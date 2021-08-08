Дважды не добрались до золота: как прошел финальный день Олимпиады для сборной России

Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. В активе нашей сборной 71 медаль. 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.



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