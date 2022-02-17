«Ее просто сломали»: Камила Валиева упала во время финального проката на Олимпиаде

Камила Валиева выступила в финале Олимпиады с произвольной программой и не смогла попасть в тройку победителей. Последние несколько дней 15-летняя спортсменка испытывала тяжелейшее давление из-за допингового скандала.

15 февраля Валиева выступила на личных соревнованиях на Олимпиаде с короткой программой и набрала 82,16 балла. Произвольную программу она откатала на 141,93 балла. Первое место заняла Анна Щербакова, второе — Александра Трусова. Бронза — у японской спортсменки Каори Сакамото.



В произвольную программу Камила Валиева заявила четверной сальхов, тройной аксель, каскад из четверного тулупа и тройного тулупа, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. Но в самом начале выступления Камила допустила несколько ошибок и падений, что помешало ей оказаться на пьедестале.