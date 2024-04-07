Стройные ножки, прыжки и страсть: соревнования по синхронному плаванию прошли в Новосибирске — 15 жарких фото

В Новосибирске в бассейне «Нептун» прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Краса Сибири». Сегодня, 7 апреля, были выступления команд в произвольной программе.
Участниками турнира стали 280 спортсменов из 16 субъектов России. Свое мастерство показали женщины и мужчины, а также подростки и дети до 13 лет. Масштабные соревнования длились три дня.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков снял эффектные выступления. Смотрим яркие кадры
Прошлой весной в Новосибирске прошел традиционный ежегодный Кубок по бодибилдингу. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и заглянул за кулисы соревнований.