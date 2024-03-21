Скандальный голос российского спорта. Чем запомнился Василий Уткин — вспоминаем его шутки и цитаты

Источник: Городские порталы

19 марта стало известно о смерти известного футбольного комментатора Василия Уткина. Новость, в которую было невозможно поверить, подтвердили официально в любительском футбольном клубе «Эгриси» — последнем большом проекте комментатора, в который он вкладывал все свои силы и душу.

Чем запомнился один из самых неординарных российских комментаторов — смотрите в коротком видео чуть выше.

Как писала Baza, Уткин скончался днем в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова — врачи дважды пытались реанимировать его. Точную причину смерти установят после вскрытия тела.

Сборная России по футболу узнала о смерти Василия во время пресс-конференции. Комментатор Виктор Гусев, который провел ток-шоу «Разговор со сборной», объявил о смерти во время прямого эфира. Логотип шоу за спинами участников поменяли на черно-белый портрет комментатора. Журналисты и футболисты встали, чтобы почтить умершего минутой молчания.