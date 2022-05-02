Тонкости садовых стрижек: как правильно проводить санитарную обрезку растений на даче
Для каких деревьев и кустарников она нужна и когда лучше всего браться за секатор?
Даже самые здоровые растения порой нуждаются в обрезке, чтобы красота не увядала, а урожая становилось всё больше. За секатор в идеале нужно браться раз в два-три года, а еще — в экстренных случаях, когда деревья или кустарники вдруг стали чахнуть или сохнуть. Сегодня в рубрике «Обустраиваем дачу» мы разберемся в видах обрезки сада и выясним, в каких случаях их нужно применять.
Виды обрезки садовых деревьев
- Формирующая;
- Омолаживающая;
- Ростовая;
- Санитарная.
Формирующая обрезка. Ее главная задача — создание декоративной формы кроны. Обычно ее применяют в первые три-пять лет. Формирование кроны необходимо как для украшения сада, так и для элементарного удобства передвижения по участку. Кроме того, такая обрезка позволяет ускорить начало цветения и плодоношения.
Омолаживающая обрезка. Стимулирует взрослое дерево или кустарник расти дальше. На срезанных старых ветках со временем появляются генеративные почки. С помощью омолаживающей обрезки можно добиться повышения урожайности, а также вернуть растению пышный вид. Применяют такой способ обычно раз в три-четыре года, а также при падении урожайности или замедлении роста.
Ростовая обрезка. Название здесь говорит само за себя. К ростовой обрезке прибегают, чтобы придать растению нужную высоту или ширину. При этом форма кроны совсем не важна. Чаще всего этот вид обрезки используют в крупных плодовых садах, где выращивают фрукты или ягоды на продажу. Подрезая побеги, там контролируют достаточную освещенность и воздухопроницаемость для каждого растения.
Санитарная обрезка. Этот вид — самый радикальный, его применяют в особо запущенных случаях: для удаления сухих, сломанных или больных побегов, а также нижних поникших ветвей. Остановимся на санитарной обрезке подробнее.
Как проводить санитарную обрезку сада
Для начала нужно дождаться подходящего времени. Обычно санитарную обрезку сада проводят с середины сентября и до устойчивого похолодания, либо с конца января до начала апреля — то есть когда растения находятся в периоде покоя. Важно переждать морозы (в слишком холодную погоду ветви становятся хрупкими и будут плохо заживать), но успеть, пока не набухли почки. Лучше всего проводить обрезку утром в сухую погоду.
— Помните, что удалять за раз стоит не более 25% ветвей, иначе такой стресс растение может не пережить, — предупреждает агроном питомника «Сады Урала» Марина Мелехова. — Для обрезки вам понадобятся острые и чистые инструменты: секатор, садовая пила или нож. Не помешает также стремянка и садовый вар. Кроме того, советуем прихватить спирт и чистую ткань, чтобы обеззараживать инструменты после обрезки каждого растения — это поможет предотвратить распространение инфекций.
Лезвия должны быть острыми, чтобы срезы получались с ровными и гладкими краями — рваные раны заживают гораздо дольше. Срез нужно замазать сразу же, чтобы в него не успели проникнуть споры вредителей. При этом садовый вар может подойти не всегда. В некоторых случаях лучше использовать масляную или водоэмульсионную краску, а также специальные бальзамы с фунгицидами.
В каких случаях нужна санитарная обрезка
Главным образом такую обрезку используют, чтобы удалить сломанные, увядшие или зараженные побеги. Если толстая ветка надломлена, то рана может стать открытыми воротами для вредителей и инфекций. Необходимо сделать срез и смазать его садовым варом.
Другое дело — зараженные растения. Нужно как можно скорее избавить их от очагов болезней — к примеру, цитоспороза или мучнистой росы. Но здесь есть немало тонкостей.
— Первыми в больном саду обрезают молодые деревья, затем — слабозараженные плодоносящие, а в последнюю очередь — сильнозараженные. В особо запущенных случаях больное дерево лучше срубить под корень, — объясняет Марина Мелехова.
Важно сразу же сжечь пораженные побеги, ни в коем случае не складировать их на почве рядом с другими посадками и не отправлять в компост.
Как правильно обрезать пораженные и сухие ветки
Итак, в первую очередь нужно обрезать сломанные ветки, засохшие или лежащие на земле. Чтобы было проще ориентироваться, можете пометить все лишние побеги яркой краской, тканью или лентами. Так вы быстрее справитесь с обрезкой и не уберете лишнего.
- Удалите секатором побеги диаметром менее полутора сантиметров.
- Для толстых ветвей используйте садовую пилу (если на ветке много побегов, нужно сперва удалить их). Сначала надпилите ветку снизу, а затем — сверху.
- Срезайте ветку целиком, не оставляйте пеньков.
- Удаляйте побеги на внешнюю почку (наружу кроны).
- Замажьте место среза садовым варом или краской.
СЮЖЕТ
После санитарной обработки растениям будет нужен тщательный уход. Не забывайте вовремя вносить удобрения и использовать влагозарядный полив. Ну и, конечно, регулярно проводите осмотр сада — чем внимательнее вы будете, тем реже придется проводить радикальную санитарную обрезку.