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Таблетки от «бесплодия»: в чем выращивать рассаду, чтобы не было мучительно больно

Лайфхаками делятся опытные садоводы

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С высадкой перца садоводы закончили еще в феврале, сейчас время помидоров, а вскоре взяться нужно будет за огурцы и капусту

С высадкой перца садоводы закончили еще в феврале, сейчас время помидоров, а вскоре взяться нужно будет за огурцы и капусту

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Пока одни садоводы вовсю пикируют перцы, другие продолжают закупку семян и емкостей для рассады. С правильным замачиванием мы уже разобрались, сегодня решим еще один принципиальный вопрос — в чем растить сеянцы. От предложений магазинов глаза разбегаются: есть и отдельные стаканчики разного калибра, и кассеты с ячейками, а еще торфяные таблетки и даже мини-теплицы. Что из всего этого выбрать, мы расспросили опытных садоводов.

Торфяные таблетки: как это работает


Торфяные таблетки встретить сейчас можно и в специализированных садовых магазинах, и в сетевых. Продают их и поштучно, и наборами. Используются они на первом этапе, когда замоченные семена нужно высадить в грунт для формирования корневой системы.

— Торфяные или торфоперегнойные таблетки — это прессованный торф с добавлением питательных веществ и микроэлементов в нужных пропорциях, помещенный в специальные мешочки из нетканого материала, — рассказала садовод Надежда Черненко. — Если верить производителю, то в состав торфяных таблеток, кроме перегноя, также входят и необходимые для молодых растений стимуляторы роста, антибактериальные препараты, благодаря которым удается повысить качество рассады и избежать гибели молодых растений, в том числе и от широко известной черной ножки.

В садовых магазинах торфяные таблетки фасуют по 10 штук. Обратите внимание: изначально они плоские

В садовых магазинах торфяные таблетки фасуют по 10 штук. Обратите внимание: изначально они плоские

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Но под воздействием воды набухают и подрастают

Но под воздействием воды набухают и подрастают

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Есть, правда, подводные камни.

— Качество торфяных таблеток зависит от добросовестности производителя, для некоторых качество продукции не является определяющим, а познакомиться с сертификатом качества, чтобы узнать состав и процентное соотношение компонентов, при покупке практически нереально, — предостерегла Надежда Черненко.

Принцип работы с торфяными таблетками достаточно прост и включает несколько этапов.

— Разместите нужное количество таблеток в поддоне с водой, в котором они должны находиться до момента пересадки в большие емкости или на постоянное место. Для подстраховки и надежности можно увлажнять их в растворе фитоспорина. Поместите в углубление таблеток семена или черенки, создайте парниковый эффект любым подручным способом, — перечислила Надежда Черненко. — Во избежание пересыхания по мере необходимости добавляйте в поддон воду, ибо в противном случае сохранить всходы или жизнеспособность черенка в сухом торфяном комке невозможно — скорее всего, они погибнут. Именно поэтому часто оказываются нежизнеспособными покупные контейнерные растения, в которых на каком-то этапе от производителя до покупателя было допущено пересыхание торфяного кома. По мере роста и достижения срока пересадки нужно начать работы с почвой, контейнерами, подкормками: без повреждения корней и торфяного кома, в котором развивалось растение, продолжится активная дальнейшая вегетация. Опять же — при правильной агротехнике.

Купить готовый набор или собрать его самостоятельно — дело вкуса. Принцип работы здесь довольно простой: поддон накрывают прозрачной крышкой, которая помогает сохранять тепло

Купить готовый набор или собрать его самостоятельно — дело вкуса. Принцип работы здесь довольно простой: поддон накрывают прозрачной крышкой, которая помогает сохранять тепло

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Важное уточнение: снаружи торфяную таблетку покрывает мешочек, и его при последующей пересадке в грунт важно удалить.

— Мешочки из нетканого материала не так просто пропускают слабые корешки некоторых растений, ограничивая их рост, — предупредила Надежда Черненко. — А сильные корни могут прорасти в соседние таблетки, и потребовав изменить первоначальную расстановку в поддоне, увеличив расстояние между ними. Следует заметить, что и в почве нетканый материал нескоро разлагаются. Как выход — при пересадке хотя бы разрезать в нескольких местах мешочек, нарушив его целостность, ибо просто снять его, не разрушив торфяной ком, достаточно сложно.

Подойдут торфяные таблетки, конечно, не всем.

— Таблетка таблетке рознь. Торф же бывает разный — и кислый, и раскисленный, и нейтральный. Одна культура в нем может расти нормально, а другая — нет, — уточнила садовод Любовь Пономарева. — Еще многие говорят: «В торфотаблетке всё было в порядке, а высадили в землю, и рассада перестала расти». Это связано с тем, что корни только-только освоили таблетку, а дальше им трудно и тяжело расти в земле, потому что они привыкли легко проходить невесомый торф. Может быть еще так, что земля пока влажная, а торф не успел на себя влагу набрать, и рассада квелая. Здесь очень много факторов.

Выбрать таблетки или отказаться от них, решать стоит в каждом отдельном случае.

— Стоит попробовать и на своем опыте определить, насколько приемлемо и оправдано использование торфяных таблеток, — предупредила Надежда Черненко. — Торфяные таблетки, несмотря на их всё еще высокую стоимость, окажутся как нельзя кстати для укоренения черенков сложных при вегетативном размножении культур — хвойных растений, молодых листьев комнатных цветов, таких популярных семполий, черенков бегоний, петуний, и пеларгоний. А вот бытующее утверждение, что всхожесть семян в них максимально приближена к 100%, спорно, ибо энергия прорастания любого семени напрямую зависит от его качества, которое обеспечивается соблюдением многих факторов.

