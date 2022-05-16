«Работаем точечно»: разбираемся, как избавиться от одуванчиков в своем саду

— Борьба с одуванчиками — это стопроцентный проигрыш, я так считаю, — иронизирует садовод Любовь Пономарева. — Потому что мы с ними боремся, но вокруг всегда есть другие сады, где одуванчиков может быть целое поле. И все эти одуванчики прорастают и у нас тоже. Но мы, конечно, продолжаем бороться.



Просто выдрать одуванчик, как со многими другими растениями, не получится. У него мясистый длинный корень, и даже если потянуть за торчащую зелень, скорее всего, она просто оторвется. А сам сорняк со временем отрастет заново. Махнуть рукой на наступление желтых головок — тоже плохая стратегия. Они стремительно заполонят весь участок, стоит только дать волю.

