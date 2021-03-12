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«Тепла не видно»: когда в Новосибирск придет настоящая весна (спойлер: придется подождать)

Смотрим, когда в городе будет первый день с плюсовой температурой

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Разбираемся, когда наступит весеннее тепло&nbsp;

Разбираемся, когда наступит весеннее тепло 

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На днях в Новосибирске наконец установилась относительно теплая погода, однако уже сегодня, 12 марта, похолодало. Так когда же в город вернется настоящая весна с плюсовыми температурами и можно будет забыть про ненавистные пуховик и подштанники? Мы решили выяснить это и изучили данные погодных сервисов на ближайший месяц, а также поговорили с синоптиками.

Прогноз сервиса Gismeteo на грядущий месяц, увы, обещает нам лишь несколько дней с плюсовой температурой. Столбик термометра поднимется выше нуля 20, 21 и 30 марта, а также 6 и 7 апреля. К счастью, нередким явлением станет и солнечная погода. Но и снегопадов будет достаточно. В целом температура не упадет ниже -13 градусов в ближайший месяц. А самый прохладный день нас ждет уже на этих выходных — в воскресенье, 14 марта: в этот день синоптики обещают до 19 градусов мороза ночью и 13 — днем.

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Сервис Accuweather показывает примерно ту же погоду на остаток марта, но меньше снегопадов. Согласно прогнозу, целых три дня марта, с 20-го по 22-е число, будут держаться на нулевом значении температуры. К сожалению, потом снова похолодает.

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В апреле начнутся дожди, при этом и про снегопады забывать не стоит — снег обещают вплоть до 13-го числа. Ближе к середине месяца установятся плюсовые температуры — от +2 до +12 градусов.

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Ну а май обещает быть достаточно дождливым — согласно сервису, будет 14 дождливых дней, но много солнца. Особенно дождливой будет первая половина месяца, а вот во второй стоит приготовиться к повышению температур. К 20-м числам мая нам обещают солнечную погоду и температуру до +22 градусов.

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Остаток марта, согласно pogoda.mail, обещает преимущественно пасмурную погоду и снегопады. По данным сайта, самый холодный день придется на завтра, 13 марта. Дневная температура опустится до -15 градусов. А первый плюс появится уже 20-го числа — сервис прогнозирует 1 градус выше нуля.

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Апрель же каждый день обещает исключительно плюсовые температуры. Причем без резких перепадов. А к концу месяца столбик термометра и вовсе будет показывать желанные +14… +16 градусов.

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Май тоже будет достаточно ровным и теплым по температуре: самая низкая температура будет в начале месяца — 7 градусов выше нуля, а самая высокая — 22 градуса тепла — прогнозируется 30 и 31 мая. Середина месяца выдастся достаточно дождливой.

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Синоптики, в свою очередь, предупреждают, что радоваться пока рано. Вторая половина марта обещает быть холодной. Температура воздуха, по оценкам синоптиков, будет ниже мартовской нормы на 1–2 градуса.

— У нас март ниже нормы ожидается. И первая декада, и в целом март холодный. Пока тепла не видно. Остаток месяца ожидается с пониженными температурами — ниже нормы на 1–2 градуса. Особенно холодным будет конец второй декады. В конце второй декады, начиная с предстоящих выходных до 20-го числа, фон ночных температур будет низким — до -28 градусов в отдельные дни. В большинстве дней декады мы ждем осадки — их много, в основном в виде снега, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

На апрель и май у синоптиков пока нет прогнозов.

На днях синоптики рассказали, какой будет погода в конце этой недели. Спойлер: на грядущих выходных столбик термометра опустится на 8–10 градусов ниже нормы.

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