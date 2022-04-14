Смотрите не сожгите: выбираем 9 лучших удобрений для сада и огорода
Пробуем разобраться в сортах того самого
Удобрения для садовых посадок — вещь, конечно, полезная. Если не заливать ими растения целиком и полностью. А то вместо богатого урожая вы получите сожженные корни и никаких всходов. Поэтому главное подобрать правильную дозировку и выбрать те средства, которые вам точно пригодятся на участке. Насчет первого вопроса всё обычно написано на упаковках, а вот со вторым мы попросили разобраться садоводов.
Чтобы ваши растения получали полноценное питание, почву рекомендуют удобрять комплексно, чередуя или одновременно применяя минеральные и органические удобрения. Какие это будут удобрения — зависит от культуры, типа и состава почвы, кислотности смеси, способов и сроков внесения. Часто достаточно естественных средств: компоста, мульчи, сидератов и так далее. Если использовать их по правилам, не злоупотребляя и не жадничая, эффект не заставит себя ждать. Также можно пользоваться минеральными удобрениями, но здесь надо обращать внимание на состав и соотношение элементов — у разных производителей они отличаются. Мы взяли наиболее универсальные, которые чаще всего можно встретить в списках покупок садоводов и огородников.
Органические удобрения
Конский навоз
Это концентрированное удобрение способствует восстановлению естественного плодородия почвы и улучшает ее структуру. Но удобрять конским навозом всё подряд не рекомендуют — лучше всего он подойдет тыквенным культурам, томатам, капусте и картофелю. В небольших дозах перепревший навоз можно добавлять в субстрат для выращивания рассады.
Кроме того, не стоит вносить в почву свежий навоз. Это не только малоэффективно, но и чревато серьезными ожогами. Зато его водный настой можно использовать в разведенном виде в качестве жидкой корневой подкормки. А вот в перепревшем конском навозе — высокое содержание гуминовых кислот, сбалансирована концентрация кальция, азота, фосфора и калия. Самые оптимальные сроки внесения — осень, под основную обработку или на будущие грядки.
Куриный помет
Куряк считается одним из лучших органических удобрений для огорода. А всё благодаря тому, что это натуральное комплексное удобрение богато азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Куриный помет будет эффективным средством, чтобы насытить почву питательными веществами в доступной форме.
Наиболее ценный питательный состав — у сухого куряка. Из свежего можно приготовить жидкость для подкормки, настаивая помет в воде на протяжении нескольких дней. Перед поливом разведите полученный концентрат чистой водой из расчета порция жидкости на десять порций воды.
И помните, что для внекорневых подкормок куриный помет не используют — он может обжечь листья. Кроме того, не подходит он для подкормки лука, чеснока, редиса и зелени.
Сапропель
По своей сути сапропель — это донные отложения пресноводных водоемов, в которых есть и гумус, и коллоидные соединения. Он считается мощным стимулятором роста растений и восстанавливает плодородие почвы. Кроме того, в сапропеле есть необходимые ферменты, витамины и микроэлементы. В качестве удобрения используют сыпучий субстрат, обезвоженный промораживанием. Чтобы восполнить низкое содержание в сапропеле азота, фосфора и калия и для сбалансированного питания овощных культур сапропель рекомендуют комбинировать с минеральными удобрениями.
Однокомпонентные минеральные удобрения
Сульфат калия
Это удобрение отвечает за ускорение обменных процессов в клетках растений, повышает иммунитет ваших посадок и их устойчивость к низким температурам и даже способно улучшить качество и вкус урожая.
Калий особенно нужен плодово-ягодным культурам — для зимостойкости. Кроме того, к дефициту калия чувствительны капуста и корнеплоды. Пригодится сульфат калия перцам, баклажанам и огурцам. Еще один важный момент — малоподвижный в почве калий закрепляется в плодородном слое, поэтому и вносить его советуют осенью вместе с фосфорным удобрением. Также его добавляют в посадочную яму при посадке саженцев. Во второй половине вегетации его используют для подкормок, часто объединяя с фосфором. Во время засухи лучше приготовить водный раствор (кристаллы хорошо растворяются в воде), чтобы калий сразу перешел в доступную форму.
Ну а помимо калия в составе этого удобрения есть сера, магний и кальций.
