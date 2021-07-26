Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном зачете. Это случилось впервые с 1996 года

Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпиады в Токио в командном многоборье впервые с 1996 года. В составе российской команды выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. В сумме за пять упражнений россияне получили 262,500 балла. Второе место заняла сборная Японии, третье — Китай.
Посмотрите, как наши спортсмены переживали момент победы.
Это третье золото для сборной России на Играх в Токио. Несколько минут назад второе золото принесла нашей команде саблистка София Позднякова. Ее партнерша Софья Великая завоевала серебро. В общем медальном зачете у нашей команды уже 11 наград и четвертое место.