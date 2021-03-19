К Новосибирску приближается астрономическая весна

В Новосибирске начнется астрономическая весна
20 марта в 16:37 в Новосибирске начнется весеннее равноденствие, которое означает начало астрономической весны.
— В этот момент центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из Южного небесного полушария в Северное. В равноденствие день и ночь почти равны, поэтому оно так и называется. Но всё же в пользу светового дня происходит неравенство из-за атмосферного явления — рефракции, которое визуально как будто приподнимает Солнце над горизонтом, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.
Высота Солнца и световой день после
В прошлом году весеннее равноденствие также прошло
В прошлом июне над Новосибирском можно было наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Мы показывали кадры этого редкого явления.