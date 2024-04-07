НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

сев.

 756мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

5-летняя сибирячка — самая красивая девочка России

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Где хамят в Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
Таксист хакнул Яндекс
Самые грязные дворы
Закрывают Универсам на Ленина
Парковка стала болотом
Самое дорогое жилье Академа
НГС в Telegram
Спорт Стройные ножки, прыжки и страсть: соревнования по синхронному плаванию прошли в Новосибирске — 15 жарких фото

Стройные ножки, прыжки и страсть: соревнования по синхронному плаванию прошли в Новосибирске — 15 жарких фото

Эффектные выступления не оставили зрителей равнодушными

1 113
19 комментариев
Спортсменки продемонстрировали потрясающий уровень подготовки и волю к победе

В Новосибирске в бассейне «Нептун» прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Краса Сибири». Сегодня, 7 апреля, были выступления команд в произвольной программе.

Участниками турнира стали 280 спортсменов из 16 субъектов России. Свое мастерство показали женщины и мужчины, а также подростки и дети до 13 лет. Масштабные соревнования длились три дня.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял эффектные выступления. Смотрим яркие кадры

В произвольной программе важна каждая деталь
Спортсменки могут очень долго находиться под водой
Посмотрите, какие у девушек яркие купальники!
Некоторые элементы не могли не вызвать восхищенный вскрик
У спортсменок есть специальные зажимы для носа
Артистизм играет большую роль, как страсть и воля к победе
Судьи оценивает высоту прыжка и чистоту его исполнения
Судьи замечают каждый пальчик
И, конечно, четкость линий
Некоторые элементы были очень сложными
В соревнованиях принимали участие и команды детей до 13 лет
В синхронном плавании особенно важна командная работа
То, что спортсменки бесстрашны, мы можем сказать с уверенностью
И главное — в команде доверяют друг другу

Прошлой весной в Новосибирске прошел традиционный ежегодный Кубок по бодибилдингу. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и заглянул за кулисы соревнований.

ПО ТЕМЕ
Синхронное плавание Спорт Нептун Фоторепортаж
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Рекомендуем
Знакомства

Мила,  49

I1in99,  43

Екатерина,  42

Olesya,  44

Юлия,  35

Светлана,  40

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление