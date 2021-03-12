«Тепла не видно»: когда в Новосибирск придет настоящая весна (спойлер: придется подождать)

На днях в Новосибирске наконец установилась относительно теплая погода, однако уже сегодня,
Прогноз сервиса Gismeteo на грядущий месяц, увы, обещает нам лишь несколько дней с плюсовой температурой. Столбик термометра поднимется выше нуля
Сервис Accuweather показывает примерно ту же погоду на остаток марта, но меньше снегопадов. Согласно прогнозу, целых три дня марта,
В апреле начнутся дожди, при этом и про снегопады забывать не стоит — снег обещают вплоть до
Ну а май обещает быть достаточно дождливым — согласно сервису, будет 14 дождливых дней, но много солнца. Особенно дождливой будет первая половина месяца, а вот во второй стоит приготовиться к повышению температур. К
Остаток марта, согласно pogoda.mail, обещает преимущественно пасмурную погоду и снегопады. По данным сайта, самый холодный день придется на завтра,
Апрель же каждый день обещает исключительно плюсовые температуры. Причем без резких перепадов. А к концу месяца столбик термометра и вовсе будет показывать желанные
Май тоже будет достаточно ровным и теплым по температуре: самая низкая температура будет в начале месяца —
Синоптики, в свою очередь, предупреждают, что радоваться пока рано. Вторая половина марта обещает быть холодной. Температура воздуха, по оценкам синоптиков, будет ниже мартовской нормы на
— У нас март ниже нормы ожидается. И первая декада, и в целом март холодный. Пока тепла не видно. Остаток месяца ожидается с пониженными температурами — ниже нормы на
На апрель и май у синоптиков пока нет прогнозов.
На днях синоптики рассказали, какой будет погода в конце этой недели. Спойлер: на грядущих выходных столбик термометра опустится на