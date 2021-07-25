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Российские спортсменки завоевали еще три медали на Олимпийских играх в Токио

Они принесли в копилку сборной два серебра и бронзу

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Наши спортсменки принесли сборной еще три медали

Наши спортсменки принесли сборной еще три медали

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Три российских спортсменки завоевали медали на Олимпийских играх в Токио. Тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призером Олимпиады, рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли сборной серебро и бронзу.

Татьяна Минина в финальной схватке категории до 57 кг уступила представительнице США Анастасии Золотич. Ей досталось серебро.

Еще одну серебряную медаль завоевала Инна Дериглазова на турнире по фехтованию на рапирах. Она тоже уступила спортсменке из США Ли Кифер со счетом 13:15.

Третье место и бронзовая медаль достались еще одной рапиристке из России, Ларисе Коробейниковой. Она в поединке за третье место победила итальянку Аличе Вольпи (15:14).

Ранее мы рассказывали про команду лучниц, которые взяли серебро, золото олимпиады выиграла Виталина Бацарашкина из Омска. Она стала сильнейшей в стрельбе из пневматического пистолета. Тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзу, а Анастасия Галашина выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки.

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ОлимпиадаТокиоспортсмены
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