Как в Новосибирской области готовятся к сезону горящих лесов? 11 впечатляющих снимков с вертолетом и десантом

«Лесной спецназ» в Новосибирской области начал готовиться к сезону пожаров
В пятницу,
27 человек десантно-пожарной службы приехали на аэродром Бердск-Центральный, чтобы спуститься на специальном устройстве с вертолета Ми-8.
— При тушении пожара «лесной спецназ» должен приземлиться на поляне диаметром всего
На Новосибирской авиабазе напомнили, что информация о возгораниях принимается по прямой линии
Летом 2019 года Новосибирск на несколько дней окутало плотным смогом. Причиной стали лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области, дым от которых ветром разносило по всей Сибири.