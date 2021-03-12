«Тепла не видно»: когда в Новосибирск придет настоящая весна (спойлер: придется подождать)

На днях в Новосибирске наконец установилась относительно теплая погода, однако уже сегодня, 12 марта , похолодало. Так когда же в город вернется настоящая весна с плюсовыми температурами и можно будет забыть про ненавистные пуховик и подштанники? Мы решили выяснить это и изучили данные погодных сервисов на ближайший месяц, а также поговорили с синоптиками.



Прогноз сервиса Gismeteo на грядущий месяц, увы, обещает нам лишь несколько дней с плюсовой температурой. Столбик термометра поднимется выше нуля 20, 21 и 30 марта , а также 6 и 7 апреля . К счастью, нередким явлением станет и солнечная погода. Но и снегопадов будет достаточно. В целом температура не упадет ниже -13 градусов в ближайший месяц. А самый прохладный день нас ждет уже на этих выходных — в воскресенье, 14 марта : в этот день синоптики обещают до 19 градусов мороза ночью и 13 — днем.