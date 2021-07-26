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Российские гимнасты взяли золото Олимпиады в командном зачете. Это случилось впервые с 1996 года

Это уже третья золотая медаль в копилке российской сборной

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Гимнаст Давид Белявский во время финальных соревнований

Гимнаст Давид Белявский во время финальных соревнований

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Сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпиады в Токио в командном многоборье впервые с 1996 года. В составе российской команды выступали Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. В сумме за пять упражнений россияне получили 262,500 балла. Второе место заняла сборная Японии, третье — Китай.

Посмотрите, как наши спортсмены переживали момент победы.

Это третье золото для сборной России на Играх в Токио. Несколько минут назад второе золото принесла нашей команде саблистка София Позднякова. Ее партнерша Софья Великая завоевала серебро. В общем медальном зачете у нашей команды уже 11 наград и четвертое место.

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Никита НагорныйОлимпиадаОлимпийские игрыТокиоспортивная гимнастикаДавид Белявский
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