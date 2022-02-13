День исторических побед на Олимпиаде: у наших золото, серебро и две бронзы

Девятый день пекинской Олимпиады войдет в историю российского спорта как день прорывов: у лыжников — первое за 42 года золото в эстафете, у биатлонистов — первая медаль в гонке преследования. Серебром порадовали мужчины в шорт-треке, еще одну бронзу взяли женщины в конькобежном спорте.
День начался с великой победы в лыжной эстафете: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золотые медали, лидируя на протяжении всей гонки. В последний раз наши спортсмены побеждали еще в далеком 1980 году. На играх в Пекине тренеры здорово подготовили российскую команду и идеально спланировали эстафетный забег — с первых минут наш лыжник ушел в отрыв, остальным участникам команды оставалось наращивать отрыв. Второе место заняла сборная Норвегии (отставание — минута и семь секунд), третье — сборная Франции.
Героическую бронзу принес нашей сборной биатлонист Эдуард Латыпов. Три огневых рубежа он прошел без промахов, на четвертом сильный ветер всё же немного помешал — один промах. Результат — третье место. Прежде никогда в гонках преследования наша команда не выигрывала медали. Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, вторым финишировал норвежец Тарьей Бё.
Максим Цветков занял 17-е место, Александр Логинов — 27-е, Даниил Серохвостов — 38-е.
— Я шел к этому с детства, много лет. Я очень счастлив, настроение великолепное, — поделился Латыпов после гонки. — Отдал все силы на последнем круге, чтобы сохранить свою позицию, и очень рад, что всё получилось. Сегодня сложная погода — ветер, холодно. Было не очень хорошее скольжение из-за свежего снега, поэтому всем спортсменам было достаточно тяжело бежать. Но хочу поблагодарить сервис — в таких тяжелых условиях они сделали хорошие лыжи, и это помогло сегодня выиграть медаль. Думаю, для болельщиков гонка была очень интересная, непредсказуемая и запоминающаяся.
Отличные новости из шорт-трека: Константин Ивлиев уверенно вышел в финал на дистанции 500 метров и стал серебряным призером. Еще одному россиянину Павлу Ситникову не хватило одной тысячной до финального забега. Победителем финального забега стал Шаоан Лю из Венгрии, тройку замкнул канадец Стивен Дюбуа.
Конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзу в забеге на 500 метров.
Женский шорт-трек остался без россиянок в финале. Наша сборная добралась лишь до утешительного круга, но из-за неправильной передачи эстафеты команда была дисквалифицирована. Золото взяла сборная Нидерландов, серебро — у Южной Кореи, бронза — у Китая.
СЮЖЕТ
Финал гигантского слалома тоже прошел без наших спортсменов: Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогли финишировать в первой попытке. Победителем стал Марко Одерматт из Швейцарии, второе место у словенца Жана Краньеца, третье — у француза Матьё Февра.
Не задалось и в женском биатлоне: в гонке преследования россиянка Ульяна Нигматуллина заняла 11-е место, Ирина Казакевич — 23-е, Кристина Резцова — 26-е, Светлана Миронова — 41-е (+5.38,5; 6).
Девятый день Олимпийских игр в Пекине национальная сборная завершает с 17 наградами в копилке — четыре золота, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Это седьмое место в общекомандном зачете.