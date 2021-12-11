Хоккеисты «Сибири» проиграли челябинскому «Трактору» со счетом 2:4. Показываем яркие моменты матча

Сегодня, 11 декабря, в ЛДС «Сибирь» прошел очередной матч хоккейной континентальной лиги сезона 2021/2022. Для «Сибири» встреча с "Трактором" стала четвертой в этом сезоне. В предыдущих трех играх два раза выигрывали челябинцы, в одной — подопечные Андрея Мартемьянова. Перед этим сибиряки провели четырехматчевую выездную серию, в ходе которой уступили только «Локомотиву» (2:3), а в последней игре разгромили «Нефтехимика» (3:0).
В последних двух встречах челябинцы победили «Куньлунь Ред Стар» (3:2) и уступили СКА (1:4). При этом «Трактор» сейчас занимает второе место в таблице Восточной конференции, «Сибирь» — на шестой позиции.
Счет открыла «Сибирь» на 15-й минуте встречи. Удачный бросок принадлежит Валентин Пьянов. На 28-й минуте Виталий Абрамов из «Трактора» сравнял счет.
На 34–й минуте «снеговики» снова увеличили разрыв, отличился Юрки Йокипакка. На этом победная серия «сибиряков» завершилась. Следующие три шайбы прилетели в ворота сибиряков — на 46-й, 50-й и 53-й минутах встречи. Авторы удачных бросков в ворота ХК «Сибирь» — Алексей Потапов, Ник Бэйлен и Томаш Гика.
«Сибири» не удалось удержать преимущество после двух периодов, и игра завершилась со счетом 2:4 в пользу «Трактора».
Следующий матч хоккеисты «Сибири» сыграют дома завтра, 12 декабря. Противниками выступит китайский «Куньлунь».