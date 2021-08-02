Разборки в гимнастике и юбилейная медаль у России: краткое содержание десятого дня Олимпиады

Свою вторую медаль на этой Олимпиаде забрал Сергей Каменский. Он стал вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров (464,2 балла). Каменский повторил свой результат пятилетней давности — на Играх в Рио он также занял второе место. Золото у китайца Чжана Чанхуна, он установил мировой рекорд, набрав 466 баллов. Третий — серб Миленко Себич (448,2 балла).

А вот как выглядел финальный выстрел россиянина.