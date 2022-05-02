Тонкости садовых стрижек: как правильно проводить санитарную обрезку растений на даче

Даже самые здоровые растения порой нуждаются в обрезке, чтобы красота не увядала, а урожая становилось всё больше. За секатор в идеале нужно браться раз в два-три года, а еще — в экстренных случаях, когда деревья или кустарники вдруг стали чахнуть или сохнуть. Сегодня в рубрике «Обустраиваем дачу» мы разберемся в видах обрезки сада и выясним, в каких случаях их нужно применять.

Виды обрезки садовых деревьев

Формирующая;

Омолаживающая;

Ростовая;

Санитарная.

Формирующая обрезка. Ее главная задача — создание декоративной формы кроны. Обычно ее применяют в первые три-пять лет. Формирование кроны необходимо как для украшения сада, так и для элементарного удобства передвижения по участку. Кроме того, такая обрезка позволяет ускорить начало цветения и плодоношения.