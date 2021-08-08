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Прощай, Олимпиада! Смотрим церемонию закрытия Игр в Токио

Эти Игры были красивыми, нервными и незабываемыми

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В Токио завершается летняя Олимпиада, разыграны все 339 комплектов наград. Это были самые необычные соревнования — без зрителей и с массой антиковидных ограничений для спортсменов, но они не помешали атлетам поставить новые рекорды.

Видеотрансляцию церемонии ведет телеканал «Россия 1». Следите вместе с нами за тем, как мир прощается с Олимпийскими играми.

Мария Захарова

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Один из героев этих Игр — наш пловец Евгений Рылов, принесший два золота и одно серебро. Вместе с победами зрителям запомнилась и маска, в которой Рылов проходил всю Олимпиаду. Дело в том, что Женя очень любит котиков.

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Мария Захарова

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Можно бесконечно смотреть, как горит огонь, как течет вода и как наши синхронистки делают свои трюки в бассейне. Кстати, девушки побеждают уже шестую Олимпиаду подряд.

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Мария Захарова

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Вчерашний день для российских спортсменов стал самым нервным за все токийские Игры. Мы взяли три золота: в синхронном плавании, прыжках в высоту и вольной борьбе. Чуть-чуть уступили в финальном матче мужского волейбола и очень обидно проиграли в художественной гимнастике.

Если пропустили события этого дня — перечитайте наш дайджест.

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Мария Захарова

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Давайте немного вспомним, как начиналась Олимпиада. Вот несколько ярких кадров с отрытия (а подробности вы еще успеваете почитать в нашем онлайне).

На открытии Игр, впрочем, как и на всех соревнованиях, не было зрителей — всё из-за коронавируса

На открытии Игр, впрочем, как и на всех соревнованиях, не было зрителей — всё из-за коронавируса

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Мария Захарова

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Эта Олимпиада точно войдет в историю как самая странная: часть соревнований проходили в невыносимой тридцатиградусной жаре, без зрителей. Сразу после выступления спортсмены вынуждены были надевать маски.

В целях безопасности члены Олимпийского комитета не награждали чемпионов — те надевали медали сами себе.

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе — первая подобная награда в олимпийской истории нашей страны

Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли серебро в пляжном волейболе — первая подобная награда в олимпийской истории нашей страны

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Мария Захарова

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Привет, друзья! Уже через полчаса на Национальном олимпийском стадионе в Токио пройдет церемония закрытия XXXII Летних Игр. Как и открытие, она будет проводиться на фоне строгих ограничений, введенных в связи с пандемией. В этой трансляции мы будем рассказывать и показывать самые интересные моменты не только с сегодняшнего праздника, но и всех прошлых дней токийских Игр. Присоединяйтесь!

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Олимпийские игрысборная РоссииОлимпиада в Токио
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