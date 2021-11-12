Безоговорочная победа. Сборная России всухую забила 6 голов гостям из Кипра

Для национальной сборной заключительной игрой в этой группе станет матч с Хорватией. Если россияне победят в нём, то напрямую выйдут на чемпионат мира.

С каждой победой имя Валерия Карпина привлекает всё больше внимания. Прочитайте, что вы не знали о главном тренере России, а также статью о том, как он дебютировал в сборной.