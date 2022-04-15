Тонкости садовых стрижек. Когда и как правильно обрезать кусты крыжовника

Когда и чем проводят обрезку крыжовника

Основные инструменты для работы с крыжовником — это секатор и сучкорез. С помощью секатора можно обрезать небольшие ветви. Сучкорез работает с более мощными ветвями, до пяти сантиметров в диаметре, благодаря более длинным ручкам, которые к тому же позволяют дотянуться до труднодоступных ветвей.

Работы по обрезке проводят ежегодно: весной, до начала вегетации, и осенью. Летом кустарник обычно активно идет в рост, поэтому работы будут бесполезны.



— Кусты крыжовника достигают в высоту полутора метров и примерно такого же размера в диаметре, — объясняет агроном питомника «Сады Урала» Елена Крестьянинова. — Первыми идут в рост прикорневые побеги, на которых со второго года после посадки появляются отростки — ветви второго порядка, еще спустя год — ветви третьего порядка и так далее.

Как правило, ветви трех первых порядков отличаются наибольшей урожайностью, а более поздние ветви — четвертого-пятого порядков — укорачиваются.