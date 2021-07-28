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Мадина Таймазова принесла России первую медаль в дзюдо. Посмотрите, как отчаянно она боролась

Зрители уже назвали ее медаль бронзой с золотым отливом

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Мадина призналась, что на протяжении всего дня выходила, чтобы бороться за победу — это было ее главной целью

Мадина призналась, что на протяжении всего дня выходила, чтобы бороться за победу — это было ее главной целью

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До сегодняшнего дня у российских олимпийцев не клеилось с наградами в дзюдо, пока на татами не вышла Мадина Таймазова. Начиная с 1/8 финала, каждый ее бой был захватывающим, и каждый раз не обходилось без травм. Во время поединка с бразильянкой Марией Портелой Мадина получила травму глаза, и в течение схватки над правым глазом Мадины росла большая гематома. Не сразу заметив повреждение, девушка продолжила борьбу. Даже после боя на вопрос журналистов, что у нее с глазом, ответила: «Да это там, ударилась».

В этом бою соперницы установили рекорд продолжительности боя — после четырех основных минут девушки провели еще 11 в дополнительном времени. В итоге Мария Портела набрала больше предупреждений, и победа осталась за Мадиной.

В четвертьфинале Мадина за 32 секунды одолела гречанку Элисавет Тельциду, а вот в полуфинале российская спортсменка встретилась с пятикратной чемпионкой мира Тидзуру Араи из Японии. На восьмой минуте Таймазова закричала (так дзюдоисты сообщают о сдаче боя). Иппон приписали Араи, но после пересмотра захвата руки, который провела японка, оказалось, что прием нарушал правила — иппон забрали, а поединок продолжился. В финале боя японка провела удушающий прием, и Мадина осталась на татами без чувств.

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— Японка блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом. Кричала об этом судьям, но они не стали наказывать Тидзуру. Но это не оправдание, — рассказала позже Таймазова.

В поединке за бронзу Мадина за две минута одолела хорватку Барбару Матич и завоевала первую медаль российских дзюдоистов на этих Играх.

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