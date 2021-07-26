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У России четвертое золото Олимпиады. На этот раз — в тхэквондо

Медаль завоевал Максим Храмцов

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Олимпийский чемпион Максим Храмцов

Олимпийский чемпион Максим Храмцов

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Российский тхэквондист Максим Храмцов принес олимпийской сборной России четвертую золотую медаль на Играх в Токио. Спортсмен выступал в весе до 80 кг. Сообщается, что это первое золото в истории российского тхэквондо.

В полуфинале Храмцов одолел египтянина Сейфа Эйсса, позволив сопернику забрать лишь одно очко. Поединок завершился со счетом 13:1. В финале спортсмен встретился с иорданцем Салехом Эльшарабати. Первый раунд завершился со счетом 5:0 в пользу Храмцова, второй — 7:1. В третьем раунде Максим пропустил обидный удар, и счет в какой-то момент стал 8:6. Завершилась же схватка со счетом 20:9.

В общем зачете у нашей сборной 12 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 3 бронзы. В общем зачете команда занимает четвертое место после США, Японии и Китая.

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ОлимпиадаОлимпийские игрытхэквондоОлимпиада в ТокиоМаксим Храмцов
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