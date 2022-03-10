Проверено садоводами: 9 сортов огурцов, которые точно не горчат

Со дня на день придет время высаживать огурцы на рассаду. И здесь главное — не промахнуться с сортом, если вам хочется собрать сладкий урожай без ноток горечи. В горьких огурцах, конечно, нет ничего плохого (и тем более ядовитого), но есть их бывает, мягко говоря, неприятно. Так зачем себя мучить, если изобретены сладкие сорта? Пока есть несколько дней перед посадками, самое время с ними ознакомиться.
Когда сажать огурцы в 2022 году
Выращивать огурцы можно двумя способами: посевом в открытый грунт и через рассаду. Второй вариант особенно подойдет для тех, кто хочет раньше получить урожай.
В теплицу рассаду огурцов можно высаживать после 20 апреля, в открытый грунт без укрытия — после 10 июня. При этом возраст огурцов должен составлять три-четыре недели. Соответственно, семена на рассаду нужно высевать с 20 по 30 марта, если вы будете выращивать огурцы в теплице, и с 10 по 15 мая, если вы выбрали открытый грунт.
Чтобы выбрать наиболее благоприятные для посева семян дни, не лишним будет заглянуть в лунный календарь.
Откуда в огурцах горечь?
В тканях огурца, как и других тыквенных культур, вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Больше всего их содержится в пчелоопыляемых огурцах и в огурцах корнишонного типа. Именно они придают горечь и делают все части растения невкусными для насекомых-вредителей. Как правило, в большей части кукурбитацины сосредоточены в стеблях, листьях и корнях растения.
Как вырастить огурцы без горечи?
Чтобы огурцы были вкусными и не горчили, важно обеспечить им комфортные условия для роста и созревания и соблюдать несколько основных правил.
— Холодная вода из колодца огурцам противопоказана. Воду для полива желательно прогревать в бочках, — говорит садовод Антон Курчев. — Кроме температуры, важно время полива. Огурцы любят регулярный полив, поэтому лучше осуществлять его в одно и то же время. Частота полива зависит от температуры воздуха: чем жарче на улице, тем чаще надо поливать огурцы. Идеально соблюдать режим полива два раза в день, утром и вечером.
— Огурцы — влаголюбивые растения, и поливать их нужно по мере подсыхания грунта, обильно и только теплой водой, температура которой составляет 23–25 градусов, — добавляет фермер Екатерина Горбаченок. — Если мы будем использовать для полива холодную воду, растения испытают стресс и в ответ будут вырабатывать больше кукурбитацинов. Важно, чтобы грунт во время полива увлажнялся на глубину около 20 сантиметров. Если мы будем поливать огурцы по чуть-чуть и грунт будет пропитываться на небольшую глубину, корневая система растений будет располагаться поверхностно и во время пересыхания грунта мелкие всасывающие корешки будут отмирать, что, естественно, плохо скажется на состоянии растения и на вкусовых качествах плодов, — рассказывает специалист.
Кроме того, огурцам нужна правильная подкормка. Удобрять почву свежим навозом нежелательно, это усиливает горечь. Лучше использовать подкормку, содержащую селитру или азот. Для дополнительного эффекта стоит использовать опрыскиватели, это поможет также защитить овощи от вредителей.
Также специалисты советуют выращивать огурцы в открытом грунте. В теплице они сильнее страдают от жары и только больше горчат. При этом нужно помнить, что огурцы в открытом грунте необходимо защитить от прямых солнечных лучей (с помощью навеса из пленки) и создать такие условия, чтобы перепады между ночной и дневной температурами были бы не слишком большими.
— Поэтому над посадками желательно устанавливать каркас из дуг и в начале сезона, когда ночи еще достаточно холодные, укрывать грядку спанбондом или другим укрывным материалом. Можно также раскладывать бутылки с теплой водой, — говорит Екатерина Горбаченок.
Если же у вас нет особо времени и возможности тщательно ухаживать за огурцами, достаточно подобрать сорта, которые никогда не вырастают горькими.
Какие сорта огурцов никогда не горчат?
Качественные семена — главное условие выращивания сладких огурцов. А горечь, как утверждают специалисты, — явление наследственное. Существует группа генов, ответственная за выработку кукурбитацинов, и они передаются из поколения в поколение. Вместе с горечью. Поэтому селекционеры вывели некоторые сорта, в которых этот самый ген горечи отсутствует.
СЮЖЕТ
Кроме того, что у этих сортов нет горечи, они еще устойчивы к вредителям и способны выдерживать неблагоприятные условия. Правда, стоит учесть, что чаще всего сладкие гибриды — это салатные варианты, непригодные для консервации.
Если вы самостоятельно заготавливаете семена, оставляя огурец «на желтяк», специалисты советуют попробовать на вкус листок с куста. Если он горчит, будут горчить и огурцы.