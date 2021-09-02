Сборная России сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина

У сборной Хорватии из-за травмы не попал в заявку на матч полузащитник Лука Модрич — один из лучших игроков мира и лидер балканской команды. В отсутствие капитана бремя лидерства на себя взвалил другой герой чемпионата мира 2018 года — Иван Перишич.

Острота от дебютанта и опасная концовка

Стартовые минуты ушли у команд на разведку. Первый опасный момент в матче создала сборная России на исходе четверти часа игры: Арсен Захарян принял мяч в штрафной и в падении нанес удар по воротам, вратарь Доминик Ливакович спас балканскую команду. Еще через пару минут Алексей Ионов убежал на рандеу с голкипером, но его прервал арбитр, зафиксировав офсайд.