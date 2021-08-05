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Итоги 13-го дня Олимпиады: у России медаль в легкой атлетике — этого ждали почти 10 лет

Рассказываем главные новости из Токио от сборной России

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Анжелика Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом

Анжелика Сидорова взяла серебро в прыжках с шестом

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До конца токийской Олимпиады осталось три дня, а это значит, что всё больше комплектов медалей разыгрывается в легкой атлетике. Приятно в числе финалистов видеть и наших спортсменов. Рассказываем, что интересного было на олимпийских стадионах сегодня.

День побед начали волейболисты, устроившие драматический полуфинал сборной Бразилии — на секундочку, действующему олимпийскому чемпиону. Встреча завершилась со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) в пользу нашей команды. В третьем сете сборная смогла отыграться, уступая 12:20. Вот что об этом позже рассказал один из игроков, Максим Михайлов.

— В первых двух сетах мы больше ходили и смотрели, как хорошо играет соперник. Не обращали внимания на свою игру, слишком много ошибались, эмоции отдавали не туда. А после третьего сета удалось немного расслабиться и уже мы начали диктовать свою игру. С таким соперником, как Бразилия, очень важно вести в счете, а не догонять, — резюмировал волейболист.

Финальный матч увидим в субботу, 7 августа

Финальный матч увидим в субботу, 7 августа

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Первой за день медалью в копилке российской сборной стала бронза, которую боксер Глеб Бакши завоевал в поединке с бразильцем Соузой в категории до 75 кг. 23-летний бразилец победил раздельным решением судей со счетом 4:1.

— Нужно успокоиться, пересмотреть поединок, но собой я недоволен, — отметил Бакши. — Нельзя давать возможности судьям колебаться и отдавать раунды оппоненту. Любой спортсмен стремится к «золоту», и я в том числе. Значит, допустил много ошибок. Спасибо сопернику, что помог мне увидеть недоработки. Будем трудиться дальше.

Баланс в боксе восстановил Альберт Батыргазиев — теперь уже олимпийский чемпион в весовой категории до 57 кг. В решающем поединке он выиграл американца Дюка Рейгана. Победу россиянину присудили раздельным решением судей (3:2). Кстати, это первое золото в боксе для наших олимпийских спортсменов. Благодаря ему сборная России поднялась на пятое место общекомандного рейтинга.

Батыргазиев — обладатель золотой медали в боксе

Батыргазиев — обладатель золотой медали в боксе

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Второе золото этого дня принес борец Заур Угуев (категория до 57 кг). Его соперником был Кумар Рави из Индии. Финальная схватка завершилась со счетом 7:4. С Рави Угуев расправился быстро и решительно.

Тут же следом борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал брону в весовой категории до 86 кг. Он заборол соперника из Узбекистана Джавраила Шапиева.

Артур Найфонов — бронзовый призер Олимпиады

Артур Найфонов — бронзовый призер Олимпиады

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Первое серебро в легкой атлетике принесла Анжелика Сидорова, прыгунья с шестом. Анжелика уверенно, с первой попытки взяла высоты в 4.70, 4.80 и 4.85 метра. Проблемы начались с высотой 4.90 — ее спортсменка не взяла с двух попыток и пошла ва-банк, заявившись сразу же на высоту 4.95 с единственной попыткой, но не реализовала ее. В результате у Сидоровой серебро, золото — у американки Наджеотте.

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

С другими видами спорта всё печальней. В водном поло наша команда уступила сборной США и будет бороться за бронзу. Велогонщица Дарья Шмелева не смогла выйти в финал в кейрине: в полуфинальном заезде она показала четвертый результат, а для выхода в финал необходимо было попасть в тройку лучших. В общем итоге Шмелева заняла 10-е место.

У мужчин завершилось десятиборье: с раннего утра спортсмены соревновались в беге, метании диска и копья, прыжках в длину, прыжках с шестом и толкании ядра. Илья Шкуренев стал восьмым. В ходьбе на 20 км атлет Василий Мизинов был дисквалифицирован. Он шел в группе лидеров, но был дважды оштрафован за фазу полета: сначала штрафом в две минуты, а затем отстранением от соревнований. Всё дело в технической ошибке Василия — по мнению арбитров, он перешел с ходьбы на бег.

Не перестаем надеяться на медали в легкой атлетике. В борьбу уже вступила Мария Ласицкене. С третьей попытки она взяла высоту 1,95 м и отобралась в финал.

По итогам 13-го дня Олимпиады у сборной России 58 наград — 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых. В командном зачете мы занимаем пятое место.

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Олимпийские игрыбоксволейболсборная РоссииОлимпиада в Токиоспортивная ходьба
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