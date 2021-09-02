Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина

Сборная России по футболу в «Лужниках» сыграла вничью 0:0 с Хорватией в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Это был первый матч национальной команды под руководством Валерия Карпина.
В основе схема «Ростова»
Перед очным поединком Хорватия и Россия возглавляли группу H, набрав по шесть очков в стартовых трех турах — они были сыграны в марте 2021 года, до чемпионата Европы.
В своей дебютной игре Валерий Карпин выбрал схему 4–3–3, которую он любил использовать, когда руководил «Ростовом». На матч против действующих вице-чемпионов мира сборная России вышла без чистого нападающего. На острие могли сыграть сразу три атакующих полузащитника: Алексей Миранчук, Алексей Ионов и
В основу сборной России вернулся вратарь Гилерме, попавший в опалу к Станиславу Черчесову в ноябре 2020 года — после крупного поражения от Сербии (0:5) в Лиге Наций. Голкипер, который до этого был первым номером команды, в итоге даже не попал в заявку на чемпионат Европы.
У сборной Хорватии из-за травмы не попал в заявку на матч полузащитник Лука Модрич — один из лучших игроков мира и лидер балканской команды. В отсутствие капитана бремя лидерства на себя взвалил другой герой чемпионата мира 2018 года — Иван Перишич.
Острота от дебютанта и опасная концовка
Стартовые минуты ушли у команд на разведку. Первый опасный момент в матче создала сборная России на исходе четверти часа игры: Арсен Захарян принял мяч в штрафной и в падении нанес удар по воротам, вратарь Доминик Ливакович спас балканскую команду. Еще через пару минут Алексей Ионов убежал на рандеу с голкипером, но его прервал арбитр, зафиксировав офсайд.
После этого хорваты постепенно начали забирать инициативу и мяч под свой контроль. Долгое время это никак не воплощалось в опасные моменты у ворот Гилерме, но в концовке тайма «шашечных» прорвало. На
В следующей атаке нападающий Андрей Крамарич ушел от подката Георгия Джикии и в одиночестве убегал к воротам хозяев поля, Гилерме выбежал за пределы штрафной и в падении выбил мяч из ног форварда.
Но самый опасный момент у ворот сборной России был на
Перестроение в атаке
Сразу после перерыва Валерий Карпин сделал замену. Вместо Алексея Миранчука на поле вышел габаритный нападающий Антон Заболотный, который должен был цепляться за мячи в борьбе с хорватскими защитниками.
Не успели болельщики вернуться на свои места, как на
Хорватия и Россия демонстрировали в целом равную игру, но
В середине тайма Валерий Карпин освежил фланги, выпустив Дениса Черышева и Зелимхана Бакаева вместо Арсена Захаряна и Алексея Ионова.
Обе команды стремились вырвать победу, но шли в атаку небольшими силами. Это не мешало им создавать опасные моменты. На удар головой Игоря Дивеева после розыгрыша углового хорваты ответили неприятным ударом из пределов штрафной в исполнении Луки Иванушеца.
В итоге матч завершился нулевой ничьей. Хорватия и Россия продолжили делить первое место в группе, так как в параллельном матче Словения и Словакия сильнейшего не выявили (1:1).