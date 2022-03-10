Проверено садоводами: 9 сортов огурцов, которые точно не горчат

В теплицу рассаду огурцов можно высаживать после 20 апреля, в открытый грунт без укрытия — после 10 июня. При этом возраст огурцов должен составлять три-четыре недели. Соответственно, семена на рассаду нужно высевать с 20 по 30 марта, если вы будете выращивать огурцы в теплице, и с 10 по 15 мая, если вы выбрали открытый грунт.



Чтобы выбрать наиболее благоприятные для посева семян дни, не лишним будет заглянуть в лунный календарь.



Откуда в огурцах горечь?

В тканях огурца, как и других тыквенных культур, вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Больше всего их содержится в пчелоопыляемых огурцах и в огурцах корнишонного типа. Именно они придают горечь и делают все части растения невкусными для насекомых-вредителей. Как правило, в большей части кукурбитацины сосредоточены в стеблях, листьях и корнях растения.



Как вырастить огурцы без горечи?

Чтобы огурцы были вкусными и не горчили, важно обеспечить им комфортные условия для роста и созревания и соблюдать несколько основных правил.

