Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном зачете. Это случилось впервые с 1996 года

Это третье золото для сборной России на Играх в Токио. Несколько минут назад второе золото принесла нашей команде саблистка София Позднякова. Ее партнерша Софья Великая завоевала серебро. В общем медальном зачете у нашей команды уже 11 наград и четвертое место.