Мадина Таймазова принесла России первую медаль в дзюдо. Посмотрите, как отчаянно она боролась

— Японка блокировала мне свободный переворот и ломала руку запрещенным приемом. Кричала об этом судьям, но они не стали наказывать Тидзуру. Но это не оправдание, — рассказала позже Таймазова.



В поединке за бронзу Мадина за две минута одолела хорватку Барбару Матич и завоевала первую медаль российских дзюдоистов на этих Играх.

