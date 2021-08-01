Российские теннисисты взяли золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золото Олимпиады в Токио в миксте. Они сыграли в финале с соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым и победили со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.
Весниной и Карацеву достались серебряные награды. Бронзу получили австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс после снятия сербов Новака Джоковича и Нины Стоянович.
Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете.