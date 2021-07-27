Российские гимнастки принесли сборной шестое золото

Сборная России взяла еще одну медаль — золото среди женщин в командном многоборье. За сборную выступали Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. Россиянки уверенно вели в первой половине соревнований, но в упражнении на бревне ошибку по очереди допустили Уразова и Мельникова — не удержали равновесие и сошли со снаряда. В сумме после четырех упражнений команда получила 169,528 балла.
Главными соперницами нашей команды были американки, после второго упражнения стало известно, что фаворит Игр, четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз получила травму и снялась с финала. США в итоге заняли второе место, третье — у Великобритании.
Буквально вчера золото в спортивной гимнастике взяла мужская команда сборной России. Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный за шесть упражнений россияне получили 262,500 балла. Победа в этой дисциплине нам не доставалось с 1996 года. В копилке российской сборной уже 17 наград: 6 золотых медалей, 7 серебряных, 4 бронзовых. В общем зачете страна на четвертом месте, уступая США, Китаю и Японии, у которых по 9 золотых медалей.