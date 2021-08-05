Итоги 13-го дня Олимпиады: у России медаль в легкой атлетике — этого ждали почти 10 лет

До конца токийской Олимпиады осталось три дня, а это значит, что всё больше комплектов медалей разыгрывается в легкой атлетике. Приятно в числе финалистов видеть и наших спортсменов. Рассказываем, что интересного было на олимпийских стадионах сегодня.

День побед начали волейболисты, устроившие драматический полуфинал сборной Бразилии — на секундочку, действующему олимпийскому чемпиону. Встреча завершилась со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) в пользу нашей команды. В третьем сете сборная смогла отыграться, уступая 12:20. Вот что об этом позже рассказал один из игроков, Максим Михайлов.