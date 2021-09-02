«Словно снег самый первый...». Как Карпин дебютировал в сборной и почему остался недоволен игрой с Хорватией

Валерий Карпин 1 сентября мог вспомнить детство. Но если школьники в этот день собирались первый раз в первый класс, то бывший наставник «Ростова» готовился к дебютному матчу во главе футбольной сборной России. Только вместо торжественной линейки тренеру предстоял непростой экзамен — показать обновленную команду в матче с вице-чемпионами мира хорватами. Корреспондент 161.RU Ренат Дайнутдинов побывал на игре.

Верим в лучшее и Валеру