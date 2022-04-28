Дохлый номер: 7 подкормок, которые только травят огород
Проверяем на прочность популярные мифы о народных удобрениях
Сады и огороды открывают нам поле не только для посадок, но и для полета фантазии! Что только ни вносят на грядки, чтобы сделать урожай богаче и вкуснее: банановую кожуру, фосфор, соль, соду, навоз, картофельные очистки, яичную скорлупу, гвозди! Некоторые из этих подкормок (если вносить их в разумных количествах) действительно эффективны, но вот другие в лучшем случае бесполезны, а то и вовсе опасны. Вот как раз о тех, что могут уничтожить ваш сад-огород на корню, мы и поговорим.
1
Фосфор
С фосфором такая история: он быстро вымывается из почв, которые используют в промышленном сельском хозяйстве. Поэтому под посадку и вносят соответствующие удобрения. А если ими активно пользуются промышленники, то обычные садоводы чем хуже? На деле на небольших частных участках добиться дефицита фосфора довольно трудно.
— Переизбыток фосфора может привести к поражению листьев железистым хлорозом, — говорит агроном Марина Девяткина. — Дело в том, что чрезмерный уровень содержания фосфора в почве затрудняет усвоение корнями растений марганца и железа. В свою очередь марганцевое и железистое голодание приводят к появлению пятен на листьях. Кроме того, переизбыток фосфора может нарушить микоризу — симбиоз грибов и корней растений, благодаря которому последние лучше усваивают из почвы воду и питательные элементы.
Использовать фосфорные удобрения при посадке саженцев специалисты не рекомендуют и советуют для начала внести азотную подкормку. Если она не помогла, сперва опрыскайте фосфорным удобрением само растение. Если симптомы голодания на листьях прошли, вносите необходимую дозу традиционным способом. Пробная внекорневая подкормка поможет избежать дисбаланса элементов в почве.
И не забывайте про мульчу — она помогает замедлить высвобождение фосфора и других важных макро- и микроэлементов.
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2
Банановая кожура
Банановую кожуру (сушеную, измельченную, свежую) порой закладывают прямо в лунки. А чего такого — органика! В кожуре банана действительно есть полезные вещества, в том числе калий (делает стебли прочнее), магний (нормализует процесс фотосинтеза), фосфор (стимулирует цветение). Но есть и другие соединения, которые, накапливаясь, только вредят растениям: замедляют рост, купируют поступление полезных веществ, укорачивают период вегетации растения и могут привести к загниванию.
— Из вредных веществ, которые есть в банановой кожуре, можно назвать сапонины, они повышают риск загнивания, оксалаты, которые закисляют почву, и танин — он повышает стойкость надземной части растений, но ухудшает вкус плодов, — говорит Марина Девяткина. — Кроме того, для увеличения срока хранения и предотвращения порчи бананы обрабатывают стимуляторами роста, пестицидами и консервантами. При использовании кожуры в качестве удобрения всё это попадет в почву, а затем — в растение.
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3
Соль
Считается, что соль эффективно борется с болезнями и вредителями, но на деле против них она бесполезна, зато может запросто испортить ваш дачный участок. Она образует плотную корку на поверхности почвы (соответственно, растения будут получать меньше влаги, а корни — меньше кислорода), а когда соли в почве станет больше, чем соли в растении, ваши посадки по всем законам физики начнут отдавать воду земле и завянут, а участок на ближайшие годы станет непригодным для работы.
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4
Сода
Сода бывает двух типов — пищевая и кальцинированная. И та и другая — карбонадная соль натрия. А большинство растений натрий не выносят.
— Есть группа растений, которая нуждается в небольшом количестве натрия. Это маревые, куда относится свекла, и крестоцветные, куда относится капуста. Но натрий для этих растений является микроэлементом и должен использоваться для них только в микродозах, — говорит агроном Иван Русских. — Накапливая избытки натрия, растения угнетаются и начинают плохо расти. Те, кто живет в крупных городах, в умеренной зоне, прекрасно знают, в каком удручающем состоянии находятся городские посадки в связи с внесением больших доз противогололедного реагента, в состав которого в том числе входит и натрий. Если хлор еще более-менее вымывается талыми водами (поэтому калий хлористый предпочитают вносить осенью), то натрий в почве застревает надолго.
