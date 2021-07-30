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Пловец Евгений Рылов принес России девятое золото и установил олимпийский рекорд

Это его второе золото на Играх в Токио

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Рылов выходит на заплывы в маске с котом — так он любит этих пушистых питомцев. Но на награждение организаторы выйти в ней не разрешили

Рылов выходит на заплывы в маске с котом — так он любит этих пушистых питомцев. Но на награждение организаторы выйти в ней не разрешили

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Этим утром российский пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине. Он принес России девятую золотую медаль Олимпиады в Токио. Это тридцатая награда для российских спортсменов в общем зачете.

В финальном заплыве он не оставил шансов соперникам и показал результат 1:53:27. Это олимпийский рекорд.

Еще никогда пловцы из России не становились абсолютными чемпионами Олимпиады в своем профильном виде. Вся спина на этих Играх принадлежит Рылову — 27 июля он победил на дистанции 100 метров.

Рылов установил олимпийский рекорд

Рылов установил олимпийский рекорд

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В четвертый день Игр в Токио Евгений Рылов принес России первое за 25 лет золото по плаванию на Олимпиаде. Он победил на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы.

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

А на следующий день Евгений Рылов в команде с Мартином Малютиным, Иваном Гиревым и Михаилом Довгалюком принес в копилку российской сборной серебро в эстафете на 200 метров вольным стилем. От золотых призеров — британцев — наши пловцы отстали на 3,23 секунды.

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ОлимпиадаплаваниеОлимпиада в ТокиоЕвгений Рылов
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