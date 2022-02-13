За себя и за Камилу. Развязка в танцах на льду и еще три финала российских спортсменов на Олимпиаде 14 февраля

Символично, что финал в танцах на льду назначили на День святого Валентина, ведь из всех зимних видов спорта этот — самый романтичный. А наши танцоры всегда на высоте, отчего наблюдать за соревнованиями еще интереснее. Кроме них за медали поборются специалисты в спуске по ледяному желобу, летающие лыжники и лыжницы-акробатки. Изучите нашу традиционную олимпийскую шпаргалку-анонс.
Фигурное катание
Танцы на льду
Произвольная программа
04:15 (время московское)
Олимпийские чемпионы в командном турнире по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов после короткой программы занимают второе место, уступая Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Французская пара — фавориты в борьбе за золото, но, если наши танцоры покажут максимум, им по силам потягаться с этими соперниками. А еще важно не дать опередить себя американскому дуэту Хаббелл и Донохью. За третье место с другой парой американцев — Чок и Бейтс — поборются наши Александра Степанова и Иван Букин, которые проиграли им в первом раунде всего пять сотых балла.
После нелепого допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой сборной по фигурному катанию и всем болельщикам остро необходимы положительные эмоции. Подарить их могут в понедельник наши танцоры.
Бобслей
Монобоб, женщины
04:30 — заезд 3;
06:00 — заезд 4 (время московское)
Соревнования на монобобах впервые включены в программу Олимпиады. Россию здесь представляет Надежда Сергеева, чемпионка Европы 2020 года и участница двух Олимпиад. После двух попыток Сергеева занимает девятое место и сохраняет шансы на медаль. Она в полной мере ощутила на себе внимание борцов с допингом. Ее дисквалифицировали два раза в карьере, и дважды она добивалась оправдания. Вторая дисквалификация случилась из-за пресловутого триметазидина, который обнаружили и у фигуристки Камилы Валиевой. Запрещенное вещество попало к ней в организм вместе с каплями для носа. Производитель не указал наличие в составе этого препарата, микроскопическая доза которого была обнаружена позже в пробе Сергеевой. Из-за преступного разгильдяйства ее карьера едва не потерпела крах, но Надежда отстояла право на выступления.
Прыжки с трамплина
Команды, большой трамплин
Мужчины
14:00 — первый раунд;
15:06 — финальный этап (время московское)
Сборная России завоевала историческое серебро в соревнованиях смешанных пар. Лидеров дисквалифицировали из-за неверно подобранных костюмов. Наверняка они сделали выводы и справились с экипировкой. Но российские летающие лыжники почувствовали вкус успеха, и кто знает, как далеко они улетят, окрыленные первой в истории страны серебряной медалью.
Фристайл
Акробатика, женщины
15:00 (время московское)
СЮЖЕТ
Один из самых зрелищных среди зимних видов спорта. Спортсмены вылетают после разгона на большом трамплине и показывают в воздухе опасные трюки, которые оценивают судьи. Сборную России здесь представят двукратная победительница первенства мира Ксения Орлова и Анастасия Таталина. Ксения Орлова свой первый чемпионат России выиграла в
В воскресенье, 13 февраля, команда России одержала историческую победу в мужской лыжной эстафете, этого нашим лыжникам не удавалось с 1980 года. Что еще произошло на Олимпиаде сегодня читайте в нашем дайджесте.