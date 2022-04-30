Ничего не забыли? 9 главных дел садоводов на майские праздники

Обустраиваем дачу

Если, приехав на дачу, вы обнаружили, что у вас не хватает какого-то оборудования (не в том плане, что кто-то забрался на участок в ваше отсутствие, а просто вы забыли или еще чего), помните, что под рукой у вас наверняка найдется что-то ненужное, что можно легким движением руки превратить в нечто полезное. Та же пластиковая бутылка — бездонный источник идей. В нее можно не только воду по тысяче раз наливать — она прекрасно подойдет для незамысловатых, но эффективных изобретений. Дарим вам 10 полезных вещей для сада, которые вы запросто сделаете из того, что найдется в сарае.



Сажаем кабачки

Если верить лунному календарю, первая половина мая — идеальное время для посадки кабачков в открытый грунт. Но одной только луне доверять не стоит — сверьтесь еще и с прогнозом погоды: если возможны заморозки, торопиться не стоит. Заморозки не планируются? Выходите в поле и сажайте кабачки.



Для кабачков важно, чтобы они были защищены от ветра и чтобы на них попадало солнце. Поэтому идеальным местом для них станут южная или юго-западная сторона. При этом нужно помнить о севообороте. После тыквы, огурцов, кабачков и патиссонов кабачки не сажают, а вот там, где раньше росли чеснок, лук, горох, корнеплоды, капуста или помидоры, — пожалуйста. Заглубите каждый куст до семядольных листьев на расстоянии от одного до полутора метров и обильно полейте. И прочитайте, как ухаживать за кабачками, чтобы точно собрать урожай.

