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Спорт

Скандальный голос российского спорта. Чем запомнился Василий Уткин — вспоминаем его шутки и цитаты

Спортивному журналисту было 52 года

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19 марта стало известно о смерти известного футбольного комментатора Василия Уткина. Новость, в которую было невозможно поверить, подтвердили официально в любительском футбольном клубе «Эгриси» — последнем большом проекте комментатора, в который он вкладывал все свои силы и душу.

Чем запомнился один из самых неординарных российских комментаторов — смотрите в коротком видео чуть выше.

Как писала Baza, Уткин скончался днем в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова — врачи дважды пытались реанимировать его. Точную причину смерти установят после вскрытия тела.

Сборная России по футболу узнала о смерти Василия во время пресс-конференции. Комментатор Виктор Гусев, который провел ток-шоу «Разговор со сборной», объявил о смерти во время прямого эфира. Логотип шоу за спинами участников поменяли на черно-белый портрет комментатора. Журналисты и футболисты встали, чтобы почтить умершего минутой молчания.

Как написали в соцсетях московского «Динамо»: «На его репортажах выросло целое поколение футбольных болельщиков. И этому поколению сильно повезло. Василий Уткин был одним из лучших комментаторов России. Он искрометно и остроумно шутил, его репортажи расходились на цитаты, а многие из его фраз навсегда запомнятся футбольным фанатам».

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Василий Уткин Спорт Комментатор Умер Василий Уткин
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