвоенный на конце внизу. Он позволяет убрать корешок с газона и грядки, не потревожив соседние растения, — рассказывает Любовь Пономарева. — Муж у меня ходит с ним по участку и выкапывает одуванчики.

Дизайн своего участка Любовь Пономарева продумывает сама, газон — тоже ее рук дело

Дизайн своего участка Любовь Пономарева продумывает сама, газон — тоже ее рук дело

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О своих лайфхаках и методах работы Любовь Пономарева рассказывает в соцсетях

О своих лайфхаках и методах работы Любовь Пономарева рассказывает в соцсетях

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Не хотите прикладывать физические усилия для уничтожения сорняков? Присмотритесь к механическим приспособлениям. Цены на такие корнеудалители начинаются от 2700 рублей. А если времени на планомерное выкапывание каждого одуванчика прямо сейчас нет, проведите обработку по сокращенной программе.

— Многие говорят: «Ну что вы себя насилуете? Сорняки всё равно будут». Можно просто машинкой пройти, и в общей массе одуванчики не сильно видно. А желтенькие цветочки можно убрать рукой, — говорит Любовь Пономарева. — Это буквально три минуты занимает — пройтись и убрать. И если постоянно одуванчики скашивать вместе с газоном, возможно, будет угнетена верхушка и ослаблены корни.

Используем химию


Есть, правда, вероятность, что к скашиванию одуванчики приспособятся, и тогда от появления белой шапки семян защититься вы не успеете.

— Когда вы стрижете газон, одуванчики становятся всё короче, короче и короче. Они постепенно уменьшаются, и цветоносы становятся ниже того уровня, по которому вы стрижете газон. Это такая манера приспособиться у них, — объясняет ландшафтный дизайнер Нина Ощерина.

Если борьба с одуванчиками уже пошла по этому сценарию, попробуйте комплексную терапию — корнеудалитель и гербициды.

— Используйте химию, которая предназначена для борьбы с одуванчиками, — предлагает специалист. — Раньше это были «Лонтрел», «Газонтрел», а сейчас вариантов очень много можно найти в интернете.

Многих беспокоит, не повредит ли химия всему остальному участку. Специалисты успокаивают: если действовать строго по инструкции, то погибнут только сорняки, а растительность будет в безопасности.

— На газонах я использую избирательные гербициды: «Лонтрел 300», «Линтур». А для дорожек и мест, где руки не доходят, использую сплошные: «Торнадо», «Раундап», — делится опытом садовод, ландшафтный дизайнер Светлана Александрова. — Разводите по инструкции. Держите опрыскиватель низко к земле. По одуванам работаем точечно! Пырей, лопух, хрен и даже девичий виноград выводится на сто процентов при регулярных обработках по листу 3–5 раз за сезон!

Если одуванчики чувствуют себя слишком вольготно, нужно показать, где их место

Если одуванчики чувствуют себя слишком вольготно, нужно показать, где их место

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Одной обработки бывает недостаточно, при повторном появлении проблемы процедуру нужно повторять.

СЮЖЕТ

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— Я научилась работать очень аккуратно и осторожно, точечно опрыскивая каждый сорняк в отдельности, — говорит Светлана Александрова. — Здесь нужно четко понимать, что гербицид работает только по зеленой массе. На что попал препарат, то и завянет, но и новые всходы снова появятся. Поэтому частота обработок зависит от того, сколько сорняков в вашем саду и как долго они сеяли семена в вашу землю. Я предпочитаю раз в две недели зарядить опрыскиватель и обработать дорожки от сорняков, газон от одуванчиков, чем тратить время и силы на прополку.

Одним словом, терпение и методичность — ваши лучшие друзья в борьбе с одуванчиками.

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