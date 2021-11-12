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Безоговорочная победа. Сборная России всухую забила 6 голов гостям из Кипра

Валерий Карпин уже стал первым тренером в российской истории с такой чередой побед

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Сегодня фанаты национальной сборной ликуют вместе с игроками

Сегодня фанаты национальной сборной ликуют вместе с игроками

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Сборная России победила гостей из Кипра с разгромным счетом

Сборная России победила Кипр в матче 9-го тура отборочного цикла чемпионата мира —2022. Россияне забили шесть мячей «всухую».

Игра проходила в Санкт-Петербурге. Первый гол уже на 4-й минуте матча забил Александр Ерохин. Он же забил последний, шестой — уже ближе к концу матча. Для тренера Валерия Карпина это первая игра, в которой сборная забила более трех голов. Также он стал первым тренером в истории национальной сборной, который выиграл 5 официальных первых матчей из 6.

Фанаты во время матча

Фанаты во время матча

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После этого матча Кипр опустился на последнюю строчку группы Н. Россияне в ней лидируют.

Для национальной сборной заключительной игрой в этой группе станет матч с Хорватией. Если россияне победят в нём, то напрямую выйдут на чемпионат мира.

С каждой победой имя Валерия Карпина привлекает всё больше внимания. Прочитайте, что вы не знали о главном тренере России, а также статью о том, как он дебютировал в сборной.

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