Как в Новосибирской области готовятся к сезону горящих лесов? 11 впечатляющих снимков с вертолетом и десантом

В пятницу, 26 марта , сотрудники Новосибирской базы авиационной охраны лесов провели тренировку перед началом сезона возгораний.

27 человек десантно-пожарной службы приехали на аэродром Бердск-Центральный, чтобы спуститься на специальном устройстве с вертолета Ми-8.