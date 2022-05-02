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Обустраиваем дачуИнструкция

Тонкости садовых стрижек: как правильно проводить санитарную обрезку растений на даче

Для каких деревьев и кустарников она нужна и когда лучше всего браться за секатор?

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Весной нужно успеть обрезать ветки деревьев, пока на них еще не появились почки

Весной нужно успеть обрезать ветки деревьев, пока на них еще не появились почки

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Даже самые здоровые растения порой нуждаются в обрезке, чтобы красота не увядала, а урожая становилось всё больше. За секатор в идеале нужно браться раз в два-три года, а еще — в экстренных случаях, когда деревья или кустарники вдруг стали чахнуть или сохнуть. Сегодня в рубрике «Обустраиваем дачу» мы разберемся в видах обрезки сада и выясним, в каких случаях их нужно применять.

Виды обрезки садовых деревьев

  • Формирующая;
  • Омолаживающая;
  • Ростовая;
  • Санитарная.

Формирующая обрезка. Ее главная задача — создание декоративной формы кроны. Обычно ее применяют в первые три-пять лет. Формирование кроны необходимо как для украшения сада, так и для элементарного удобства передвижения по участку. Кроме того, такая обрезка позволяет ускорить начало цветения и плодоношения.

Омолаживающая обрезка. Стимулирует взрослое дерево или кустарник расти дальше. На срезанных старых ветках со временем появляются генеративные почки. С помощью омолаживающей обрезки можно добиться повышения урожайности, а также вернуть растению пышный вид. Применяют такой способ обычно раз в три-четыре года, а также при падении урожайности или замедлении роста.

Ростовая обрезка. Название здесь говорит само за себя. К ростовой обрезке прибегают, чтобы придать растению нужную высоту или ширину. При этом форма кроны совсем не важна. Чаще всего этот вид обрезки используют в крупных плодовых садах, где выращивают фрукты или ягоды на продажу. Подрезая побеги, там контролируют достаточную освещенность и воздухопроницаемость для каждого растения.

Санитарная обрезка. Этот вид — самый радикальный, его применяют в особо запущенных случаях: для удаления сухих, сломанных или больных побегов, а также нижних поникших ветвей. Остановимся на санитарной обрезке подробнее.

Правильная обрезка поможет в разы увеличить объемы урожая

Правильная обрезка поможет в разы увеличить объемы урожая

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Как проводить санитарную обрезку сада


Для начала нужно дождаться подходящего времени. Обычно санитарную обрезку сада проводят с середины сентября и до устойчивого похолодания, либо с конца января до начала апреля — то есть когда растения находятся в периоде покоя. Важно переждать морозы (в слишком холодную погоду ветви становятся хрупкими и будут плохо заживать), но успеть, пока не набухли почки. Лучше всего проводить обрезку утром в сухую погоду.

— Помните, что удалять за раз стоит не более 25% ветвей, иначе такой стресс растение может не пережить, — предупреждает агроном питомника «Сады Урала» Марина Мелехова. — Для обрезки вам понадобятся острые и чистые инструменты: секатор, садовая пила или нож. Не помешает также стремянка и садовый вар. Кроме того, советуем прихватить спирт и чистую ткань, чтобы обеззараживать инструменты после обрезки каждого растения — это поможет предотвратить распространение инфекций.

Лезвия должны быть острыми, чтобы срезы получались с ровными и гладкими краями — рваные раны заживают гораздо дольше. Срез нужно замазать сразу же, чтобы в него не успели проникнуть споры вредителей. При этом садовый вар может подойти не всегда. В некоторых случаях лучше использовать масляную или водоэмульсионную краску, а также специальные бальзамы с фунгицидами.

В каких случаях нужна санитарная обрезка


Главным образом такую обрезку используют, чтобы удалить сломанные, увядшие или зараженные побеги. Если толстая ветка надломлена, то рана может стать открытыми воротами для вредителей и инфекций. Необходимо сделать срез и смазать его садовым варом.

Другое дело — зараженные растения. Нужно как можно скорее избавить их от очагов болезней — к примеру, цитоспороза или мучнистой росы. Но здесь есть немало тонкостей.

— Первыми в больном саду обрезают молодые деревья, затем — слабозараженные плодоносящие, а в последнюю очередь — сильнозараженные. В особо запущенных случаях больное дерево лучше срубить под корень, — объясняет Марина Мелехова.

Важно сразу же сжечь пораженные побеги, ни в коем случае не складировать их на почве рядом с другими посадками и не отправлять в компост.

Лучшее время для обрезки побегов — с середины сентября до устойчивого похолодания либо с конца января до начала апреля

Лучшее время для обрезки побегов — с середины сентября до устойчивого похолодания либо с конца января до начала апреля

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Как правильно обрезать пораженные и сухие ветки


Итак, в первую очередь нужно обрезать сломанные ветки, засохшие или лежащие на земле. Чтобы было проще ориентироваться, можете пометить все лишние побеги яркой краской, тканью или лентами. Так вы быстрее справитесь с обрезкой и не уберете лишнего.

  • Удалите секатором побеги диаметром менее полутора сантиметров.
  • Для толстых ветвей используйте садовую пилу (если на ветке много побегов, нужно сперва удалить их). Сначала надпилите ветку снизу, а затем — сверху.
  • Срезайте ветку целиком, не оставляйте пеньков.
  • Удаляйте побеги на внешнюю почку (наружу кроны).
  • Замажьте место среза садовым варом или краской.

СЮЖЕТ

Обустраиваем дачуОбустраиваем дачу

После санитарной обработки растениям будет нужен тщательный уход. Не забывайте вовремя вносить удобрения и использовать влагозарядный полив. Ну и, конечно, регулярно проводите осмотр сада — чем внимательнее вы будете, тем реже придется проводить радикальную санитарную обрезку.

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