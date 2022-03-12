5 способов превратить снег на грядке в пользу

Если за зиму на вашем участке выросли огромные ухабы снега, не спешите с ними расставаться. Вполне возможно, что вы найдете способ сделать их полезными. С учетом особенностей местности, конечно, могут быть нюансы, и в один прекрасный момент ваши грядки из-за обилия снега могут «уплыть», но в остальном снежный покров может быть очень даже на руку садоводам и огородникам. Рассказываем, как с умом его применить.

Задержите снег

Поскольку с талой снеговой водой не сравнится ни дождевая вода, ни вода из скважины, особенное значение в начале весны имеет эффективное снегозадержание. Для этого садоводы обычно утаптывают снег, набрасывают на него ветки, сухие стебли многолетников, делают специальные экраны. Но это всё не столь действенно.

