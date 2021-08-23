23 августа понедельник
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 3/10
usd 74.36
eur 86.86
Тема дняБогатые и бедные кандидаты в Госдуму. Их заработки
Все новости
Все новости

Назван окончательный состав сборной России по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022

Игры пройдут в начале сентября

213
9Обсудить

Поделиться

Карпин возглавляет сборную России с конца июля 2021 года

Карпин возглавляет сборную России с конца июля 2021 года

Поделиться

Новый тренер сборной России по футболу Валерий Карпин определился с окончательной заявкой на отборочные матчи чемпионата мира — 2022. В команду попали следующие игроки:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Сергей Песьяков («Ростов»);

защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань);

полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Первый отборочный матч мундиаля пройдет 1 сентября: сборная России сыграет против Хорватии в Москве. 4 сентября в Никосии соперником наших футболистов станет Кипр, 7 сентября вновь домашний матч с Мальтой.

О назначении Валерия Карпина главным тренером сборной РФ стало известно в конце июля. Российский футбольный союз подписал контракт с Карпиным до конца 2021 года, от наставника требуется вывести сборную на следующий чемпионат мира. Предыдущий тренер Станислав Черчесов покинул пост после позорного вылета России из Евро-2020.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Валерий КарпинРФСсборная России по футболуфутбол
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...