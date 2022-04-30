Ничего не забыли? 9 главных дел садоводов на майские праздники
Сажаем кабачки, выбираем подкормки и боремся с сорняками
Иногда нам кажется, что майские праздники придумали специально для того, чтобы мы могли провести достаточно времени в садах и огородах, расправиться с грядками, посадить всё, что задумали, а если повезет, то и немного отдохнуть. А чтобы отдохнуть точно получилось, рассказываем, что нужно сделать на даче прямо сейчас — сэкономите драгоценное время хотя бы на планировании.
Советы начинающим
Если в этом году вы впервые выйдете на дачный участок и пока не вполне определились, с чего начать, не пытайтесь совершить подвиг, хватаясь сразу за всё. Сосредоточьтесь пока на растениях, которые точно взойдут даже у тех, кто раньше ничего не слышал о садах и огородах. Редис, чеснок, салат, горох, фасоль, картофель — эти культуры настолько элементарны в выращивании, что у вас точно получится. Когда набьете руку, беритесь за что-нибудь посложнее. А пока почитайте про 5 растений, которые вырастит любой новичок (и немного полезных советов для начинающих садоводов).
Обустраиваем дачу
Если, приехав на дачу, вы обнаружили, что у вас не хватает какого-то оборудования (не в том плане, что кто-то забрался на участок в ваше отсутствие, а просто вы забыли или еще чего), помните, что под рукой у вас наверняка найдется что-то ненужное, что можно легким движением руки превратить в нечто полезное. Та же пластиковая бутылка — бездонный источник идей. В нее можно не только воду по тысяче раз наливать — она прекрасно подойдет для незамысловатых, но эффективных изобретений. Дарим вам 10 полезных вещей для сада, которые вы запросто сделаете из того, что найдется в сарае.
Сажаем кабачки
Если верить лунному календарю, первая половина мая — идеальное время для посадки кабачков в открытый грунт. Но одной только луне доверять не стоит — сверьтесь еще и с прогнозом погоды: если возможны заморозки, торопиться не стоит. Заморозки не планируются? Выходите в поле и сажайте кабачки.
Для кабачков важно, чтобы они были защищены от ветра и чтобы на них попадало солнце. Поэтому идеальным местом для них станут южная или юго-западная сторона. При этом нужно помнить о севообороте. После тыквы, огурцов, кабачков и патиссонов кабачки не сажают, а вот там, где раньше росли чеснок, лук, горох, корнеплоды, капуста или помидоры, — пожалуйста. Заглубите каждый куст до семядольных листьев на расстоянии от одного до полутора метров и обильно полейте. И прочитайте, как ухаживать за кабачками, чтобы точно собрать урожай.
Выбираем удобрения
Удобрения для садовых посадок — вещь, конечно, полезная. Если не заливать ими растения целиком и полностью. А то вместо богатого урожая вы получите сожженные корни и никаких всходов. Поэтому главное — подобрать правильную дозировку и выбрать те средства, которые вам точно пригодятся на участке.
Чтобы ваши растения получали полноценное питание, почву рекомендуют удобрять комплексно, чередуя или одновременно применяя минеральные и органические удобрения. Какие это будут удобрения — зависит от культуры, типа и состава почвы, кислотности смеси, способов и сроков внесения. Часто достаточно естественных средств: компоста, мульчи, сидератов и так далее. Если использовать их по правилам, не злоупотребляя и не жадничая, эффект не заставит себя ждать. Также можно пользоваться минеральными удобрениями, но здесь надо обращать внимание на состав и соотношение элементов — у разных производителей они отличаются. Мы взяли наиболее универсальные, которые чаще всего можно встретить в списках покупок садоводов и огородников, и выбирали 9 лучших удобрений для сада и огорода.
Но не отравите огород
Сады и огороды часто превращаются в поле экспериментов. Чтобы получить лучшие всходы, садоводы порой прибегают к самым спорным методам. В ход идут банановая кожура, фосфор, соль, сода, навоз, картофельные очистки — фантазия здесь безгранична. Некоторые из этих подкормок (если вносить их в разумных количествах) действительно эффективны, но вот другие в лучшем случае бесполезны, а то и вовсе опасны.
— Переизбыток фосфора может привести к поражению листьев железистым хлорозом, — говорит агроном Марина Девяткина. — Дело в том, что чрезмерный уровень содержания фосфора в почве затрудняет усвоение корнями растений марганца и железа. В свою очередь, марганцевое и железистое голодание приводят к появлению пятен на листьях. Кроме того, переизбыток фосфора может нарушить микоризу — симбиоз грибов и корней растений, благодаря которому последние лучше усваивают из почвы воду и питательные элементы.
