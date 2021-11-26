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Сложная борьба: ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграл омичей из «Авангарда»

Решающую шайбу сибиряки забили за 24 секунды до конца матча

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Игра окончилась со счетом 5:4 в пользу сибиряков

Игра окончилась со счетом 5:4 в пользу сибиряков

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Вечером в пятницу, 26 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22, в котором ХК «Сибирь» сыграл против омского «Авангарда».

Уже на 3-й минуте гости сумели забить шайбу в ворота сибиряков. И уже на 8-й минуте омичи закрепили свои позиции, забросив уже вторую шайбу в большинстве. И всё же затем с разницей почти в две минуты хоккеисты «Сибири» забили два гола в ворота противников.

Их авторами стали нападающие Денис Голубев и Ник Шор. Таким образом, счет в первом периоде сравнялся.

Во втором тайме нападающий Алексей Кручинин укрепил позиции новосибирцев, забив шайбу на 28-й минуте.

Но на 39-й минуте омичи снова сравняли счет. Второй период тоже окончился ничьей.

В третьем периоде ХК «Сибирь» сумел вырваться вперед — шайбу забросил защитник Тревор Мёрфи.

И снова хоккеисты «Авангарда» сравняли счет. За двадцать четыре секунды до окончания матча нападающий «Сибири» Никита Коротков принес своей команде пятый гол. Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу ХК «Сибирь».

Прошлую игру — против ХК «Сочи» — новосибирцы проиграли.

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ХК «Сибирь»хоккей
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