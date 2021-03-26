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Как в Новосибирской области готовятся к сезону горящих лесов? 11 впечатляющих снимков с вертолетом и десантом

Фотограф НГС посмотрел, как прошла тренировка на бердском аэродроме

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«Лесной спецназ» завершает подготовку к опасному сезону

«Лесной спецназ» завершает подготовку к опасному сезону

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«Лесной спецназ» в Новосибирской области начал готовиться к сезону пожаров

В пятницу, 26 марта, сотрудники Новосибирской базы авиационной охраны лесов провели тренировку перед началом сезона возгораний.

27 человек десантно-пожарной службы приехали на аэродром Бердск-Центральный, чтобы спуститься на специальном устройстве с вертолета Ми-8.

— При тушении пожара «лесной спецназ» должен приземлиться на поляне диаметром всего 25 метров, а в условиях ветра — это задача не из простых. Основное оружие в таких ситуациях — лесные ранцы-опрыскиватели или ранцевые огнетушители. Каждый такой прибор объемом 20 литров на первый взгляд кажется небольшим, но, когда на месте работают порядка 10 человек, небольшую поляну можно потушить за 20 минут, — пояснила директор Новосибирской базы авиационной охраны лесов Тамара Завьялова.

Во время настоящего пожара десантники должны приземлиться на поляне диаметром <nobr class="_">25 метров</nobr>

Во время настоящего пожара десантники должны приземлиться на поляне диаметром 25 метров

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В течение одной тренировки специалисты совершают около <nobr class="_">190 спусков</nobr> с высоты от 10 до <nobr class="_">40 метров</nobr>

В течение одной тренировки специалисты совершают около 190 спусков с высоты от 10 до 40 метров

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В 2021 году на территории области будет 40 лесопожарных станций, сейчас их проверяют

В 2021 году на территории области будет 40 лесопожарных станций, сейчас их проверяют

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Общая площадь лесов Новосибирской области составляет <nobr class="_">6686,4 тыс. га</nobr>

Общая площадь лесов Новосибирской области составляет 6686,4 тыс. га

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Десантники работают в основном в Северном, Кыштовском, Куйбышевском районах, где есть болотистые местности

Десантники работают в основном в Северном, Кыштовском, Куйбышевском районах, где есть болотистые местности

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Их также могут задействовать при тушении огня в лесах соседних регионов

Их также могут задействовать при тушении огня в лесах соседних регионов

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На тренировке использовалось специальное устройство с тросом&nbsp;

На тренировке использовалось специальное устройство с тросом 

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На борьбу с возгораниями в лесах готовы выйти около <nobr class="_">700 человек</nobr> состава лесопожарных формирований, <nobr class="_">30 специалистов</nobr> десантно-пожарной службы, <nobr class="_">529 единиц</nobr> техники&nbsp;

На борьбу с возгораниями в лесах готовы выйти около 700 человек состава лесопожарных формирований, 30 специалистов десантно-пожарной службы, 529 единиц техники 

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В учениях приняли участие <nobr class="_">70 человек</nobr>

В учениях приняли участие 70 человек

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На тренировке были и&nbsp;летчики-наблюдатели&nbsp;— во время происшествий именно они ищут очаги возгораний

На тренировке были и летчики-наблюдатели — во время происшествий именно они ищут очаги возгораний

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На Новосибирской авиабазе напомнили, что информация о возгораниях принимается по прямой линии 8 (383) 200-10-35 и единому номеру лесного хозяйства 8 800 100-94-00.

Летом 2019 года Новосибирск на несколько дней окутало плотным смогом. Причиной стали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области, дым от которых ветром разносило по всей Сибири.

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десантлесной пожарпожарспасатели
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