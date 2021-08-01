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Российские спортсмены завоевали семь медалей в девятый день Олимпиады

У нашей команды одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые награды

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Российские теннисисты провели русский финал, взяв и золотые, и серебряные награды

Российские теннисисты провели русский финал, взяв и золотые, и серебряные награды

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Россияне завоевали семь медалей в девятый день Олимпиады в Токио. Золото получили теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. Елене Весниной и Аслану Карацеву, которые играли против них в финале, достались серебряные награды.

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами

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Серебро получили также российские рапиристы. Кирилл и Антон Бородачёвы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин в решающем поединке уступили французам.

Рапиристы в решающем поединке уступили французам

Рапиристы в решающем поединке уступили французам

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Еще одно серебро взял Карен Хачанов в одиночном мужском теннисном турнире. Он проиграл представителю Германии Александру Звереву. Гимнастка Анастасия Ильянкова своим выступлением на разновысоких брусьях завоевала еще одну серебряную медаль.

Гимнастка Анастасия Ильянкова добавила медаль в копилку сборной

Гимнастка Анастасия Ильянкова добавила медаль в копилку сборной

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СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

Бронзовые медали достались боксерам Имаму Хатаеву, который выступал в весовой категории до 81 кг, и Андрею Замковому (до 69 кг).

Всего в воскресенье было разыграно 25 комплектов медалей.

Россияне занимают в общем зачете пятое место. У нашей команды 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

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ОлимпиадаТокиоспортсмены
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