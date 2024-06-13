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«У него не было игрушек и друзей». Что стало с маленьким Геркулесом, покорившим мир в 90-е

История Ричарда Сандрака, который попал в мир бодибилдинга еще в начальной школе

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Кто-то им восхищался, кто-то негодовал по поводу методов воспитания его отца. Но чрезвычайно рельефный парнишка, делающий сальто и садящийся на шпагат, при этом улыбаясь во все зубы, никого не оставлял равнодушным. В 90-е Ричард Сандрак был любимцем Америки. Хотя родился он в 1992 году в Луганске.

Родители Ричарда были фанатами фитнеса. Они начали показывать ребенку первые упражнения вскоре после того, как тот научился разговаривать. Поначалу это были легкие нагрузки, но Ричард так хорошо на них отзывался, что его отец решил пойти дальше. И уже в пять лет Ричард мог проводить за тренировками по семь часов в день. Он приседал по 300 и отжимался по 600 раз. А рельефности его мускулов мог позавидовать любой атлет.

А потом в его жизни появились подозрения в употреблении стероидов, домашнее насилие и тюремный срок для отца. К чему пришел Ричард, удививший когда-то своей формой Арнольда Шварценеггера, смотрите в коротком видео.

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Бодибилдинг Ричард Сандрак Арнольд Шварценеггер
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