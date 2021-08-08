Дважды не добрались до золота: как прошел финальный день Олимпиады для сборной России

Финальный день Олимпиады не принес золота сборной России. Утром наши гимнастки завоевали серебро, уступив девушкам из Болгарии. Не помогла даже апелляция — нашей команде добавили 0,3 балла, но это не изменило ситуацию. С 2000 года наша сборная забирала золотые медали в художественной гимнастике, но в Токио уступили обе.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила в эфире «Матч ТВ», что судейство было предвзятым. По ее словам, с самого начала Россию «убрали на два балла вниз».
— Соревнований-то не было. Все видели, как Дину Аверину убрали на второе место. И девочка из Израиля в этом не виновата. Она просто была орудием. Девочка хорошая, но она сделала ошибку и при этом победила. Так не бывает, — сказала Винер.
Принести нашей команде последнее на турнире золото не удалось и гандболисткам. Россия проиграла в финале француженкам со счетом 30:25 и стала серебряным призером.
СЮЖЕТ
Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. В активе нашей сборной 71 медаль. 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.
Сегодня мы будем рассказывать о закрытии Олимпиады в режиме онлайн, так что оставайтесь с нами!