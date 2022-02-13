День исторических побед на Олимпиаде: у наших золото, серебро и две бронзы

Девятый день пекинской Олимпиады войдет в историю российского спорта как день прорывов: у лыжников — первое за 42 года золото в эстафете, у биатлонистов — первая медаль в гонке преследования. Серебром порадовали мужчины в шорт-треке, еще одну бронзу взяли женщины в конькобежном спорте.

День начался с великой победы в лыжной эстафете: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золотые медали, лидируя на протяжении всей гонки. В последний раз наши спортсмены побеждали еще в далеком 1980 году. На играх в Пекине тренеры здорово подготовили российскую команду и идеально спланировали эстафетный забег — с первых минут наш лыжник ушел в отрыв, остальным участникам команды оставалось наращивать отрыв. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание — минута и семь секунд), третье — сборная Франции.