Пловец Евгений Рылов принес России девятое золото и установил олимпийский рекорд

Этим утром российский пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине. Он принес России девятую золотую медаль Олимпиады в Токио. Это тридцатая награда для российских спортсменов в общем зачете.
В финальном заплыве он не оставил шансов соперникам и показал результат
Еще никогда пловцы из России не становились абсолютными чемпионами Олимпиады в своем профильном виде. Вся спина на этих Играх принадлежит Рылову —
В четвертый день Игр в Токио Евгений Рылов принес России первое за
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А на следующий день Евгений Рылов в команде с Мартином Малютиным, Иваном Гиревым и Михаилом Довгалюком принес в копилку российской сборной серебро в эстафете на 200 метров вольным стилем. От золотых призеров — британцев — наши пловцы отстали на 3,23 секунды.