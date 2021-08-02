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Разборки в гимнастике и юбилейная медаль у России: краткое содержание десятого дня Олимпиады

Наши спортсмены выиграли за сегодня шесть медалей, но среди них ни одного золота

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Стрелок Каменский не скрывает радости от своих результатов в Токио

Стрелок Каменский не скрывает радости от своих результатов в Токио

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В Токио продолжается Олимпиада. Спортсмены сегодня соревновались в двух десятках дисциплин, наши боролись за восемь комплектов наград. За выходные к дзюдоистам, пловцам и гимнастам присоединились метатели дисков, борцы, синхронистки, тяжело- и легкоатлеты. Рассказываем, какие успехи среди всех у ребят из команды российского Олимпийского комитета. Если вы не следили за Играми в выходные, то у нас не самые приятные новости: Австралия сместила Россию с четвертого места в общем зачете. От них мы отстаем на две золотых медали.

Свою вторую медаль на этой Олимпиаде забрал Сергей Каменский. Он стал вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров (464,2 балла). Каменский повторил свой результат пятилетней давности — на Играх в Рио он также занял второе место. Золото у китайца Чжана Чанхуна, он установил мировой рекорд, набрав 466 баллов. Третий — серб Миленко Себич (448,2 балла).

А вот как выглядел финальный выстрел россиянина.

Кстати, у Каменского это уже вторая медаль токийской Олимпиады, ранее в миксте с Юлией Каримовой он взял бронзу в стрельбе из пневматики с дистанции 10 метров.

Следующими медали в копилку сборной принесли Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, у них бронза в командном велотреке. Войнова и Шмелева показали результат 32,252 секунды. Золото с результатом 31,895 секунды завоевала команда Китая. Серебро у Германии (31,980).

Наши спортсменки на велотреке

Наши спортсменки на велотреке

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— Безусловно, нас нужно поздравлять с бронзой, потому что это плоды нашей работы, это олимпийская медаль, — рассказала позже журналистам Анастасия Войнова. — Да, чувства смешанные, и небольшое неудовлетворение, конечно же, присутствует. Еще пару месяцев назад все говорили, что наши основные конкурентки — немки. И я напоминала: «Вы забыли о Китае». Не сомневалась, что они подготовят сильную девочку в пару к Олимпийской чемпионке Рио. Но когда я увидела их результат сегодня, то всё равно удивилась.

Еще одну медаль завоевала гимнастка Ангелина Мельникова, на этот раз у нее бронза в вольных упражнениях. Мельникова набрала 14,166 балла, столько же судьи дали хозяйке Игр — японке Маи Мураками. В итоге девушки разделили третье место. Первое — у американки Джейд Кэри (14,366), второе — у итальянки с роскошным именем Ванесса Феррари (14,200).

Олимпийский прыжок Мельниковой

Олимпийский прыжок Мельниковой

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Для Мельниковой это уже третья медаль в Токио, ранее она была золотым финалистом в командном многоборье и бронзовым в личном многоборье. Вместе с Ангелиной за медаль сегодня сражалась Виктория Листунова, но удача ей не улыбнулась — у гимнастки последнее, восьмое место и 12,400 балла.

У мужчин в спортивной гимнастике случились свои разборки: россиянин Денис Аблязин и кореец Син Джи-Хван получили одинаковые оценки — по 14,783 балла. Золото судьи отдали Корее: при равном количестве баллов Денис уступил сопернику лишь в сложности прыжка — 5,6 против 6,0. В итоге у нас серебро в гимнастике, бронза — у армянина Артура Давтяна. Россиянин Никита Нагорный в этой дисциплине лишь пятый.

— Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать, — объяснил Аблязин после награждения. — Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит.

С серебром Денису Аблязину тоже хорошо!

С серебром Денису Аблязину тоже хорошо!

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Сергей Емелин открыл портал к медалям в греко-римской борьбе: в весовой категории до 60 кг наш спортсмен стал третьим. Золото тут у кубинца Луиса Альберта Орты Санчеса, серебро — у японца Кенъитиро Фумиты. Вторым бронзовым призером стал китаец Валихан Сайлике. Посмотрите, как в решающей схватке россиянин хладнокровно разобрался с молдаванином Виктором Чиобану.

Емелин (в красном) позже признался, что ему не хватило времени между турнирами, чтобы восстановиться

Емелин (в красном) позже признался, что ему не хватило времени между турнирами, чтобы восстановиться

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— Хотелось выиграть золотую медаль, поэтому бронза для меня — сродни утешению. Тем не менее рад, что смог ее завоевать, — рассказал Емелин. — Что касается хода турнира, мне не хватило времени на восстановление между схватками. В итоге на проигранный поединок вышел не в той форме, в которой хотелось бы. А вот в утешительном финале выполнил все указания тренеров и показал свою борьбу.

50-ю медаль принес Сергей Семенов. Он выиграл схватку за третье место с Ясмани Фернандесом из Чили в категории до 130 кг в греко-римской борьбе и завоевал бронзу.

Сергей Семенов (в синем) борется с Элиасом Куосманеном (Финляндия, в белом)

Сергей Семенов (в синем) борется с Элиасом Куосманеном (Финляндия, в белом)

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СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

По итогам десятого дня Олимпиады в Токио Россия остается на пятом месте (12 золотых медалей), всего в нашей копилке 50 наград. Первое место у Китая (28 золотых медалей), второе — у США (21 золотая медаль), третье — у Японии (17 медалей), четвертое — у Австралии (14 золотых медалей).

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Олимпийские игрывелотрексборная Россииспортивная гимнастикастрельбаОлимпиада в Токио
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