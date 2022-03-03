Когда сеять огурцы, а когда — цветы: лунный календарь садовода на март 2022 года

Когда собираешься вырастить лучший урожай, в ход идут любые средства. Одно из главных — лунный календарь. По нему садоводы и огородники уже в марте (а кто и в феврале) сверяют свои планы на ближайшие несколько месяцев и выбирают, когда лучше сажать цветы для сада, когда самое время для овощей, а в какое время лучше вообще не притрагиваться к посадкам. Рассказываем обо всём по порядку.



Неблагоприятные дни в марте 2022-го для посева, посадки и пересадки

Для вычисления неблагоприятных дней, когда лучше даже не задумываться о садовых работах, в ход идут знаки зодиака и состояние луны.