Натрий существенно изменяет физико-химический состав почвы, нарушает ее структуру, делает клейкой, вызывает физиологическую засуху растений. И если вы систематически пользуетесь содой в огороде, со временем вы просто-напросто засолите свои грядки. Особенно опасно это в защищенном грунте — там, где нет осадков и, соответственное, нет вымывания натрия. Эксперты обращают внимание на то, что сода особенно опасна на почвах, богатых гумусом. Дело в том, что натрий вызывает разбухание гуминовых веществ, из-за чего они разбухают, перестают нормально выполнять свои функции и регулировать рост растений.
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5
Костная мука
Костную муку хвалят за ее органическое происхождение и за то, что она якобы снижает стресс у саженцев при пересадке, стимулирует образование корней, насыщает почву кальцием и фосфором. Оба эти вещества действительно нужны для роста и развития растений, но в большой концентрации становятся опасными. К кальцию в этом случае вопросов нет — мы снова возвращаемся к проблеме переизбытка фосфора.
— При здоровом симбиозе грибы, живущие на корневой системе деревьев и кустарников, высвобождают фосфор из почвы. Однако в случае его передозировки симбиотические отношения просто не возникают. Как следствие растению приходится компенсировать отсутствие «помощника» в виде гриба и бросать все силы на формирование корней, — говорит Марина Девяткина. — В результате фосфорная подкормка дает толчок процессу корнеобразования, но надземная часть растения ослабляется, а корни с трудом получают питание из почвы. Получается, что костная мука лишь создает видимость хорошего роста и приживаемости саженцев, а на деле лишь усложняет жизнь растениям.
Если вы сомневаетесь, действительно ли вашей почве критически не хватает фосфора, проведите тест на ее состав, чтобы не перекормить. Если фосфора окажется много, можно либо прекратить вносить фосфорсодержащие удобрения и ждать, пока почва придет в нормальное состояние самостоятельно, либо восстановить баланс, внеся сульфат аммония, сульфат магния, сульфат железа или сульфат цинка.
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6
Картофельные очистки
Картофельные очистки в список полезных подкормок попали из-за того, что в них содержатся крахмал, глюкоза, витамин С, органические кислоты, жиры, минеральные соли и калий. Но давайте в одну руку возьмем таблицу пищевой ценности и химического состава картофеля, в другую — правила подкормки клубники. Калий вносят под клубнику со второй подкормкой летом и осенью после активного плодоношения, поскольку в это время закладываются плодовые почки будущего года: 25–35 граммов на квадратный метр. В килограмме картофеля содержится 5,6 грамма калия. Получается, только для одной подкормки вам нужно высыпать на квадратный метр грядки с клубникой от 4,46 до 6,25 кило картофельных очисток.
Предположим, вы пошли на такие кардинальные меры и завалили грядки картофельным мусором. Калий из очисток просто так в землю не попадет — надо дождаться, пока кожура разложится. Но раньше, чем это случится, бесплатную кормежку разнюхают мыши и другие вредители.
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7
Гвозди
В головах некоторых садоводов прочно закрепилось поверье о том, что нет лучше средства для обогащения почвы железом, чем гвозди — закопал их себе рядом с посадками, и вот они там ржавеют и дарят земле и растениям необходимые элементы.
— Гвозди вряд ли помогут вашему урожаю, металлолому понадобится не одно десятилетие, чтобы окислиться до веществ, которые растения смогут нормально усваивать, — говорит Марина Девяткина. — Конечно, железо растениям необходимо, но бросать в землю гвозди ради того, чтобы напитать им почву, — дохлый номер.
К счастью, у нас есть еще много способов превратить даже самую худосочную почву плодородной — как минимум 9 лучших удобрений для сада и огорода.
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