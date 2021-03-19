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К Новосибирску приближается астрономическая весна

Центр солнечного диска перейдет из Южного полушария в Северное

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День постепенно будет становиться длиннее

День постепенно будет становиться длиннее

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В Новосибирске начнется астрономическая весна

20 марта в 16:37 в Новосибирске начнется весеннее равноденствие, которое означает начало астрономической весны.

— В этот момент центр солнечного диска пересечет небесный экватор и перейдет из Южного небесного полушария в Северное. В равноденствие день и ночь почти равны, поэтому оно так и называется. Но всё же в пользу светового дня происходит неравенство из-за атмосферного явления — рефракции, которое визуально как будто приподнимает Солнце над горизонтом, — рассказала НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Виктория Дамм.

Высота Солнца и световой день после 20 марта будут увеличиваться, а ночь становиться короче до летнего солнцестояния.

В прошлом году весеннее равноденствие также прошло 20 марта.

В прошлом июне над Новосибирском можно было наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Мы показывали кадры этого редкого явления.

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астрономиявесеннее равноденствиевесна
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