За себя и за Камилу. Развязка в танцах на льду и еще три финала российских спортсменов на Олимпиаде 14 февраля

Символично, что финал в танцах на льду назначили на День святого Валентина, ведь из всех зимних видов спорта этот — самый романтичный. А наши танцоры всегда на высоте, отчего наблюдать за соревнованиями еще интереснее. Кроме них за медали поборются специалисты в спуске по ледяному желобу, летающие лыжники и лыжницы-акробатки. Изучите нашу традиционную олимпийскую шпаргалку-анонс.



Фигурное катание

Танцы на льду

Произвольная программа

04:15 (время московское)

Олимпийские чемпионы в командном турнире по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов после короткой программы занимают второе место, уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Французская пара — фавориты в борьбе за золото, но, если наши танцоры покажут максимум, им по силам потягаться с этими соперниками. А еще важно не дать опередить себя американскому дуэту Хаббелл и Донохью. За третье место с другой парой американцев — Чок и Бейтс — поборются наши Александра Степанова и Иван Букин, которые проиграли им в первом раунде всего пять сотых балла.

