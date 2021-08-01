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Российские теннисисты взяли золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Они провели русский финал, оставив бронзу австралийцам

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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золото

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золото

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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв завоевали золото Олимпиады в Токио в миксте. Они сыграли в финале с соотечественниками Еленой Весниной и Асланом Карацевым и победили со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Весниной и Карацеву достались серебряные награды. Бронзу получили австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс после снятия сербов Новака Джоковича и Нины Стоянович.

Серебряные медали достались Елене Весниной и Аслану Карацеву

Серебряные медали достались Елене Весниной и Аслану Карацеву

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Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете.

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