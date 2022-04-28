Дохлый номер: 7 подкормок, которые только травят огород

С фосфором такая история: он быстро вымывается из почв, которые используют в промышленном сельском хозяйстве. Поэтому под посадку и вносят соответствующие удобрения. А если ими активно пользуются промышленники, то обычные садоводы чем хуже? На деле на небольших частных участках добиться дефицита фосфора довольно трудно.



— Переизбыток фосфора может привести к поражению листьев железистым хлорозом, — говорит агроном Марина Девяткина. — Дело в том, что чрезмерный уровень содержания фосфора в почве затрудняет усвоение корнями растений марганца и железа. В свою очередь марганцевое и железистое голодание приводят к появлению пятен на листьях. Кроме того, переизбыток фосфора может нарушить микоризу — симбиоз грибов и корней растений, благодаря которому последние лучше усваивают из почвы воду и питательные элементы.



Использовать фосфорные удобрения при посадке саженцев специалисты не рекомендуют и советуют для начала внести азотную подкормку. Если она не помогла, сперва опрыскайте фосфорным удобрением само растение. Если симптомы голодания на листьях прошли, вносите необходимую дозу традиционным способом. Пробная внекорневая подкормка поможет избежать дисбаланса элементов в почве.



И не забывайте про мульчу — она помогает замедлить высвобождение фосфора и других важных макро- и микроэлементов.