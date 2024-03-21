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Два - Ноль! Ведем в игре со сборной Сербии, на трибунах главы МИД стран Лавров и Дачич

Показываем и рассказываем, что происходит на стадионе «Динамо». В гости приехали сербы

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6 комментариев

Вечером в четверг сборная России проводит матч с Сербией. Это первая европейская команда, которая приехала в Россию с ноября 2021 года. Совсем скоро узнаем, чья игра решит исход встречи: лидеров саудовского чемпионата Милинкович-Савича и Митровича или дуэт Чалова и Головина. Будем следить вместе онлайн!

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Дмитрий Бондарев

Такая историческая встреча не могла обойтись без главных лиц. На трибунах: глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Также игру посетил министр Спорта Олег Матыцин, глава РФС Александр Дюков и президент РПЛ Александр Алаев.

Дмитрий Бондарев

А вот и самые яркие эпизоды первого тайма в объективе нашего фотографа. Удар через себя — блеск! Спасибо за эту красоту, Мият.

Дмитрий Бондарев

Первый тайм завершен! Сборная России ведет со счетом 2:0. Благодарим за эмоции Антона Миранчука и Максима Осипенко.

Дмитрий Бондарев

Зрители передают пламенный «привет» создателям паспорта болельщика.

— FAN ID — убийца футбола, — трибуны.

Дмитрий Бондарев

Сразу два опасных момента сербы создают у ворот Матвея Сафонова. Но наш кипер пропускать сегодня не намерен.

Дмитрий Бондарев

Продолжают наши контролировать игру. Тяжело приходится сербам. Вот и очередной стандарт привел к голу, не хватило игроков всех закрыть.

Дмитрий Бондарев

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Остались сербы в меньшинстве после того, как Гаич сбил Хлусевича в штрафной. И теперь их добивает Максим Осипенко.

Дмитрий Бондарев

Вы только посмотрите, какой удар получился! Был очень близок Петрович, но считаных сантиметров не хватило.

Дмитрий Бондарев

Есть го-о-о-о-о-ол! Идеально в правый угол пробил Миранчук!

Дмитрий Бондарев

Пенальти в ворота Сербии! Очень хорошая контратака получилась у наших парней!


UPD: идет проверка VAR. Пенальти назначен верно!

Дмитрий Бондарев

Сборная России завладела на небольшой отрезок мячом. Тюкавин впереди пока остается без мяча. Сербы хорошо обороняются, ждут своего шанса.

Пара на правом фланге, Волков и Обляков, — самые активные. Высоко прессингуют сербов, хватит ли сил на весь матч?

Дмитрий Бондарев

Матч начался! На стадионе большое количество флагов, и не только России. Практически в каждом секторе есть болельщики Сербии.

Первые минуты прошли без особых моментов. Трибуны исполнили «Катюшу», пока это самый яркий эпизод матча.

Дмитрий Бондарев

Звучат государственные гимны Сербии и России.

Дмитрий Бондарев

А вот и команды выходят на поле, матч вот-вот начнется!

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