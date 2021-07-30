Пловец Евгений Рылов принес России девятое золото и установил олимпийский рекорд

Этим утром российский пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине. Он принес России девятую золотую медаль Олимпиады в Токио. Это тридцатая награда для российских спортсменов в общем зачете.



В финальном заплыве он не оставил шансов соперникам и показал результат 1:53:27 . Это олимпийский рекорд.