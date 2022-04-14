Смотрите не сожгите: выбираем 9 лучших удобрений для сада и огорода

Удобрения для садовых посадок — вещь, конечно, полезная. Если не заливать ими растения целиком и полностью. А то вместо богатого урожая вы получите сожженные корни и никаких всходов. Поэтому главное подобрать правильную дозировку и выбрать те средства, которые вам точно пригодятся на участке. Насчет первого вопроса всё обычно написано на упаковках, а вот со вторым мы попросили разобраться садоводов.



Чтобы ваши растения получали полноценное питание, почву рекомендуют удобрять комплексно, чередуя или одновременно применяя минеральные и органические удобрения. Какие это будут удобрения — зависит от культуры, типа и состава почвы, кислотности смеси, способов и сроков внесения. Часто достаточно естественных средств: компоста, мульчи, сидератов и так далее. Если использовать их по правилам, не злоупотребляя и не жадничая, эффект не заставит себя ждать. Также можно пользоваться минеральными удобрениями, но здесь надо обращать внимание на состав и соотношение элементов — у разных производителей они отличаются. Мы взяли наиболее универсальные, которые чаще всего можно встретить в списках покупок садоводов и огородников.

