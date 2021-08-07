Счастливый день у России на Олимпиаде: Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту

Мария Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту. Это первое олимпийское золото спортсменки и 20-е золото для сборной России на этой Олимпиаде. В решающей попытке Ласицкене взяла высоту в 2 метра 4 сантиметра. На втором месте — Австралия, третье место — у Украины.
Предпоследний день Олимпиады для сборной России оказался щедр на золотые награды. С разницей в несколько минут первые места взяли наши синхронистки и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в категории до 97 кг.
У сборной России четвертое место в общекомандном зачете.