Итоги 13-го дня Олимпиады: у России медаль в легкой атлетике — этого ждали почти 10 лет

До конца токийской Олимпиады осталось три дня, а это значит, что всё больше комплектов медалей разыгрывается в легкой атлетике. Приятно в числе финалистов видеть и наших спортсменов. Рассказываем, что интересного было на олимпийских стадионах сегодня.
День побед начали волейболисты, устроившие драматический полуфинал сборной Бразилии — на секундочку, действующему олимпийскому чемпиону. Встреча завершилась со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23) в пользу нашей команды. В третьем сете сборная смогла отыграться, уступая 12:20. Вот что об этом позже рассказал один из игроков, Максим Михайлов.
— В первых двух сетах мы больше ходили и смотрели, как хорошо играет соперник. Не обращали внимания на свою игру, слишком много ошибались, эмоции отдавали не туда. А после третьего сета удалось немного расслабиться и уже мы начали диктовать свою игру. С таким соперником, как Бразилия, очень важно вести в счете, а не догонять, — резюмировал волейболист.
Первой за день медалью в копилке российской сборной стала бронза, которую боксер Глеб Бакши завоевал в поединке с бразильцем Соузой в категории до 75 кг. 23-летний бразилец победил раздельным решением судей со счетом 4:1.
— Нужно успокоиться, пересмотреть поединок, но собой я недоволен, — отметил Бакши. — Нельзя давать возможности судьям колебаться и отдавать раунды оппоненту. Любой спортсмен стремится к «золоту», и я в том числе. Значит, допустил много ошибок. Спасибо сопернику, что помог мне увидеть недоработки. Будем трудиться дальше.
Баланс в боксе восстановил Альберт Батыргазиев — теперь уже олимпийский чемпион в весовой категории до 57 кг. В решающем поединке он выиграл американца Дюка Рейгана. Победу россиянину присудили раздельным решением судей (3:2). Кстати, это первое золото в боксе для наших олимпийских спортсменов. Благодаря ему сборная России поднялась на пятое место общекомандного рейтинга.
Второе золото этого дня принес борец Заур Угуев (категория до 57 кг). Его соперником был Кумар Рави из Индии. Финальная схватка завершилась со счетом 7:4. С Рави Угуев расправился быстро и решительно.
Тут же следом борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал брону в весовой категории до 86 кг. Он заборол соперника из Узбекистана Джавраила Шапиева.
Первое серебро в легкой атлетике принесла Анжелика Сидорова, прыгунья с шестом. Анжелика уверенно, с первой попытки взяла высоты в 4.70, 4.80 и 4.85 метра. Проблемы начались с высотой 4.90 — ее спортсменка не взяла с двух попыток и пошла ва-банк, заявившись сразу же на высоту 4.95 с единственной попыткой, но не реализовала ее. В результате у Сидоровой серебро, золото — у американки Наджеотте.
СЮЖЕТ
С другими видами спорта всё печальней. В водном поло наша команда уступила сборной США и будет бороться за бронзу. Велогонщица Дарья Шмелева не смогла выйти в финал в кейрине: в полуфинальном заезде она показала четвертый результат, а для выхода в финал необходимо было попасть в тройку лучших. В общем итоге Шмелева заняла 10-е место.
У мужчин завершилось десятиборье: с раннего утра спортсмены соревновались в беге, метании диска и копья, прыжках в длину, прыжках с шестом и толкании ядра. Илья Шкуренев стал восьмым. В ходьбе на 20 км атлет Василий Мизинов был дисквалифицирован. Он шел в группе лидеров, но был дважды оштрафован за фазу полета: сначала штрафом в две минуты, а затем отстранением от соревнований. Всё дело в технической ошибке Василия — по мнению арбитров, он перешел с ходьбы на бег.
Не перестаем надеяться на медали в легкой атлетике. В борьбу уже вступила Мария Ласицкене. С третьей попытки она взяла высоту 1,95 м и отобралась в финал.
По итогам 13-го дня Олимпиады у сборной России 58 наград — 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых. В командном зачете мы занимаем пятое место.