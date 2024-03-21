Два - Ноль! Ведем в игре со сборной Сербии, на трибунах главы МИД стран Лавров и Дачич

Вечером в четверг сборная России проводит матч с Сербией. Это первая европейская команда, которая приехала в Россию с ноября 2021 года. Совсем скоро узнаем, чья игра решит исход встречи: лидеров саудовского чемпионата Милинкович-Савича и Митровича или дуэт Чалова и Головина. Будем следить вместе онлайн!