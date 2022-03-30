Таблетки от «бесплодия»: в чем выращивать рассаду, чтобы не было мучительно больно

Важное уточнение: снаружи торфяную таблетку покрывает мешочек, и его при последующей пересадке в грунт важно удалить.



— Мешочки из нетканого материала не так просто пропускают слабые корешки некоторых растений, ограничивая их рост, — предупредила Надежда Черненко. — А сильные корни могут прорасти в соседние таблетки, и потребовав изменить первоначальную расстановку в поддоне, увеличив расстояние между ними. Следует заметить, что и в почве нетканый материал нескоро разлагаются. Как выход — при пересадке хотя бы разрезать в нескольких местах мешочек, нарушив его целостность, ибо просто снять его, не разрушив торфяной ком, достаточно сложно.



Подойдут торфяные таблетки, конечно, не всем.



— Таблетка таблетке рознь. Торф же бывает разный — и кислый, и раскисленный, и нейтральный. Одна культура в нем может расти нормально, а другая — нет, — уточнила садовод Любовь Пономарева. — Еще многие говорят: «В торфотаблетке всё было в порядке, а высадили в землю, и рассада перестала расти». Это связано с тем, что корни только-только освоили таблетку, а дальше им трудно и тяжело расти в земле, потому что они привыкли легко проходить невесомый торф. Может быть еще так, что земля пока влажная, а торф не успел на себя влагу набрать, и рассада квелая. Здесь очень много факторов.

