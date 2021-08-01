Российские спортсмены завоевали семь медалей в девятый день Олимпиады

Россияне завоевали семь медалей в девятый день Олимпиады в Токио. Золото получили теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв. Елене Весниной и Аслану Карацеву, которые играли против них в финале, достались серебряные награды.
Серебро получили также российские рапиристы. Кирилл и Антон Бородачёвы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин в решающем поединке уступили французам.
Еще одно серебро взял Карен Хачанов в одиночном мужском теннисном турнире. Он проиграл представителю Германии Александру Звереву. Гимнастка Анастасия Ильянкова своим выступлением на разновысоких брусьях завоевала еще одну серебряную медаль.
СЮЖЕТ
Бронзовые медали достались боксерам Имаму Хатаеву, который выступал в весовой категории до 81 кг, и Андрею Замковому (до 69 кг).
Всего в воскресенье было разыграно
Россияне занимают в общем зачете пятое место. У нашей команды