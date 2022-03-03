Когда сеять огурцы, а когда — цветы: лунный календарь садовода на март 2022 года

Когда собираешься вырастить лучший урожай, в ход идут любые средства. Одно из главных — лунный календарь. По нему садоводы и огородники уже в марте (а кто и в феврале) сверяют свои планы на ближайшие несколько месяцев и выбирают, когда лучше сажать цветы для сада, когда самое время для овощей, а в какое время лучше вообще не притрагиваться к посадкам. Рассказываем обо всём по порядку.
Неблагоприятные дни в марте 2022-го для посева, посадки и пересадки
Для вычисления неблагоприятных дней, когда лучше даже не задумываться о садовых работах, в ход идут знаки зодиака и состояние луны.
Неплодородными знаками считаются Водолей, Овен, Лев. Стрелец с Близнецами — малопродуктивные знаки. Дева, Весы, Козерог — знаки средней плодородности. А вот плодородные знаки — Рыбы, Телец, Рак. Кроме того, нужно учитывать, что работать с растениями не рекомендуется в новолуние и в полнолуние.
Отсюда и получается список дней, когда в марте 2022-го садовые работы противопоказаны. Причем первые два дня месяца и 28 марта — самые неблагоприятные дни (совпадает слишком много негативных факторов), остальные, отмеченные в календаре, — нежелательные.
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте 2022 года
Любителям цветов особенно запоминать ничего не придется. В марте 2022 года есть всего четыре дня, благосклонных для посева, посадки и пересадки. Это 10, 11, 17 и 19 марта. Спланируйте свои садовые работы так, чтобы уложиться в это время, и вас ждут очень цветочные лето и осень.
Благоприятные посадочные дни в марте 2022 года
Согласовывая свои действия с лунным календарем, важно помнить, что на этапе убывания подготавливают к высадке культуры, у которых важна подземная часть (корневища, луковицы, клубни), и занимаются процедурами, направленными на ограничение и сдерживание. Возрастающая луна — самое время для растений, дающих плоды над землей.
Благоприятные дни для садовых работ в марте 2022 года
Весна — лучшее время для борьбы с паразитами. Проверенный способ в случае с вредителями, зимующими на растениях (тля, галлицы, щитовки, почковая моль, пилильщик) — поливать кусты кипятком или горячей водой. После такого приема у спящих паразитов, их яиц и коконов, а также у споров мучнистой росы и других грибковых болезней просто не останется шанса на выживание.
Горячей водой кусты обрабатывают, когда снег вокруг них уже сошел, но почки еще не распустились. Обрабатывают именно весной, а не осенью. Осенью горячая вода не достигнет своей цели, например, почковые клещи к осени накрываются плотной коркой, а значит, горячая вода им не страшна.
СЮЖЕТ
Кипятком кусты поливают в сухую безветренную погоду, равномерно и тщательно обливая ветви кустов черной и красной смородины, крыжовника, малины и других ягоднях. Количество воды для обработки греют из расчета: одна лейка на один большой куст. Температура горячей воды:
Обработка от вредителей, кстати, единственный вид работ, который не зависит от лунного календаря, так что можете выходить в поля, когда вам заблагорассудится. Для всего остального лучше сверьтесь со звездами.
Что еще почитать о садах и огородах
Садовый сезон только начался, так что инструкций на ближайшее время у нас пока немного. Зато каждая из них — одна ценней другой:
- рассказываем, когда сеять овощи на рассаду в 2022 году;
- любителям цветов — план действий, чтобы вырастить шикарные цветы у себя дома из собственной рассады;
- ну а если вы хотите привлечь к садовым работам детей, а они упираются, читайте советы психолога о том, как вырастить богатый урожай, не разрушив семью.