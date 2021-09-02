«Словно снег самый первый...». Как Карпин дебютировал в сборной и почему остался недоволен игрой с Хорватией

Валерий Карпин 1 сентября мог вспомнить детство. Но если школьники в этот день собирались первый раз в первый класс, то бывший наставник «Ростова» готовился к дебютному матчу во главе футбольной сборной России. Только вместо торжественной линейки тренеру предстоял непростой экзамен — показать обновленную команду в матче с вице-чемпионами мира хорватами. Корреспондент 161.RU Ренат Дайнутдинов побывал на игре.
Верим в лучшее и Валеру
В день матча на Москву обрушился ливень и похолодало до
— Идем смотреть на новую сборную, — радостно говорит один.
— Верим в Валеру и всё самое лучшее, — перебивает его другой российский фанат.
Часть болельщиков шла в символике московского «Спартака» — родного клуба Карпина, где и придумали кричалку, теперь ставшую девизом целой страны: «Валера, верим!»
Погнали
Пока команды выходили на поле, на одной из трибун развернули баннер с огромным портретом Валерия Карпина и призывом «Погнали». Во время исполнения гимна России камера крупным планом взяла тренера — было заметно, что нервничает.
— Сейчас волнения уже нет, есть только отходняк, — признается Карпин после матча.
Все первые минуты журналисты и болельщики вглядывались в состав, схему игры, перемещения футболистов — пытались найти «руку и след нового наставника». Вывод: несмотря на всего неделю работы с игроками, на поле действительно вышла другая сборная, никакого багажа Черчесова тут не было. В ворота вернулся опальный вратарь Маринато Гилерме, дебютировал 18-летний полузащитник Арсен Захарян, а бывшего капитана Артема Дзюбу даже не вызвали в команду.
Матч набирал обороты, над стадионом раздавалось «Россия, Россия». Организованная группа болельщиков, собравшаяся за воротами, посвятила часть кричалок персонально новому тренеру: «Карпин Валера» и «Верим в Валеру», а также затянула тот припев из песни Афродиты: «Валера, Валера! Ты словно снег самый первый».
Карпину на месте не сидится
Перед матчем пресс-служба сборной России публиковала ролики с тренировок. На них Карпин не только рассказывал, как игрокам нужно действовать в той или иной ситуации, но и показывал на собственном примере, активно включаясь в занятия.
На матче тренер сборной выйти на поле не мог, но явно хотел. Почти не сидел на скамейке — ходил по технической зоне, активно жестикулировал, обращался к футболистам, которые пробегали мимо него.
В концовке первого тайма стал еще больше подсказывать игрокам — Карпин был явно недоволен действиями футболистов. К тому моменту стартовый натиск российской сборной спал, а хорваты создали три опасных момента.
На перерыв ушли с 0:0.
Без шуток никуда
Во втором тайме картина не изменилась. Карпин активно наматывал круги по технической зоне, успевая давать установки футболистам, выходящим на замену. Его энергии хватило бы, чтобы обеспечить электричеством «Лужники».
После перерыва россияне несколько раз были близки к голу — стараниями Захаряна, Ионова, Черышева и Заболотного. Опасных моментов у Хорватии стало меньше.
Хотя матч так и завершился нулевой ничьей, уходившие со стадиона болельщики совсем не выглядели разочарованными.
— Результатом, конечно, недоволен, игрой, пожалуй, тоже. Есть какое-то удовлетворение, — скажет Карпин на послематчевой пресс-конференции. — Ок, одно очко, двигаемся дальше, надо обыгрывать теперь Кипр и Мальту.
Атмосферу на стадионе тренер назвал «обалденной». По его словам, при такой поддержке хотелось играть и выигрывать. Наставника немного смутил вопрос о шарфах с его именем, которые продавались возле «Лужников» за 900 рублей.
— По 900 рублей? Если бы мне по соточке падало с каждого, был бы очень доволен.
Карпин добавил, что не нужно продвигать его имя. Это должна делать игра сборной, так как искусственное не работает долго, а «доказывать надо футболом».
На вопросы Карпин отвечал 35 минут и покинул стадион сильно за полночь.