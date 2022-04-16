Огнем и водкой: 8 проверенных способов борьбы с сорняками
На что только не идут садоводы, чтобы избавиться от бурьяна
Удивительное дело — за приличными растениями в огороде нужен глаз да глаз, да и то они могут капризничать, а сорняки растут себе при любой погоде, без удобрений и лишнего внимания. Что еще интересней — они, как подсчитали агрономы, могут «съесть» до половины урожая! Такой ситуации мы допустить никак не можем, поэтому рассказываем вам о нескольких эффективных способах борьбы с сорняками, чтобы вы выбрали самый подходящий для себя.
Наберитесь терпения и пропалывайте грядки
Кажется, что вырывать сорняки — это мартышкин труд: трава потом все равно продолжит расти, да еще и с удвоенной силой. Но такой способ подойдет тем, кто часто бывает в саду и готов каждые три дня заниматься прополкой. Ресурс не вечен даже у сорняков, и рано или поздно их корневая система ослабнет, они станут получать куда меньше солнечной энергии и сойдут на нет. Не сразу, но вы придете к успеху.
Перекопайте участок
Главный недостаток прополки в том, что таким методом с крупными и многолетними сорняками вы будете бороться всю свою жизнь. А если еще и весь верхний слой почвы занимают корни — пиши пропало. Точнее, бери в руки вилы и отправляйся на раскопки. Да, именно вилы, не лопату.
— Так значительно меньше шансов повредить корневище, разрезать его на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки, — говорит агроном Мария Герасимова. — А вот вилы позволяют выбрать корневища целиком. Можно вспахать целину при помощи культиватора, мотоблока или трактора. В этом случае выбрать корни будет сложнее, но такая обработка помогает за пару лет избавиться от полыни, репейника и других растений с очень мощной и глубокой корневой системой.
Мульчируйте грядки
Если вы бываете на даче в лучшем случае по выходным, это ваш вариант. Темноту никакие растения не любят, и сорняки не исключение. Поэтому накрывайте почву любым плотным непрозрачным материалом — без солнечного света сорняки долго не протянут, и со временем отсутствие питания погубит и побеги, и корневую систему.
— К выбору материала следует отнестись внимательно, — говорит Мария Герасимова. — Например, под черной пленкой земля может перегреваться, рубероид способен выделять смолы и так далее. Удачная альтернатива синтетическому укрытию — органическая мульча. Только насыпать ее нужно толстым слоем, минимум 5–10 сантиметров. Подойдут и опилки, и древесная кора, и скошенная трава.
Со скошенной травой, кстати, тоже есть свои нюансы. Если вы будете косить ее газонокосилкой, желательно, чтобы слой свежескошенной травы был тонким и мог нормально просохнуть. В противном случае трава начнет гнить и выделять аммиак, а он для растений — ускоряющее рост удобрение.
И обустройте капельный полив
Света мы с вами сорняков уже лишили, теперь давайте заберем у них еще и влагу. Здесь нам пригодится капельный полив, который будет подавать воду прямиком к корням ваших посадок, а сорняки, которым ничего не достанется, погибнут от засухи. А вот если поливать грядки из лейки или шланга, вода будет растекаться по всей площади, и сорнякам тоже перепадет.
Не оставляйте землю пустой
После того как вы собрали урожай, у сорняков не остается конкурентов на участке, и они начинают разрастаться. А вот на площади, занятой посадками, сорняков гораздо меньше, да и те чаще однолетники. Поэтому, как только соберете урожай (например, лук или раннюю зелень), посадите на участке летние быстрорастущие овощи или засейте землю сидератами — горчицей, рапсом, рожью и другими. Они выделяют эфирные масла и гликозиды, способные уничтожить сорняки, вредителей и возбудителей болезней.
Еще одно решение проблемы — уплотненные посадки. Только уплотнять надо с умом, чтобы и растениям не тесно было, и урожай не страдал.
Плесните водки
Да не себе — на грядки! И не чистой, а разведенной. Нам понадобится шестипроцентный раствор этилового спирта — это примерно 150 граммов водки на ведро воды. Берем его и обрабатываем будущие грядки за месяц до начала посевной. Алкоголь стимулирует прорастание сорняков, они быстрее всходят, так что вам останется только убрать их и посадить свои растения в уже очищенную почву.
И немного подожгите
Раз уж мы полили грядки водкой, то терять нам по большому счету уже нечего. Берем в руки паяльную лампу или газовую горелку и проходимся вдоль грядки, обрабатывая ее скользящим пламенем. Самое главное здесь — не задерживаться на одном месте, если вы проводите этот огненный ритуал после того, как посеяли овощи, иначе можно спалить вообще всё. Считается, что за счет повышенной температуры вода в почве испаряется, что лишает сорняки питательной влаги.
Добавьте химии (чуть-чуть)
Этот способ садоводы не любят и не очень-то рекомендуют, поэтому мы и поставили его на последнее место. Яд — он и в Африке яд, хотя в некоторых случаях без химикатов, возможно, не обойтись. И если вы все-таки решили воспользоваться гербицидами, постарайтесь обработать почву до того, как посадите в нее что-то культурное.
СЮЖЕТ
— Если и проводить обработку гербицидами, то лучше всего делать это солнечным безветренным утром, — говорит Мария Герасимова. — Внимательно прочитайте инструкции на упаковке и четко им следуйте. Чаще всего на обработанный участок людям и животным нельзя выходить в течение нескольких дней. Кроме того, важно помнить, что в почве гербициды могут разлагаться до месяца, так что с посадками, особенно ягодными, нужно быть аккуратнее.
Почитайте еще что-нибудь о садах
Определяясь с тем, каким способом вы будете в этом сезоне избавляться от сорняков, не забудьте обратить внимание и на другие важные нюансы:
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