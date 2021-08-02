Разборки в гимнастике и юбилейная медаль у России: краткое содержание десятого дня Олимпиады

В Токио продолжается Олимпиада. Спортсмены сегодня соревновались в двух десятках дисциплин, наши боролись за восемь комплектов наград. За выходные к дзюдоистам, пловцам и гимнастам присоединились метатели дисков, борцы, синхронистки, тяжело- и легкоатлеты. Рассказываем, какие успехи среди всех у ребят из команды российского Олимпийского комитета. Если вы не следили за Играми в выходные, то у нас не самые приятные новости: Австралия сместила Россию с четвертого места в общем зачете. От них мы отстаем на две золотых медали.
Свою вторую медаль на этой Олимпиаде забрал Сергей Каменский. Он стал вторым в стрельбе из винтовки с 50 метров (464,2 балла). Каменский повторил свой результат пятилетней давности — на Играх в Рио он также занял второе место. Золото у китайца Чжана Чанхуна, он установил мировой рекорд, набрав 466 баллов. Третий — серб Миленко Себич (448,2 балла).
А вот как выглядел финальный выстрел россиянина.
Кстати, у Каменского это уже вторая медаль токийской Олимпиады, ранее в миксте с Юлией Каримовой он взял бронзу в стрельбе из пневматики с дистанции
Следующими медали в копилку сборной принесли Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, у них бронза в командном велотреке. Войнова и Шмелева показали результат 32,252 секунды. Золото с результатом 31,895 секунды завоевала команда Китая. Серебро у Германии (31,980).
— Безусловно, нас нужно поздравлять с бронзой, потому что это плоды нашей работы, это олимпийская медаль, — рассказала позже журналистам Анастасия Войнова. — Да, чувства смешанные, и небольшое неудовлетворение, конечно же, присутствует. Еще пару месяцев назад все говорили, что наши основные конкурентки — немки. И я напоминала: «Вы забыли о Китае». Не сомневалась, что они подготовят сильную девочку в пару к Олимпийской чемпионке Рио. Но когда я увидела их результат сегодня, то всё равно удивилась.
Еще одну медаль завоевала гимнастка Ангелина Мельникова, на этот раз у нее бронза в вольных упражнениях. Мельникова набрала 14,166 балла, столько же судьи дали хозяйке Игр — японке Маи Мураками. В итоге девушки разделили третье место. Первое — у американки Джейд Кэри (14,366), второе — у итальянки с роскошным именем Ванесса Феррари (14,200).
Для Мельниковой это уже третья медаль в Токио, ранее она была золотым финалистом в командном многоборье и бронзовым в личном многоборье. Вместе с Ангелиной за медаль сегодня сражалась Виктория Листунова, но удача ей не улыбнулась — у гимнастки последнее, восьмое место и 12,400 балла.
У мужчин в спортивной гимнастике случились свои разборки: россиянин Денис Аблязин и кореец Син Джи-Хван получили одинаковые оценки — по 14,783 балла. Золото судьи отдали Корее: при равном количестве баллов Денис уступил сопернику лишь в сложности прыжка — 5,6 против 6,0. В итоге у нас серебро в гимнастике, бронза — у армянина Артура Давтяна. Россиянин Никита Нагорный в этой дисциплине лишь пятый.
— Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросите. Мое дело — прыгать, — объяснил Аблязин после награждения. — Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это ничего не изменит.
Сергей Емелин открыл портал к медалям в греко-римской борьбе: в весовой категории до
— Хотелось выиграть золотую медаль, поэтому бронза для меня — сродни утешению. Тем не менее рад, что смог ее завоевать, — рассказал Емелин. — Что касается хода турнира, мне не хватило времени на восстановление между схватками. В итоге на проигранный поединок вышел не в той форме, в которой хотелось бы. А вот в утешительном финале выполнил все указания тренеров и показал свою борьбу.
50-ю медаль принес Сергей Семенов. Он выиграл схватку за третье место с Ясмани Фернандесом из Чили в категории до
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По итогам десятого дня Олимпиады в Токио Россия остается на пятом месте (