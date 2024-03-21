Два - Ноль! Ведем в игре со сборной Сербии, на трибунах главы МИД стран Лавров и Дачич

Вечером в четверг сборная России проводит матч с Сербией. Это первая европейская команда, которая приехала в Россию с ноября 2021 года. Совсем скоро узнаем, чья игра решит исход встречи: лидеров саудовского чемпионата Милинкович-Савича и Митровича или дуэт Чалова и Головина. Будем следить вместе онлайн!
Такая историческая встреча не могла обойтись без главных лиц. На трибунах: глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Сербии Ивица Дачич. Также игру посетил министр Спорта Олег Матыцин, глава РФС Александр Дюков и президент РПЛ Александр Алаев.
А вот и самые яркие эпизоды первого тайма в объективе нашего фотографа. Удар через себя — блеск! Спасибо за эту красоту, Мият.
Первый тайм завершен! Сборная России ведет со счетом 2:0. Благодарим за эмоции Антона Миранчука и Максима Осипенко.
Зрители передают пламенный «привет» создателям паспорта болельщика.
— FAN ID — убийца футбола, — трибуны.
Сразу два опасных момента сербы создают у ворот Матвея Сафонова. Но наш кипер пропускать сегодня не намерен.
Продолжают наши контролировать игру. Тяжело приходится сербам. Вот и очередной стандарт привел к голу, не хватило игроков всех закрыть.
ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! Остались сербы в меньшинстве после того, как Гаич сбил Хлусевича в штрафной. И теперь их добивает Максим Осипенко.
Вы только посмотрите, какой удар получился! Был очень близок Петрович, но считаных сантиметров не хватило.
Есть го-о-о-о-о-ол! Идеально в правый угол пробил Миранчук!
Пенальти в ворота Сербии! Очень хорошая контратака получилась у наших парней!
UPD: идет проверка VAR. Пенальти назначен верно!
Сборная России завладела на небольшой отрезок мячом. Тюкавин впереди пока остается без мяча. Сербы хорошо обороняются, ждут своего шанса.
Пара на правом фланге, Волков и Обляков, — самые активные. Высоко прессингуют сербов, хватит ли сил на весь матч?
Матч начался! На стадионе большое количество флагов, и не только России. Практически в каждом секторе есть болельщики Сербии.
Первые минуты прошли без особых моментов. Трибуны исполнили «Катюшу», пока это самый яркий эпизод матча.
Звучат государственные гимны Сербии и России.
А вот и команды выходят на поле, матч вот-вот начнется!