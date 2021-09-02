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Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина

Команды продолжают делить лидерство в отборочной группе ЧМ

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Сборные России и Хорватии делят первое место в группе. В их активе по семь очков после четырех туров

Сборные России и Хорватии делят первое место в группе. В их активе по семь очков после четырех туров

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Сборная России по футболу в «Лужниках» сыграла вничью 0:0 с Хорватией в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Это был первый матч национальной команды под руководством Валерия Карпина.


В основе схема «Ростова»


Перед очным поединком Хорватия и Россия возглавляли группу H, набрав по шесть очков в стартовых трех турах — они были сыграны в марте 2021 года, до чемпионата Европы.

В своей дебютной игре Валерий Карпин выбрал схему 4–3–3, которую он любил использовать, когда руководил «Ростовом». На матч против действующих вице-чемпионов мира сборная России вышла без чистого нападающего. На острие могли сыграть сразу три атакующих полузащитника: Алексей Миранчук, Алексей Ионов и 18-летний Арсен Захарян, дебютировавший в составе национальной команды.

В основу сборной России вернулся вратарь Гилерме, попавший в опалу к Станиславу Черчесову в ноябре 2020 года — после крупного поражения от Сербии (0:5) в Лиге Наций. Голкипер, который до этого был первым номером команды, в итоге даже не попал в заявку на чемпионат Европы.

У сборной Хорватии из-за травмы не попал в заявку на матч полузащитник Лука Модрич — один из лучших игроков мира и лидер балканской команды. В отсутствие капитана бремя лидерства на себя взвалил другой герой чемпионата мира 2018 года — Иван Перишич.

Острота от дебютанта и опасная концовка

Стартовые минуты ушли у команд на разведку. Первый опасный момент в матче создала сборная России на исходе четверти часа игры: Арсен Захарян принял мяч в штрафной и в падении нанес удар по воротам, вратарь Доминик Ливакович спас балканскую команду. Еще через пару минут Алексей Ионов убежал на рандеу с голкипером, но его прервал арбитр, зафиксировав офсайд.

После этого хорваты постепенно начали забирать инициативу и мяч под свой контроль. Долгое время это никак не воплощалось в опасные моменты у ворот Гилерме, но в концовке тайма «шашечных» прорвало. На 40-й минуте Борна Соса навесил с фланга в штрафную сборной России, Марио Пашалич выиграл борьбу у российских защитников на дальней штанге, но не смог попасть в створ ворот.

В следующей атаке нападающий Андрей Крамарич ушел от подката Георгия Джикии и в одиночестве убегал к воротам хозяев поля, Гилерме выбежал за пределы штрафной и в падении выбил мяч из ног форварда.

Но самый опасный момент у ворот сборной России был на 43-й минуте: мяч после навеса попал к Ивану Перишичу, полузащитник, находясь в паре метров от ворот, нанес удар в противоход Гилерме и не попал в открытый угол.

Перестроение в атаке

Сразу после перерыва Валерий Карпин сделал замену. Вместо Алексея Миранчука на поле вышел габаритный нападающий Антон Заболотный, который должен был цепляться за мячи в борьбе с хорватскими защитниками.

Не успели болельщики вернуться на свои места, как на 47-й минуте россияне создали опасный момент: Алексей Ионов нанес удар из штрафной площади, но Ливакович поймал мяч намертво.

Хорватия и Россия демонстрировали в целом равную игру, но 67-й минуте сработала задумка Валерия Карпина. Заболотный зацепился за мяч в центре поля и отдал пас на фланг Алексею Ионову, полузащитник прострелил в штрафную, где хорватские защитники помешали нанести прицельный удар с одиннадцати метров Александру Головину.

В середине тайма Валерий Карпин освежил фланги, выпустив Дениса Черышева и Зелимхана Бакаева вместо Арсена Захаряна и Алексея Ионова.

Обе команды стремились вырвать победу, но шли в атаку небольшими силами. Это не мешало им создавать опасные моменты. На удар головой Игоря Дивеева после розыгрыша углового хорваты ответили неприятным ударом из пределов штрафной в исполнении Луки Иванушеца.

В итоге матч завершился нулевой ничьей. Хорватия и Россия продолжили делить первое место в группе, так как в параллельном матче Словения и Словакия сильнейшего не выявили (1:1).

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Валерий Карпинсборная России по футболу
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