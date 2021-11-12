Безоговорочная победа. Сборная России всухую забила 6 голов гостям из Кипра

Сборная России победила гостей из Кипра с разгромным счетом
Сборная России победила Кипр в матче
Игра проходила в Санкт-Петербурге. Первый гол уже на
После этого матча Кипр опустился на последнюю строчку группы Н. Россияне в ней лидируют.
Для национальной сборной заключительной игрой в этой группе станет матч с Хорватией. Если россияне победят в нём, то напрямую выйдут на чемпионат мира.
С каждой победой имя Валерия Карпина привлекает всё больше внимания. Прочитайте, что вы не знали о главном тренере России, а также статью о том, как он дебютировал в сборной.