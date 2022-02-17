«Ее просто сломали»: Камила Валиева упала во время финального проката на Олимпиаде

Камила Валиева выступила в финале Олимпиады с произвольной программой и не смогла попасть в тройку победителей. Последние несколько дней
15 февраля Валиева выступила на личных соревнованиях на Олимпиаде с короткой программой и набрала 82,16 балла. Произвольную программу она откатала на 141,93 балла. Первое место заняла Анна Щербакова, второе — Александра Трусова. Бронза — у японской спортсменки Каори Сакамото.
В произвольную программу Камила Валиева заявила четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. Но в самом начале выступления Камила допустила несколько ошибок и падений, что помешало ей оказаться на пьедестале.
Комментаторы, которые наблюдали за матчем, не удержались и в конце проката Валиевой обратились к спортивным чиновникам, отметив, что они «уничтожили самую талантливую фигуристку мира».
— Вопрос — третья? Четвертая! Она четвертая! Какой кошмар! Это было страшно даже представить. Извините, но вы, спортивные чиновники, сломали ребенка. Вы уничтожили самую талантливую фигуристку мира. Более талантливого ребенка в катании еще не рождалось. Ей 15 лет, и через то, через что прошла Валиева, никто никогда не проходил, — высказались комментаторы.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова признала, что на Олимпийских играх в Пекине Камилу просто «убили».
— Как же можно утешить Камилу? Ее убивали, убивали, убивали и убили. Мы сегодня это увидели, — сказала Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости.
Фигурист и серебряный призер пекинской Олимпиады Никита Кацалапов отметил, что, несмотря на четвертое место, у Камилы очень светлое будущее.
СЮЖЕТ
Участие в Олимпийских играх Камилы Валиевой омрачил допинговый скандал: проба, взятая 25 декабря 2021 года, показала наличие запрещенного вещества — триметазидина. Об этом стало известно только 8 февраля, после победы сборной Олимпийского комитета России на командных соревнованиях фигуристов. По данным The New York Times, помимо триметазидина, в допинг-пробе были обнаружены гипоксен и L-карнитин.
Дисциплинарный комитет допустил участие Камилы Валиевой в личных соревнованиях параллельно с расследованием, однако уже МОК отменил все торжественные церемонии награждения, на которых будет присутствовать фигуристка.