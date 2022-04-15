Тонкости садовых стрижек. Когда и как правильно обрезать кусты крыжовника
Разбираемся в правилах вместе с агрономом
Крыжовник у садоводов считается культурой довольно неприхотливой. Он не требует большого ухода, но нуждается в обрезке. Без нее новые активно растущие побеги могут сделать куст непроницаемым для света. Ягоды в таких зарослях мельчают, среди ветвей могут поселиться вредные для кустарника организмы.
Обрезка нужна и для эстетики: так можно сформировать аккуратную форму кроны, а еще поддерживать баланс между молодыми побегами и их более взрослыми «соседями», что сказывается на обилии урожая. Разберемся, как правильно резать ветки, чтобы не навредить растению, и когда это нужно делать.
Когда и чем проводят обрезку крыжовника
Основные инструменты для работы с крыжовником — это секатор и сучкорез. С помощью секатора можно обрезать небольшие ветви. Сучкорез работает с более мощными ветвями, до пяти сантиметров в диаметре, благодаря более длинным ручкам, которые к тому же позволяют дотянуться до труднодоступных ветвей.
Работы по обрезке проводят ежегодно: весной, до начала вегетации, и осенью. Летом кустарник обычно активно идет в рост, поэтому работы будут бесполезны.
— Кусты крыжовника достигают в высоту полутора метров и примерно такого же размера в диаметре, — объясняет агроном питомника «Сады Урала» Елена Крестьянинова. — Первыми идут в рост прикорневые побеги, на которых со второго года после посадки появляются отростки — ветви второго порядка, еще спустя год — ветви третьего порядка и так далее.
Как правило, ветви трех первых порядков отличаются наибольшей урожайностью, а более поздние ветви — четвертого-пятого порядков — укорачиваются.
Три первых года: крыжовник идет в рост
Обрезка проводится еще перед посадкой крыжовника в почву: саженцы укорачивают примерно на треть длины, оставляя по паре почек на ветвях, если куст слабый, и до четырех — на более развитом варианте. Важно при этом не повредить почки, поэтому срезы нужно делать не меньше, чем за пять сантиметров до нее, под углом 50 градусов. Итогом правильно проведенных работ к концу сезона должны стать пять-шесть новых крепких побегов.
Обрезку на второй год можно проводить дважды. Весной, с началом сезона, до активной вегетации прошлогодние побеги укорачивают на четверть или чуть больше.
— Если уже появились кривые или ослабленные ветви, их можно сразу удалить у основания, — отмечает Елена Крестьянинова. — Санитарную обработку с этого момента проводят регулярно. Также обрезают ветви, растущие горизонтально и не достигшие 20 см в длину. Питательные вещества, которые растение тратит на их развитие, понадобятся для роста более сильных ветвей.
При нормальном развитии кустарника на третий год он обычно имеет уже 14–18 ветвей разных порядков. Свежие побеги укорачиваются примерно на 10–14 см. Среди остальных, как и в прошлом году, оставляют несколько самых крупных, а больные, кривые и растущие параллельно земле убирают. С третьего года крыжовник начинает плодоносить.
Четвертый год и дальше: плодоношение
Четвертый год считается периодом, когда плодоношение достигает пика. Для того чтобы плодам хватало питательных веществ, обрезку нужно проводить особенно внимательно. Как и в предыдущие сезоны, кривые и слабые ветви удаляются — вместе с частью молодых побегов, особенно тех, что растут от корневой шейки. Достаточно оставить два-три сильных корневых побега с полутора-двумя десятками стеблей.
В последующие годы следует сосредоточиться на омолаживающей обрезке. Регулярно удалять ветви старше пятилетнего возраста. Кустам от десяти лет и старше нужна радикальная омолаживающая обрезка: большую часть (до двух третьих) ветвей срезайте под корень, оставляя только пять-шесть самых здоровых и крупных. Такую «стрижку» лучше проводить весной, чтобы летом кустарник мог снова пойти в рост.
СЮЖЕТ
Спустя год обрезку нужно повторить: оставьте треть старых ветвей, а новые обрежьте на четверть. В третий год старые ветки придется полностью ликвидировать. При грамотном уходе крыжовник способен радовать урожаем до 30 лет.