Рулончики: самый чистый способ


Более предсказуемый результат, делится садовод Любовь Пономарева, дает высадка в рулончик. Мелкие семена таким способом вырастить довольно сложно, а вот для средних и крупных метод идеален.

— Берется обыкновенный полиэтиленовый пакет и туалетная бумага. Если она тоненькая, то лучше в два слоя уложить, — поделилась Любовь Пономарева. — Сначала я беру полоску полиэтилена, подрезаю ее в размер туалетной бумаги. На полоску полиэтилена кладу бумагу, сбрызгиваю из пульверизатора — либо водой, либо фитоспарином. Затем раскладываю семена в сантиметре от края так, чтобы между ними было сантиметра полтора. Всё это потом сворачиваю. Полиэтиленового пакета хватает примерно на три кусочка туалетной бумаги. Я эти рулончики в стакан ставлю, воды наливаю сантиметр-два, а наверху вторым стаканчиком прикрываю, делаю парничок.

Под семенами должно остаться достаточно места, чтобы развивался корень

Под семенами должно остаться достаточно места, чтобы развивался корень

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Такой рулончик не пачкает стол или подоконник. А еще сверсток занимает гораздо меньше места, чем стаканчики или таблетки.

— Когда они стоят у меня в рулончиках, очень удобно подсвечивать, и никакой земли, никакой грязи нет, — поделилась Любовь Пономарева.

Выглядят рулончики достаточно компактно

Выглядят рулончики достаточно компактно

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При этом сами сеянцы в рулоне как на ладони, сразу видно самые жизнеспособные.

— Когда приходит время рассаживать, то разворачиваю и выбираю более сильные сеянцы. Я уже вижу, как растение развивается — какой корень, кто подрос быстрее, кто медленнее. А когда у вас из земли что-то вылезло, вы же не знаете, что там дальше, какой корешок. Верхушечку видите, и всё, — рассуждает Любовь Пономарёва.

И пикировать сеянцы в рулоне тоже удобнее, чем вручную.

Если при традиционных способах корень скрыт в земле, то тут его качество прекрасно видно

Если при традиционных способах корень скрыт в земле, то тут его качество прекрасно видно

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— Я сплющиваю рулончик и отрезаю. У томатов корень очень легко отрезается, у перца чуть-чуть не так. То есть я не каждое растение отдельно пикирую, а весь рулончик отрезаю, иногда даже до половины, потом уже по стаканчикам рассаживаю, — поделилась Любовь Пономарева. — После этого первое время, дней пять после пересадки в землю, я рассаду засвечиваю круглосуточно. Это нужно, чтобы она не тянулась вверх, — света им много, и развиваться будет корень. Еще я в этом году пробую в каждый полив маленькой рассады добавлять немного любого комплексного удобрения. В половинной дозе нормы.

Земля и только земля


Есть среди опытных садоводов и такие, кто ноу-хау избегает. Рассаду по старинке выращивают в земле.

— Что касается рассады томатов, я всем говорю: надо на каждое растение загодя дать достаточное количество почвы. Если будет достаточное количество почвы, будет хорошая рассада, — заявил овощевод-опытник Николай Александров. — А достаточное количество почвы — это один кубический дециметр на одно растение. Вот и исходите из этого.

Опытные садоводы стараются держать на контроле все этапы: от этого зависит урожай

Опытные садоводы стараются держать на контроле все этапы: от этого зависит урожай

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Пикировать рассаду Николай Андреевич тоже наотрез отказывается.

— Я рассаду не пикирую, потому что пикировка — это обрывка корня, нарушение корневой системы, и это затяжка времени, — объяснил специалист. — Вы во время пикировки рассады корешки подорвете, потом будете высаживать в грунт и корешки подорвете, потом еще будете окучивать и тоже корешки подорвете.

Агроном Лидия Белоусова рассаду тоже предпочитает высаживать в землю, но прогресс поддерживает. К примеру, уже много лет использует пластиковые кассеты.

Вот пример таких кассет с ячейками. Они могут быть и пластиковыми...

Вот пример таких кассет с ячейками. Они могут быть и пластиковыми...

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...и торфяными

...и торфяными

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СЮЖЕТ

Обустраиваем дачуОбустраиваем дачу

— Очень удобно брать кассеты — это лист с ячейками. Из них потом рассаду вынимаешь с кусочком земли, и безболезненно она пересаживается, — объяснила Лидия Белоусова. — Они бывают разными — по 18, по 20 штук полоска. У меня кассетки уже старенькие, и я до сих пор ими пользуюсь. Я их кладу, засыпаю хорошей подготовленной земелькой и в каждую ячейку по семечку складываю, иногда и два попадает, но это не страшно. Это очень удобный способ. Потом, когда уже настоящие листочки образовываются, распикировываю саженцы из этих кассеток.

Подросшую рассаду в любом случае нужно будет пересаживать

Подросшую рассаду в любом случае нужно будет пересаживать

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Для этого этапа тоже есть разные варианты

Для этого этапа тоже есть разные варианты

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Стаканчики отличаются и глубиной, и объемом

Стаканчики отличаются и глубиной, и объемом

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