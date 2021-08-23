Назван окончательный состав сборной России по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился с окончательной заявкой на отборочные матчи чемпионата мира — 2022. В команду попали следующие игроки:
вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»);
защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань);
полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);
нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).
Первый отборочный матч мундиаля пройдет 1 сентября: сборная России сыграет против Хорватии в Москве. 4 сентября в Никосии соперником наших футболистов станет Кипр, 7 сентября вновь домашний матч с Мальтой.
О назначении Валерия Карпина главным тренером сборной РФ стало известно в конце июля. Российский футбольный союз подписал контракт с Карпиным до конца 2021 года, от наставника требуется вывести сборную на следующий чемпионат мира. Предыдущий тренер Станислав Черчесов покинул пост после позорного вылета России из Евро-2020.