Мочевина
Карбамид — самый доступный и эффективный источник азота. Он способствует росту урожайности и стимулирует рост зеленой вегетативной части. По сравнению с другими азотными удобрениями мочевина меньше всего склонна вызывать ожоги, а применять ее рекомендуют на переувлажненных почвах.
Главное — помнить, что амидная форма азота быстрорастворима и очень подвижна в почве. Поэтому мочевину рекомендуют вносить весной под перекопку или при подготовке грядок — за две недели до посева или посадки рассады. Если же вносить мочевину осенью, то она легко разрушается, а азот вымывается талыми водами в участки, недоступные для корней. Вносить мочевину ранней весной тоже нецелесообразно.
Кроме того, важно учитывать такой нюанс: если осенью вы вносили на участок органику, берите две трети рекомендованной дозы мочевины. В случаях острого азотного голодания (вы определите его по слабому приросту и бледным листьям) обработайте листья слабым раствором карбамида, можно добавить в него немного сернокислого магния.
Аммиачная селитра
Если хотите, чтобы на ваших растениях активнее развивалась зелень — берите аммиачную селитру. Азот в этом удобрении находится в нитратной и аммонийной форме, поэтому у аммиачной селитры двойное действие: она быстро выравнивает баланс в питании (благодаря усвоению быстродействующего нитратного азота) и обеспечивает продолжительный эффект (за счет медленного поступления аммонийного азота).
Используют аммиачную селитру ранней весной и в первой половине вегетации с заделкой в почву и с обильным поливом. Но важно помнить, что аммиачная селитра подкисляет почву, поэтому на кислые почвы ее можно вносить только после известкования. Есть и другие тонкости. Во-первых, аммиачную селитру не стоит использовать для внекорневой подкормки, так как легко ошибиться с дозировкой и получить ожоги листьев. Во-вторых, при переувлажнении из-за быстрого смыва нитратной формы эффективность удобрения падает.
Комплексные минеральные удобрения
Нитрофоска
В составе нитрофоски — азот, фосфор и калий в достаточном количестве, чтобы закрыть потребности растений в них.
Нитрофоска бывает трех видов: сернокислая, фосфоритная и сульфатная. Каждый — для определенной группы растений:
- сернокислая — для капусты, фасоли и огурцов;
- фосфоритная — для томатов;
- сульфатная — для роз, тюльпанов и астр.
Соотношение азота, фосфора и калия тоже может быть разным. Для весеннего внесения удобрения выбирают состав с одинаковыми пропорциями и высокой концентрацией 16:16:16. Для жидких корневых подкормок концентрация может быть 10–11%.
Двойной суперфосфат
Это удобрение способствует развитию корневой системы, обильному цветению и созреванию плодов. А еще в нем содержится до 50% фосфора, особенно необходимого ягодам, капусте, огурцам, томатам, тыкве, моркови и другим культурам со сладкими плодами.
Кроме фосфора двойной суперфосфат содержит соединения азота и серу. От обычного фосфата двойной отличается тем, что в нем нет гипса и он прекрасно растворяется в воде.
Так как фосфор не вымывается из почвы, основную дозу советуют вносить осенью, но можно и весной. А в период вегетации проводят корневые и внекорневые подкормки.
Монофосфат калия
Собрались пересаживать растения — не забудьте про это концентрированное водорастворимое удобрение для корневых и внекорневых подкормок. Оно поможет растениям быстрее восстановиться и адаптироваться к новым условиям, благополучно перенести небольшие возвратные заморозки и похолодание, экстренно решить вопрос дефицита калия.
СЮЖЕТ
Только садоводы советуют не покупать это удобрение впрок — берите ровно столько, сколько вам понадобится в ближайшее время. Если монофосфат калия будет долго стоять без дела, он испортится — потому что чувствителен к свету и влажности. И обратите внимание, чтобы гранулы были без желтоватого оттенка — это верный признак примесей хлора или железа.
Что еще почитать про сады и огороды
Пока выбираете удобрения, предлагаем вам почитать еще что-нибудь полезное, что пригодится вам в этом дачном сезоне. Вот например:
- 5 растений, которые вырастит любой новичок — для тех, кто только-только открыл для себя радости садоводства;
- как вырастить огурцы на подоконнике — на рассаду, потом их всё равно нужно переносить в открытый грунт;
- сажаем капризные петуньи — как вырастить шикарные цветы у себя дома из собственной рассады.
А если у вас еще нет земельного участка, но очень хочется — смотрите, как получить землю (почти) бесплатно.