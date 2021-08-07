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Счастливый день у России на Олимпиаде: Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту

Ранее золото нашей сборной принесли синхронистки и борец

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Для Ласицкене это могла бы быть вторая Олимпиада, но в 2016 году из-за санкций WADA российские легкоатлеты пропустили Игры

Для Ласицкене это могла бы быть вторая Олимпиада, но в 2016 году из-за санкций WADA российские легкоатлеты пропустили Игры

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Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту. Это первое олимпийское золото спортсменки и 20-е золото для сборной России на этой Олимпиаде. В решающей попытке Ласицкене взяла высоту в 2 метра 4 сантиметра. На втором месте — Австралия, третье место — у Украины.

Предпоследний день Олимпиады для сборной России оказался щедр на золотые награды. С разницей в несколько минут первые места взяли наши синхронистки и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в категории до 97 кг.

У сборной России четвертое место в общекомандном зачете.

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Олимпийские игрызолотая медальпрыжки в высотусборная РоссииОлимпиада в ТокиоМария Ласицкене
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