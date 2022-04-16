Огнем и водкой: 8 проверенных способов борьбы с сорняками

Удивительное дело — за приличными растениями в огороде нужен глаз да глаз, да и то они могут капризничать, а сорняки растут себе при любой погоде, без удобрений и лишнего внимания. Что еще интересней — они, как подсчитали агрономы, могут «съесть» до половины урожая! Такой ситуации мы допустить никак не можем, поэтому рассказываем вам о нескольких эффективных способах борьбы с сорняками, чтобы вы выбрали самый подходящий для себя.



Наберитесь терпения и пропалывайте грядки

Кажется, что вырывать сорняки — это мартышкин труд: трава потом все равно продолжит расти, да еще и с удвоенной силой. Но такой способ подойдет тем, кто часто бывает в саду и готов каждые три дня заниматься прополкой. Ресурс не вечен даже у сорняков, и рано или поздно их корневая система ослабнет, они станут получать куда меньше солнечной энергии и сойдут на нет. Не сразу, но вы придете к успеху.

