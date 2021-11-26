Сложная борьба: ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграл омичей из «Авангарда»

Вечером в пятницу, 26 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22, в котором ХК «Сибирь» сыграл против омского «Авангарда».



Уже на 3-й минуте гости сумели забить шайбу в ворота сибиряков. И уже на 8-й минуте омичи закрепили свои позиции, забросив уже вторую шайбу в большинстве. И всё же затем с разницей почти в две минуты хоккеисты «Сибири» забили два гола в ворота противников.