Прощай, Олимпиада! Смотрим церемонию закрытия Игр в Токио

В Токио завершается летняя Олимпиада, разыграны все 339 комплектов наград. Это были самые необычные соревнования — без зрителей и с массой антиковидных ограничений для спортсменов, но они не помешали атлетам поставить новые рекорды.

Видеотрансляцию церемонии ведет телеканал «Россия 1». Следите вместе с нами за тем, как мир прощается с Олимпийскими играми.