Чтобы не наломать дров, почитайте подробнее про 7 подкормок, которые только травят огород.
Боремся с сорняками
Сорняки с удовольствием вырастут на участке даже без вашего внимания. И если бы они просто портили вид участка — так ведь нет же! Агрономы подсчитали, что сорняки могут «съесть» до половины урожая. Самый проверенный и эффективный (но в то же время самый долгий и кропотливый) способ борьбы с сорняками — прополка. Он подойдет тем, кто часто бывает в саду и готов каждые три дня беспощадно бороться с растительными вредителями. Ресурс не вечен даже у сорняков, и рано или поздно их корневая система ослабнет, они станут получать куда меньше солнечной энергии и сойдут на нет. Не сразу, но вы придете к успеху.
Главный недостаток прополки в том, что таким методом с крупными и многолетними сорняками вы будете бороться всю свою жизнь. А если еще и весь верхний слой почвы занимают корни — пиши пропало. Точнее, бери в руки вилы и отправляйся на раскопки. Да, именно вилы, не лопату.
— Так значительно меньше шансов повредить корневище, разрезать его на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки, — говорит агроном Мария Герасимова. — А вот вилы позволяют выбрать корневища целиком. Можно вспахать целину при помощи культиватора, мотоблока или трактора. В этом случае выбрать корни будет сложнее, но такая обработка помогает за пару лет избавиться от полыни, репейника и других растений с очень мощной и глубокой корневой системой.
Как еще можно избавиться от сорняков, рассказываем в тексте про 8 проверенных способов борьбы с сорняками.
Сажаем яблони
По большому счету для посадки яблони важны два фактора: чтобы не было заморозков и чтобы не было слишком жарко. От холода погибнет корневая система, а от жары спекутся и засохнут почки. Поэтому весна (до начала сокодвижения) считается идеальным временем. Плюсовые температуры как следует прогревают почву, отчего корневой системе только лучше и к наступлению холодов она может порядочно сформироваться. Кроме того, весной можно контролировать период вегетации и предупреждать развитие болезней. Но в целом всё зависит от региона.
— В Сибири, на Урале и в Ленинградской области посадочные работы желательно выполнять весной, с последней декады апреля до середины мая, — говорит агроном Мария Герасимова. — В течение вегетационного периода корневая система даст новые отростки, а грядущие морозы укрепившимся яблоням будут не страшны. Высаживание молодняка в зиму чревато его вымерзанием даже при окучивании и мульчировании. В средней полосе возможен как весенний, так и осенний вариант. Но весна все же предпочтительней, потому что зимой возможны резкие перепады температуры и порывистые ветра, вредные для неприжившихся растений. Проводить посадочные работы допускается и осенью — с конца сентября, но не позднее середины октября. В южных областях одинаково приемлемы весенняя и осенняя посадки.
Чтобы получить лучшие всходы, почитайте про шесть распространенных ошибок при посадке яблонь, чтобы их не допустить.
Строим парник
Ранней весной в парнике можно выращивать рассаду овощных растений с длинным вегетационным периодом, летом — теплолюбивые овощные и декоративные растения, которые в других условиях (особенно в средней полосе) просто не выживут, а осенью здесь можно до самых морозов хранить собранные корнеплоды.
При этом между парником и теплицей есть множество отличий. Прежде всего, они создают разный микроклимат. Если в теплице он максимально приближен к естественному климату, то в парнике — теплый. Здесь растения питаются только благодаря почве, в течение дня насыщаются кислородом, а ночью — углекислым газом.
— По сравнению с теплицами, парники — более скромных размеров, есть даже мини-парники, которые без проблем можно установить в квартире. Парник легко установить и демонтировать, — говорит агроном Ольга Масленникова. — Для создания теплого климата используются только естественные источники: солнечный свет, компост, удобрения. В парник необязательно устанавливать отдельную систему отопления — в таком случае действительно лучше построить теплицу.
Если вы решили обустроить в саду такую теплую грядку — рассказываем, как построить парник и что в нем посадить.
И не забываем соблюдать правила
СЮЖЕТ
Иногда просто вырастить урожай недостаточно — на своем участке надо еще кое-какие законы соблюдать. А законы для садоводов и огородников обновляются каждый год. Чтобы не напороться на штраф и в целом быть идеальным и бесстрашным дачником, предлагаем вам пройти наш тест — всего десять вопросов, но в случае чего они значительно сэкономят ваши нервы и деньги.